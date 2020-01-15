Киев оказался на грани коммунального коллапса. Новогодние праздники закончились серьезными и разрушительными прорывами теплотрасс. Сегодня, 15 января, на Севастопольской площади произошел четвертый за двое суток потоп

Не успел город оправиться от последствий аварии в районе метро "Лыбидская", как новые потоки кипятка разлились по площади в Соломенском районе столицы. Пока данных о пострадавших нет. Но соцсети второй день полны фотографиями и впечатлениями очевидцев и пострадавших в ТЦ "Океан Плаза". Пользователи рассказывают об ожогах, выкладывают фото из больницы. Продолжается ликвидация последствий аварии. Волонтеры спасают животных из зоомагазина в торговом центре, которых не успели эвакуировать. По последним данным ожоги разной степени получили 10 человек. Предварительная причина прорывов во всех случаях — износ теплокоммуникаций.

Кто несет ответственность за ЧП в столице — киевские власти, частные застройщики, центральный аппарат, — мнения экспертов разошлись. Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко считает, что безответственная застройка города легла неподъемным грузом на и без того изношенную систему коммуникаций, и та дала системный сбой.

«Это очередное ЧП заслуживает очень тщательного анализа. И я даже не хочу вешать всех собак на нынешних руководителей КМДА — мина замедленного действия была заложена до их прихода. В то время, когда последние 15 лет застройщики ТЦ и ЖК получали навар в десятки и сотни миллионов долларов, инфраструктура вокруг их ТЦ и ЖК не получала ничего, кроме дополнительной нагрузки. А к КМДА у меня один вопрос — парни, вы реально знаете и понимаете нынешнее состояние сетей?! И есть ли у вас план действий?! И это при рекордно супертеплой зиме, кстати!» Град обреченный. Киев разрушается © Украина.Ру

Свое видение о причинах коммунального коллапса в столице высказал киевский бизнесмен Александр Меламуд (совладелец крупного ТЦ "Дрим Таун" в Киеве), вставший на защиту застройщиков: «Об "Оушен плазе" и не только. Сегодня в сети много разговоров о том, кто виноват и что делать. Хочу пояснить, как реально происходит застройка объектов в Киеве. Застройщик, получая землю под строительство, получает только землю на определенных условиях. После этого необходимо согласовать техусловие со всеми службами и выполнить ряд работ для подключения к сетям. Комплекс этих работ обычно превосходит по объемам потребности строящегося объекта. Фактически это капитальное строительство новых мощностей за счёт застройщика, которое потом передаётся на баланс эксплуатирующим организациям. Вся ответственность за дальнейшую эксплуатацию, ремонт, реконструкцию сетей лежит на соответствующих городских службах, Киевэнерго, водоканале и т. д. Им заплачено и построено значительно больше потребностей любого строительного объекта. И последнее: необходимо делать систему единого окна. То есть участки под застройку продаются городом на открытых торгах с учетом всей инженерии и благоустройства. Это должна быть ответственность города (за деньги инвестора). Опять же решится вопрос коррупции».

Но корень проблемы — это отсутствие крупных инфраструктурных проектов по модернизации страны в целом. Еще в 2018 году мэр Киева Виталий Кличко докладывал громаде, что около 80% труб и тепловых коммуникаций изношены и требуют замены. Большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад. С началом нового отопительного сезона повсеместно происходят прорывы труб. Когда и где рванет в очередной раз — лотерея. Фактически киевляне каждый день ходят по минному полю, не зная, где «рванет» в очередной раз.

«Тех денег, которые сегодня поступают в бюджеты городов, не хватает, чтобы быстро заменить всю инфраструктуру, которая досталась нам в наследство в крайне запущенном состоянии. Такая ситуация по всей Украине, когда десятками лет средства не вкладывали и инфраструктура сегодня в полуаварийном состоянии. Киев — не исключение, — рассказывал еще два года назад мэр Кличко. — Наша задача — заменить максимальное количество труб в последующие несколько лет для того, чтобы упредить аварии на теплосетях». За два года ситуация не поменялась, аварий не стало меньше. Скубченко: «В Киеве очередной прорыв теплотрассы, но в «стране в смартфоне» — полный порядок» © Facebook, Александр Скубченко

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что ответственность за коммунальный коллапс в столице несет государственная власть. «Состояние физической инфраструктуры и инженерных сетей городов Украины — катастрофически ужасное, износ капитальный, капитальных вложений никаких. Но давайте смотреть на проблему шире, — предложил Скубченко в своем ФБ. — У нас же власть не только на Новый год отдыхает, оставив страну на произвол судьбы. У нас власть традиционно "отдыхает" от того, чтобы решать такие глобальные проблемы, как износ инфраструктуры. Вот рванула теплосеть в Киеве. Кто виноват? Безусловно, виновна местная власть. В Киеве отсутствует даже схема теплоснабжения. Отсутствие схемы позволяет бессистемно и бесконтрольно списывать деньги вместо того, чтобы модернизировать сети системно. Но Кабмин своим постановлением от 2009 года утвердил Порядок разработки региональных программ модернизации систем теплоснабжения (схем). Утверждать их должен Минрегион. А значит, виновны не только местные чиновники, но и центральная власть, бесконтрольно оставившая всё на произвол судьбы. Как в очередной раз показала Ocean Plaza, "латанием дыр" и перекидыванием ответственности уже не обойтись — нужна системная работа: государства, местного самоуправления и бизнеса. Причём толчок должен исходить сверху, из центра. Инфраструктурные проекты всегда финансово- и трудоёмки и в своей перспективе долгосрочны. Поэтому без долгосрочной стратегии государственного и регионального развития, без государственной программы модернизации инфраструктуры, без муниципальных планов, без капитальных расходов госбюджета ничего не изменится. Вопрос лишь в том, что же ответит президенту его институционально несостоятельная команда грантоедов, которая не готова решать инфраструктурные проблемы Украины, потому что не понимает, что с этим делать. Что уже доказала на деле».

Износ коммунальной инфраструктуры столицы Украины накладывается на крах социальной политики государства, которое хочет максимально освободиться от обязательств перед трудящимися и пенсионерами.