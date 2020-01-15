В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главными темами стали борьба с бедностью, повышение социальных стандартов и общественное обсуждение ряда поправок в Конституцию РФ

Большое внимание Путин уделил улучшению материального состояния россиян. В частности, президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет (в семьях с доходами, не превышающими один прожиточный минимум на человека) с 1 января 2020 года.

Программа материнского капитала будет продолжена до 2026 года. Семьи будут получать материнский капитал уже при рождении первого ребёнка (466 тысяч 616 рублей — около 173 тысяч гривен), при рождении второго — 150 тысяч рублей (около 55,8 тысячи гривен).

Также Владимир Путин предложил каждый год добавлять число бюджетных мест в вузах. Приоритет — на регионы. В медицинских вузах увеличат квоты (до 70-75% мест) на целевое обучение: специалисты должны будут ехать работать в регионы, где в них нуждаются.

Президент заявил, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, — это нужно закрепить в Конституции.

Говорил Путин и о политических изменениях. В частности, предложил дать Государственной Думе право утверждать премьер-министра и состав правительства, заявил о необходимости запретить двойное гражданство для людей, занимающих ключевые государственные должности. При этом кандидаты в президенты должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Путин считает необходимым провести всенародное голосование о внесении этих поправок в Конституцию.

Курс России по Украине незыблем

Бортник: «Путин сделал принципиально важное послание Федеральному собранию» © стрингер Руслан Бортник назвал послание Путина принципиально важным.

«Ключевые цели РФ на ближайший политический цикл:

- трансформация системы власти с передачей части полномочий Президента Госсовету (губернаторам — региональным элитам) и Госдуме в части назначения правительства (политическим элитам); усиление Конституционного суда; усиление местного самоуправления при сохранении президентской вертикали и контроля за правительством и силовиками; ограничение президентства 2 сроками (нового «Путина» решили не создавать — слишком велики риски);

- дальнейшая суверенизация РФ: приоритет внутреннего законодательства над внешним; запрет на иностранное гражданство (виды на жительство) для высших политических элит;

- преодоление демографического кризиса путем развития института семьи и повышения рождаемости;

- сохранение конкурентоспособности в технологиях», — написал Бортник.

Он также ответил на вопрос, что это означает для Украины. По мнению эксперта, скорее всего, незыблемость нынешнего российского курса в части требования выполнения Минских соглашений и продолжения интеграции Донбасса в состав РФ.

«Гражданам Украины есть повод позавидовать»

Политические эксперты пояснили изданию Украина.ру, что в послании Путина может быть интересно гражданам Украины, каковы приоритеты властей страны, а также в чем разница в привлечении общества к решению болезненных проблем в России и на Украине.

Скачко: «Путин говорит о будущем России, для Украины лишь намеки» © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Дудчак считает, что у жителей Украины есть много поводов позавидовать гражданам России.

«Во-первых, страна занимается конкретными задачами, их решением, которые направлены действительно на улучшение уровня жизни. У людей есть перспектива какая-то, есть изменения положительные. Никто здесь не занимается декоммунизацией и прочим бредом. Все в общем-то думают о том, как повысить благосостояние народа. Так что повод (украинцам) позавидовать гражданам России есть», — сказал политолог.

Львиная доля послания была направлена исключительно внутренней аудитории, отображала вопросы внутриполитической повестки России, говорит политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«К той части послания, которая касалась национальной обороны, безопасности и трактовки Великой Отечественной войны, косвенным образом имеет отношение и Украина, и страны Европы, и Америка. Речь шла о нашей общей знаменательной дате, о победе над нацизмом. И когда Путин сказал, что не позволит переписывать историю нашей великой победы и трактовать ее с каких-то ревизионистских позиций, это относится не только к Украине, но и к Польше и другим странам», — рассказал Корнилов.

Россия-Украина: большая разница

Исходя из послания Владимира Путина, приоритеты России — борьба с бедностью, повышение социальных стандартов. В то же время у Украины сейчас свои приоритеты: как добиться окончательной декоммунизации, памятники Бандере поставить на границе с Россией, отмечает Александр Дудчак.

«Конечно, совершенно иные проблемы у них: внешнего врага изобрели и активно его пропагандируют. Там очень много актуальных проблем: как бы добавить зарплаты министрам на фоне нищего государства», — иронизирует экономист.

Новые полномочия и возросшая ответственность. Путин предложил поправки в Конституцию © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Но вы же понимаете, что об этом украинская власть сейчас не очень печётся. Ее больше волнует продажа земли. И когда украинским гражданам обещают, что они будут жить богаче после ее продажи, то это увод от болезненной для Украины темы», — сказал эксперт.

Путин обозначил стратегическое видение, социальную государственную политику, чего на Украине нет уже лет 20 как минимум, уверен политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Правящие режимы, правительства, парламенты, президенты сменяются, а социальной ориентированности нет. Есть демагогия у нас, которой прикрывается свертывание тех социальных обязательств и программ, которые, точно так же, как и России, достались Украине от СССР. А в Конституции записано, что Украина — это социальное государство.

Так вот Владимир Путин в обращении этого года Федеральному собранию еще раз подтвердил, что это остаётся первоочередной задачей российского государства. У нас (на Украине. — Ред.) всё по-другому», — обобщил политолог.

Украина — страна расколотого общества и политического класса

Владимир Путин объявил о том, что следует вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ. В то же время на Украине такие болезненные вопросы, как децентрализация и открытие рынка земли, рассматриваются и голосуются непосредственно в парламенте.

Если Путин предложил вынести вопросы конституционной реформы на референдум, то такие вопросы готовятся, в этом можно не сомневаться, говорит Владимир Корнилов. Вопрос только когда, как быстро.

«В России, как и на Украине, уже выносили вопросы конституционной реформы на референдум. Но в обоих случаях это заканчивалось серьёзными спорами и разногласиями, и уровень этих поправок позже был нивелирован», — напомнил эксперт.

Он отметил, что на Украине неоднократно меняли Конституцию, «в том числе идут качели: то усиливают полномочия президента, то премьера и так далее».

Путин: В нашем обществе четко обозначился запрос на перемены © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк — заявил политолог.

Владимир Зеленский, когда еще не был президентом, обещал прямое народовластие и обозначил референдумы как главный инструмент прямого народовластия. И тем более такие темы, как рынок земли, и так далее, говорит Павел Рудяков.

«У нас очень расколоты и политический класс, и общество. И либо надо быть очень наивным человеком — а таких у нас во власти нет и не было никогда, — либо супердемагогом, каким был наш первый президент Леонид Макарович Кравчук.

Он в ЦК КПУ набрался этой демагогии, очень активно её использовал, чтобы обращаться через референдум к народному волеизъявлению, заранее зная, что единой позиции не будет, а будет восемь мнений, которые будут страну разрывать. Поэтому у нас сейчас, к счастью или к сожалению, но не время для референдумов», — сказал эксперт.

А в России, где стабильная ситуация, стабильные отношения власти и общества, авторитет власти высок, референдум может работать так, как и должен, добавил Рудяков. На Украине же, к сожалению, пока что условий для этого нет.