Хлеб эмигранта горек, но, видимо, кто-то считает иначе. В последние дни в российских телеграм-каналах и социальных сетях прошла шумная кампания против украинской политической эмиграции

Краткая суть: политическая эмиграция из Украины — бездельники, мошенники и воры, засоряющие собою телевизионный эфир и лишь мешающие Российской Федерации выстраивать необходимые отношения с Украиной. Досталось многим — от бывшего премьера Николая Азарова и экс-парламентария Олега Царева до протоиереев Андрея Ткаченко и Андрея Новикова.

«Украинская партия обосновалась и в Крыму, — среди прочего доносит очередной телеграм-канал, — основные места дислокации бывшей украинской элиты — яхта Медведчука и его же ресторан "Тифлис" в Ливадии, Балаклава, где у тех же яхт есть удобная марина». Хожу по Балаклаве — такой задумчивый, «Незыгаря» начитавшийся, ищу взором олигархов-эмигрантов. Если верить сплетням, они здесь не переводятся, а я лишь одного писателя (тоже уехавшего из Харькова после Майдана) знаю, да и того видел давненько. Неласковая чужбина. Как Украина стала прибежищем для оппозиционеров из стран СНГ, а некоторым — могилой © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Подавляющее большинство покинувших Украину опрокинутые на них обвинения (особенно в комментариях) могут читать лишь с изумлением. Это сотни тысяч людей, и в отъезде практически каждого есть политическая составляющая: кто-то не захотел поднять оружие против соотечественников, кто-то желает сохранить свой родной язык, иного подвергли травле «активисты», а другой просто вернулся на родину и имеет на то полное право. В Главном управлении МВД России по вопросам миграции сообщили, что в прошлом году около 500 тысяч украинцев получили российское гражданство (значительная часть из них — жители Донбасса). Заметьте: речь идёт о гражданстве, а не о трудовых мигрантах.

А затронутая российскими блогерами тема уже заиграла желто-голубыми красками в украинской прессе, где поношение политэмиграции с наслаждением дополняют живописными подробностями: и в соцсетях перепечатывают, и большая статья на сайте «Хвыля» вышла («Вся их жизнь — срач за мелкий прайс»), и «разоблачительные» фото в популярной газете «Факты» публикуют — «Живут в сытой и мирной Москве». Смотришь на знакомые лица и прямо зависть подкатывает, если бы не знал, насколько на самом деле непросто людям, отказавшимся жить при майданной «национал-демократии».

Зато те, кто её выбрал, пребывают в фаворском сиянии. Вспомним истинных Светочей Демократии: россиян Илью Пономарева, Машу Гайдар, Айдера Муждабаева… Последний, правда, жалуется, что его крымско-украинский телеканал АТR киевские власти прокинули с финансированием, а Аркадий Бабченко в поисках кормежки вообще вынужден с Украины съехать, хотя это куда лучше, нежели судьба застреленного прямо на киевской улице депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2018 году украинское гражданство приняли 3388 человек из разных стран мира (для сравнения: в тот же период российское гражданство получили 270 тысяч одних только украинцев). Но, как говорится, «мал золотник, да дорог». Бабченко сравнил себя с Буковским и рассказал, почему покинул Украину © Facebook, Аркадий Бабченко | Перейти в фотобанк

Украина имеет особую политическую привлекательность для радикальной оппозиции из различных стран СНГ. Во-первых, опыт украинских цветных революций востребован на постсоветском пространстве, а на Украине есть обученные кадры, наработки, связи. Во-вторых, она является плацдармом западных спецслужб, заточенных на дестабилизацию Евразийского союза; здесь с ними можно без опаски и огласки сотрудничать, консультироваться и прорабатывать дальнейшие планы. В-третьих, Украина стала насиженным местом для вооруженного сброда со всего бывшего Советского Союза, где базируются отряды чеченских, грузинских, татарских и прочих боевиков, полно неучтенного оружия, а майданные активисты охотно помогут своим «побратимам».

Так, например, Украина оказалась ближним тылом для радикальной белорусской оппозиции, которая здесь имеет базу для пропагандистской деятельности. Кроме того, Киев ведёт против Белоруссии активную разведывательно-подрывную деятельность (включая нелегальную переправку оружия через границу). И это против той страны, которая предоставляет Украине переговорную площадку для урегулирования донбасского кризиса, в обход российских санкций активно отгружает необходимые нефтепродукты, старается поддерживать дружеские отношения с киевской властью, включая непризнание воссоединения Крыма с Россией. Но — такова истинная благодарность майданного режима Минску. Журналист Киселев рассказал об отъезде Бабченко из Украины © Facebook, Евгений Киселев | Перейти в фотобанк

Как площадку для антигосударственной деятельности против законных властей Грузии Украину использует и бывший президент Михаил Саакашвили. Отсюда он координирует выступления грузинской радикальной оппозиции, ведёт подрывную пропаганду, командирует в Грузию своих «активистов». Разумеется, ему тоже никто не мешает работать против как бы «дружественного» Украине правительства, и это ещё один пример «благодарности» официального Киева, который умудрился испортить отношения почти со всеми своими соседями — предоставляя территорию для антиправительственной работы, раздувая ксенофобскую пропаганду (как в случае с Польшей) или напрямую осуществляя враждебные действия. «Я проклинаю себя за то, что сделал это». Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эмигрантский хлеб нелегок везде, но есть принципиальная разница между теми, кто пытается обуздать зарвавшийся человеконенавистнический режим, и теми, кто ему подыгрывает. Потому необходимо, чтобы люди все-таки понимали разницу между Олегом Царевым и Аркадием Бабченко, Николаем Азаровым и Михо Саакашвили, Владимиром Скачко и Айдером Муждабаевым. Такие мысли посетили меня, пока я прогуливался по пустынной в это время года набережной Балаклавы, где — если верить интернет-анонимкам — не переводятся богатенькие политэмигранты из Украины.