Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность

Прошлый год принес гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик долгожданную возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Для того чтобы сделать это, каждому желающему требуется только паспорт республики, простейший набор документов, скромная сумма денег и небольшое терпение — примерно месяц в среднем.
Война слухов с паспортами
При этом, как и всякое новое большое дело, процесс получения паспортов с двуглавым российским орлом оказался связан с некоторыми проблемами, которые решать приходится по мере возникновения тех или иных трудностей.
Увы, вокруг паспортизации Донбасса возникло и громадное количество слухов, наиболее невероятные из которых распространяют платные киевские пропагандисты.
Украинская власть ужасно боится внутреннего распада своего государственного образования. И боязнь эта, надо сказать, не лишена оснований: за 2019 год из 200 тысяч новых российских граждан донбасского происхождения почти 60 тысяч человек, по данным МВД РФ, проживают в районах республик, находящихся под контролем ВСУ.
В связи с этим распускаются разного рода слухи, направленные на то, чтобы снизить интерес жителей промышленного края к новым возможностям, открываемым им исторической родиной.
О некоторых, давно уже разоблаченных официальными лицами ДНР и РФ, мы уже писали. Например, о том, что совершенной чушью является утверждение, будто бы гражданам ДНР, получившим российский паспорт по упрощенной процедуре, не будет начисляться их прежняя пенсия в ДНР. Еще один слух утверждает, что обладателей новых паспортов не пускают в Россию, если в документе нет отметки о временной или постоянной регистрации на территории РФ.
Тому, кто будет вам такое рассказывать, просто процитируйте Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", согласно которому регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. Новые граждане РФ из донбасских республик должны знать и помнить основополагающее правило: «гражданин Российской Федерации правомерно находится в любое время в любой точке своей страны». Право на это подтверждено одним-единственным документом — паспортом гражданина РФ. Любые утверждения, что где-то кто-то от кого-то потребовал регистрацию в паспорте как обязательное условие чего-либо, не более чем рассказы о чей-то самодеятельности. В лучшем случае это глупость, в худшем — нарушение основ Конституции РФ.
В социальных сетях сегодня энергично обсуждается эта ситуация. Но достаточно почитать соответствующие дискуссии, в ходе которых обладатели российских паспортов из Донбасса рассказывают о том, как они спокойно и беспрепятственно пересекали границу ЛНР — ДНР и РФ туда и обратно, чтобы понять — слухи распространяют либо безответственные люди, либо украинские пропагандисты.
Единственное правило, которое приходится соблюдать людям с паспортами, например, ДНР и РФ, это — въезд/выезд в республики и Россию должен проходить по соответствующим документам. И еще одно — гражданин РФ имеет право жить в своей стране без регистрации 90 дней. Но даже в случае нарушения этого требования закона паспорт, разумеется, останется при нем. А вот штраф, скорее всего, взыщут.
Коллизия с правами в РФ
Еще одна проблема касается автомобилистов. Дело в том, что у многих донецких владельцев автомобилей сохранились украинские водительские права. Понятно, что идет процесс получения прав республиканских, но украинские-то выводить из оборота незачем. Одним они годятся для поездки на «ту сторону», другим недосуг пока еще было получить права российские, поэтому при поездках в РФ они пользуются старыми украинскими, даже купив автомобиль с российскими государственными номерами.
Коллизии возникают при встрече с некоторыми инспекторами ГИБДД, например, в Ростовской области, которые пытаются убедить водителей из Донбасса в том, что на номерах ДНР с правами ДНР ездить можно спокойно, а вот с украинскими, дескать, только на авто с украинскими номерами. Если же поменял номера на российские, то и права подавай, будь любезен, российские.
Известный донецкий тележурналист Александр Наумов рассказывает, что не всякий водитель рискнет спорить с инспекторам дорожной службы, спеша, скажем, в аэропорт. А спорить можно и нужно.
«Один мой приятель, — рассказывает Наумов, — столкнулся с подобной ситуацией под Таганрогом. Он не поленился написать письмо в Администрацию президента РФ. Ему пришел ответ из МФД РФ, который он распечатал и возит всегда с собой в «бардачке» своего автомобиля. В ответе сказано, что на территории России признаются национальные водительские права. Российские же понадобятся только тому, кто занимается на своем транспортном средстве бизнесом. То есть зарабатываешь на машине деньги — оформляй российские права».
Какие же варианты на дорогах РФ есть для водителей из ЛНР и ДНР? Тут все логично. На авто с номерами ДНР ты можешь ехать спокойно с правами ДНР и РФ в кармане. На машине с украинскими номерами можно ездить с украинскими и российскими правами.
Будьте добры уважать республики
С начала этого года проявилась еще одна «номерная» проблема, которую следует разъяснить. Не прошло и пары дней после наступления нового, 2020-го, года, как СМИ Украины подняли истерию: «караул, водителей с украинскими номерами на машинах задерживают и штрафуют». В общем, права человека нарушают, свободу зажимают.
Действительно, с наступлением нового года на дорогах ДНР начали действовать новые правила учета транспортных средств, которые предусматривают, что транспортные средства граждан ДНР должны пройти государственную регистрацию и иметь соответствующие номера и документы на авто. А что в этом предосудительного? Обычная мера в любом государстве. А как иначе прикажете обеспечивать безопасность на дорогах?
ГАИ МВД ДНР в своих релизах справедливо замечает: «Машина с иностранными номерами (например, гостевой визит) на территории любого государства без постановки на учет имеет право находиться короткое время, и ДНР — не исключение. 10 дней. Однако в случае с Украиной у визитеров нет возможности доказать дату въезда. Поэтому, будьте любезны, пройти регистрацию сразу по прибытию. Это недолго и недорого. У ГАИ МВД ДНР нет доступа к базам ГАИ Украины, а потому выяснить, находится ли машина в розыске, сложно. Регистрация — единственное доказательство «добропорядочности» вашей машины. Опять же — это недолго и недорого. Пора привыкать к нормальному порядку и соблюдать закон, особенно в отношении имущества».
Тем же, кто кричит о «бесчинствах» в ДНР, стоит задать себе вопрос, смогут ли они ездить на номерах ДНР на Украине? Точно нет. Так почему в республике должно быть наоборот?
Думается, тут дело в том, что многие на «той стороне» никак не смирятся с тем, что ДНР и ЛНР давно уже не являются Украиной по факту. В республиках строят свои государства со своими законами, которые обязательны для всех. И своих, и приезжих. Если же когда-нибудь Украина сможет заставить себя быть к дончанам и луганчанам столь же толерантной и гуманной, как Российская Федерация, наверное, и Донбасс станет говорить с ней другим тоном. Правда, пока в "неукраинском" Донбассе в это верится с трудом.