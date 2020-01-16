Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность

Вокруг получения в мятежных республиках Донбасса российского гражданства, подтвержденного соответствующим паспортом, витает много слухов, домыслов и досужих сплетен, особенно в "Большой Украине", что и понятно - уж слишком неприятна власти эта сторона легитимации бывших украинцев в полноценных граждан России. А что происходит на самом деле?

Прошлый год принес гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик долгожданную возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Для того чтобы сделать это, каждому желающему требуется только паспорт республики, простейший набор документов, скромная сумма денег и небольшое терпение — примерно месяц в среднем.

Война слухов с паспортами

При этом, как и всякое новое большое дело, процесс получения паспортов с двуглавым российским орлом оказался связан с некоторыми проблемами, которые решать приходится по мере возникновения тех или иных трудностей.

Увы, вокруг паспортизации Донбасса возникло и громадное количество слухов, наиболее невероятные из которых распространяют платные киевские пропагандисты.

Луганский писатель: Люди в ЛНР верят, что паспорт России — путь к миру © Facebook, Сергей Сакадынский

В связи с этим распускаются разного рода слухи, направленные на то, чтобы снизить интерес жителей промышленного края к новым возможностям, открываемым им исторической родиной.

О некоторых, давно уже разоблаченных официальными лицами ДНР и РФ, мы уже писали. Например, о том, что совершенной чушью является утверждение, будто бы гражданам ДНР, получившим российский паспорт по упрощенной процедуре, не будет начисляться их прежняя пенсия в ДНР. Еще один слух утверждает, что обладателей новых паспортов не пускают в Россию, если в документе нет отметки о временной или постоянной регистрации на территории РФ.

Тому, кто будет вам такое рассказывать, просто процитируйте Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", согласно которому регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. Новые граждане РФ из донбасских республик должны знать и помнить основополагающее правило: «гражданин Российской Федерации правомерно находится в любое время в любой точке своей страны». Право на это подтверждено одним-единственным документом — паспортом гражданина РФ. Любые утверждения, что где-то кто-то от кого-то потребовал регистрацию в паспорте как обязательное условие чего-либо, не более чем рассказы о чей-то самодеятельности. В лучшем случае это глупость, в худшем — нарушение основ Конституции РФ.

В социальных сетях сегодня энергично обсуждается эта ситуация. Но достаточно почитать соответствующие дискуссии, в ходе которых обладатели российских паспортов из Донбасса рассказывают о том, как они спокойно и беспрепятственно пересекали границу ЛНР — ДНР и РФ туда и обратно, чтобы понять — слухи распространяют либо безответственные люди, либо украинские пропагандисты. Детский омбудсмен ДНР Федоренко: Что было и что будет с детьми Донбасса, пережившими войну

Единственное правило, которое приходится соблюдать людям с паспортами, например, ДНР и РФ, это — въезд/выезд в республики и Россию должен проходить по соответствующим документам. И еще одно — гражданин РФ имеет право жить в своей стране без регистрации 90 дней. Но даже в случае нарушения этого требования закона паспорт, разумеется, останется при нем. А вот штраф, скорее всего, взыщут.

Коллизия с правами в РФ

Еще одна проблема касается автомобилистов. Дело в том, что у многих донецких владельцев автомобилей сохранились украинские водительские права. Понятно, что идет процесс получения прав республиканских, но украинские-то выводить из оборота незачем. Одним они годятся для поездки на «ту сторону», другим недосуг пока еще было получить права российские, поэтому при поездках в РФ они пользуются старыми украинскими, даже купив автомобиль с российскими государственными номерами.

Коллизии возникают при встрече с некоторыми инспекторами ГИБДД, например, в Ростовской области, которые пытаются убедить водителей из Донбасса в том, что на номерах ДНР с правами ДНР ездить можно спокойно, а вот с украинскими, дескать, только на авто с украинскими номерами. Если же поменял номера на российские, то и права подавай, будь любезен, российские. Предсказание цыганки: Донбасс не вернется на Украину, но и в Россию не войдет © Facebook, Анна Ревякина

Известный донецкий тележурналист Александр Наумов рассказывает, что не всякий водитель рискнет спорить с инспекторам дорожной службы, спеша, скажем, в аэропорт. А спорить можно и нужно.

«Один мой приятель, — рассказывает Наумов, — столкнулся с подобной ситуацией под Таганрогом. Он не поленился написать письмо в Администрацию президента РФ. Ему пришел ответ из МФД РФ, который он распечатал и возит всегда с собой в «бардачке» своего автомобиля. В ответе сказано, что на территории России признаются национальные водительские права. Российские же понадобятся только тому, кто занимается на своем транспортном средстве бизнесом. То есть зарабатываешь на машине деньги — оформляй российские права».

Какие же варианты на дорогах РФ есть для водителей из ЛНР и ДНР? Тут все логично. На авто с номерами ДНР ты можешь ехать спокойно с правами ДНР и РФ в кармане. На машине с украинскими номерами можно ездить с украинскими и российскими правами.

Будьте добры уважать республики

С начала этого года проявилась еще одна «номерная» проблема, которую следует разъяснить. Не прошло и пары дней после наступления нового, 2020-го, года, как СМИ Украины подняли истерию: «караул, водителей с украинскими номерами на машинах задерживают и штрафуют». В общем, права человека нарушают, свободу зажимают.

Действительно, с наступлением нового года на дорогах ДНР начали действовать новые правила учета транспортных средств, которые предусматривают, что транспортные средства граждан ДНР должны пройти государственную регистрацию и иметь соответствующие номера и документы на авто. А что в этом предосудительного? Обычная мера в любом государстве. А как иначе прикажете обеспечивать безопасность на дорогах?

Сталин стал первым из «Великих людей» Донбасса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Тем же, кто кричит о «бесчинствах» в ДНР, стоит задать себе вопрос, смогут ли они ездить на номерах ДНР на Украине? Точно нет. Так почему в республике должно быть наоборот?

Думается, тут дело в том, что многие на «той стороне» никак не смирятся с тем, что ДНР и ЛНР давно уже не являются Украиной по факту. В республиках строят свои государства со своими законами, которые обязательны для всех. И своих, и приезжих. Если же когда-нибудь Украина сможет заставить себя быть к дончанам и луганчанам столь же толерантной и гуманной, как Российская Федерация, наверное, и Донбасс станет говорить с ней другим тоном. Правда, пока в "неукраинском" Донбассе в это верится с трудом.