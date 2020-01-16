Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов продолжает вести борьбу против экс-президента Петра Порошенко и других деятелей бывшей власти в судебно-юридической плоскости. Так, он опубликовал на своем канале в Telegram документ из прокуратуры Панамы, где говорится об отсутствии претензий к нему со стороны властей этой страны

Панамское дело Порошенко

«Петр Порошенко, Вы и Ваше преступное кубло, с целью скрыть отмывание Вами преступных доходов в Панаме, со всех телевизионных экранов врали о том, что в отношении меня якобы ведётся расследование за дачу в отношении Вас ложных показаний в Панаме», — написал Портнов.

Он добавил, что Порошенко действовал в привычном ему стиле, подменяя информационную повестку.

«Вы — офшорный вор, причастный к хищениям из бюджета и отмыванию преступных доходов. И на свободе Вы пока только благодаря самовлюбленному генеральному прокурору. Но это не навсегда», — подчеркнул юрист.

Напомним, что после поражения Порошенко на президентских выборах вернувшийся после пятилетнего отсутствия в Украине Портнов развернул против него и его окружения настоящую войну, итогом которой стало возбуждение Государственным бюро расследований (ГБР) более десятка уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент. Петр Порошенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Что же касается «панамского» вопроса, 23 мая 2019 г. в ГБР было подано заявление Портнова об отмывании Порошенко украденных у ВСУ средств на сумму 300 млн долларов через офшорные сделки. Портнов опубликовал нотариальный документ о переоформлении экс-президентом в апреле 2015 г. своей панамской торговой компании UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое офшорное предприятие — BATTERY INVESTMENT CORP. Никаких налогов с этой сделки бюджет Украины не получил. Панамская компания не раз использовалась для минимизации налогов разными предприятиями, входящими в орбиту президента. Этой компании принадлежало 23,0476% акций ЧАО «Иста-Центр» — завода-производителя стартерных аккумуляторов, который принимал немалое участие в осуществлении украинского оборонного заказа. В результате сделки, которую провернул Порошенко, из бюджета были переведены в офшор сотни миллионов долларов, прикарманенные на «оборонке».

Портнов отметил, что он с группой юристов намерен найти «панамские оффшоры» Порошенко. 6 августа на своей странице в соцсети юрист сообщил, что специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело в отношении Порошено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы — преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

«Этому предшествовал мой письменный аффидавит — показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств», — пояснил Портнов.

Впрочем, бездействие обновленной Генеральной прокуратуры Украины, которую возглавил прямой ставленник Вашингтона Руслан Рябошапка, привело к тому, что расследование забуксовало: панамский прокурор его приостановил. Украинская сторона никак не контактировала с властями Панамы, не найдя времени и желания обменяться документами. Адвокаты экс-президента Порошенко и вовсе утверждали о закрытии уголовного дела, но фактически оно было лишь временно приостановлено.

Другие дела против экс-президента

Указанное выше дело — одно из многих, инициированных Портновым. Так, 21 мая 2019 г. пятый президент Украины в связи с заявлением юриста стал фигурантом дела за попытку свержения конституционного строя (ст. 109 УК Украины), государственную измену (ст. 111 УК) и превышение власти (ст. 426 УК). Основанием для этого послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда Военно-морские силы Украины устроили провокацию, пытаясь по приказу из Киева самовольно пересечь пролив. Итог — столкновение с погранслужбой РФ, арест украинских моряков. Позже президент Порошенко инициировал введение в стране военного положения. По версии Портнова, данные действия экс-президент совершил умышленно, чтобы спровоцировать РФ на ответные действия. Это несло риск для жизни и здоровья украинских моряков.

24 мая по заявлению Портнова ГБР открыло против Порошенко дело об отмывании средств в размере 300 млн долларов, украденных в оборонном секторе страны при продаже бывшей «Ленинской кузницы» Сергею Тигипко. Долгое время «Кузница на Рыбальском» принадлежала Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко.

Портнов утверждал, что сделка по продаже была фиктивной и являлась способом отмывания незаконно полученных средств. "Брак" Ахметова с Порошенко. Зачем олигарх №1 Украины сманивает к себе оппозиционных власти журналистов © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они могут уже поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко», — писал он.

27 мая следователи Государственного бюро расследований по инициативе Портнова начали проверять информацию относительно возможных коррупционных преступлений экс-президента, совершенных в результате приобретения телеканала «Прямой». Порошенко обвинили в легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 209 УК Украины). 1 июля следователи уже произвели выемку документов на канале, а киевский суд удовлетворил ходатайство ведомства о принудительном приводе на допрос бывшего собственника СМИ — экс-регионала Владимира Макеенко.

Следующее дело, попавшее в Госбюро с подачи экс-замглавы Администрации президента, касается нарушения при назначении президентом членов Высшего совета правосудия, что привело к узурпации Порошенко судебной власти. Экс-президент в нарушение требований закона и судебного запрета собственным указом отменил условия конкурса с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах, но до вступления в должность Зеленского, — Порошенко незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия. Правда, это ему не помогло — новый президент Владимир Зеленский данные указы аннулировал.

12 июня Портнов обвинил Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия в незаконном захвате государственной власти, зарегистрировав соответствующее заявление в ГБР. Так, 18 февраля 2016 года коалиция депутатских фракций Верховной Рады Украины прекратила существование, поскольку в прозападной коалиции «Европейская Украина», сформированной по итогам выборов 2014 года, остались лишь 217 нардепов после выхода из нее фракций «Радикальной партии» Олега Ляшко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко и «Самопомощи» Андрея Садового. А согласно Конституции, такого количества депутатов недостаточно для формирования парламентского большинства, где требуется 226 голосов.

Портнов утверждал, что с помощью Парубия экс-президент фальсифицировал документы о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций, тем самым узурпировав власть. Данный факт подтверждается также и определением Конституционного суда, признавшего законным указ президента Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов. Следовательно, все принятые Радой за последние три года законы и реформы, а также конституционные изменения, касающиеся курса на НАТО и ЕС, должны быть аннулированы. Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и администрации Обамы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

6 августа прошлого года ГБР в связи с заявлением экс-замглавы Администрации президента начали досудебное разбирательство по статьям Уголовного кодекса Украины «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «использование заведомо поддельного документа» (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366). Поводом для этого являлся скандальный вояж экс-президента Порошенко на Мальдивы в начале 2018 г. Есть все основания полагать, что действующий тогда глава государства пересекал границу по поддельным документам. Также ведомство должно проверить, как и за какие средства происходила оплата «банкета» — ведь Порошенко мог использовать для этой цели бюджетные средства.

10 декабря Портнов выступил заявителем в уголовном деле по факту подписания в феврале 2015 г. экс-президентом Минских соглашений. Предварительная квалификация — государственная измена (ч.1 ст 111 УК Украины). Подобный шаг юрист обосновывал тем, что вследствие данных договоренностей, у Украины «нет ни единого шанса вернуть границу или провести выборы на Донбассе», так как президент Зеленский не может выйти за их рамки.

Преследование Пашинского и Парубия

Портнов также способствовал открытию уголовного дела против экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия за трагедию 2 мая 2014 г. — создание и координацию вооруженных группировок «с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса». Экс-замглавы Администрации президента настаивал, что Парубий должен оказаться на скамье подсудимых по трем статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 294 (организация массовых беспорядков, причинивших гибель людей), ч. 2 ст. 258 (осуществление террористического акта — применение оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей), а также ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия без специального разрешения). Он прописал целый алгоритм, позволяющий установить реальную причастность Парубия, а также ряда других деятелей «майдановского» движения к кровавой расправе над противниками киевской власти в Одессе.

Кроме того, Портнов приложил руку к возобновлению уголовного преследования экс-нардепа и одного из видных активистов Евромайдана Сергея Пашинского за ранение в новогоднюю ночь 2017 г. гражданина Украины Вячеслава Химикуса. «Испугался, что раскулачат»: украинцы высмеяли Порошенко за показную благотворительность © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Наши адвокаты представляют потерпевшего, мы подаём ходатайства, жалобы, заявления и почти три года ведём в отношении него судебные процессы. Наши следующие прогнозы такие. На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор и проведёт там какую-то часть своего случайного существования. Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников. А после этого мы довесим ему хищения в армии и воровство государственных активов. Если будет воля государства, сразу попробуем инициировать конфискацию в доход бюджета всего его личного имущества», — отмечал юрист в октябре прошлого года.

7 октября Печерский суд Киева арестовал Пашинского на 2 месяца, но его пребывание в СИЗО этим и ограничилось. 18 декабря адвокат политика обжаловал решение суда о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года в апелляции — там ему назначили круглосуточный домашний арест.

Почему не удалось добиться результата?

Деятельность Портнова, безусловно, весьма нужная и важная, но малорезультативная. Виной тому — инертность судебно-правоохранительной системы и отсутствие политической воли у новой власти для наказания предшественников за реальные преступления.

Ведь тот же Порошенко не является подозреваемым ни в одном из начатых в его отношении уголовных дел. Он чувствует себя весьма вольготно, разъезжая заграницу и игнорируя вызовы на допросы под самыми различными предлогами. То же можно сказать и про Парубия — дело в его отношении никак не продвигается, а Пашинский фактически «отделался легким испугом». «Месть Порошенко». Труба прокомментировал возбужденное против него уголовное дело © dbr.gov.ua

И все это отнюдь не случайно. В свое время Портнов был одним из архитекторов нынешней системы, закрывая глаза на определенный правовой беспредел, который существовал в Украине и при Януковиче (хотя, нужно признать, что тогда его было на порядок меньше). Теперь же, пытаясь привлечь к ответственности бенефициаров государственного переворота, юрист столкнулся с игнорированием его обращений со стороны правоохранительных органов. Он неоднократно жаловался на неэффективность Генпрокуратуры и СБУ. Единственным рабочим органом было ГБР, но после отставки Романа Трубы, есть немалые опасения, что и оно будет бездействовать. И никаких правовых механизмов, позволяющих заставить СБУ, Генпрокуратуру, ГБР и МВД выполнять возложенные на них Конституцией обязанности, в Украине нет. Нет, в том числе и потому, что они не прописаны законодателем. А одним из тех, кто создавал существующую в Украине судебную и правоохранительную системы в свое время был сам Портнов, работавший в ранге заглавы Администрации президента над разработкой этой самой системы.

И вот теперь Портнов фактически стал заложником той системы, к созданию которой он приложил руку, а его судебно-юридические баталии с властью и преступниками вероятнее всего и в дальнейшем будут напоминать своеобразный бег по кругу.