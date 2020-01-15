После того как стало известно, что члены нового Кабмина и руководство Верховной Рады выписали себе заоблачные премии, это стало чуть ли не главной темой для обсуждения в украинском обществе. Пользователи соцсетей между тем обратили внимание на то, что новые чиновники не сильно переживают о моральной стороне этих действий

Накануне, 14 января, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вынужден был потребовать объяснений от украинского правительства:

«Все видели информацию о премировании отдельных руководителей разных учреждений и ведомств. Я думаю, что мне как главе Рады и вам как народным депутатам очень интересно услышать информацию об этих надбавках, премиях. Поэтому есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позицию министров и, возможно, премьера о премиях, которые были насчитаны министрам в Кабинете министров», — заявил он на заседании парламента.

Однако учитывая то, что не меньшие аппетиты при начислении себе любимым «заслуженных» вознаграждений проявили и парламентарии, сложно представить, что это приведет к чему-нибудь, кроме информационного шума.

Пользователи соцсетей справедливо замечают, что подобный подход практикуется не только в Кабмине и Раде, пожалуй, наиболее свободные в такой оценке собственных заслуг следует считать госкомпании.

Украинский экономист Алексей Кущ убежден, что чиновники Кабмина и «Нафтогаза» своей вызывающей позицией и необоснованными премиями наносят сокрушительный удар по имиджу новой власти. Кущ о зарплатах чиновников: «Абсолютное дно «команды мародеров» © Facebook, Алексей Кущ

«Цифры — лучшие друзья для сравнительного анализа и определения приоритетов, особенно если речь идет о государственной политике.

На словах можно «любить» народ, а на деле выходит более приземленный процесс… Две цифры: 2 млрд грн на развитие предпринимательства в масштабах всей страны и 700 млн грн «на развитие» нескольких человек в Нафтогазе.

«Апофигей» политики новой власти, абсолютное дно «команды мародеров». Но это эмоциональная оценка. А теперь рациональная. Предприниматели голосовали за Зеленского, а вот менеджеры НАКа — вряд ли. Но и при предыдущем президенте, и при нынешнем они действуют по принципу «стали они жить поживать и всех нафиг посылать».

Бонусы выплачиваются уже по второму кругу», — написал он на своей странице в соцсети.

Кроме того, экономист разъясняет, что премии менеджерам госкомпаний только номинально выплачиваются по решению наблюдательного совета.

«Для их «монетизации» необходимо, чтобы сумма выплат была утверждена в финансовом плане на 2020 год. Кем? Правительством. А правительство назначается парламентом. А парламент «назначен» президентом. А президента выбрал кто?» — подчеркивает Кущ.

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко возмущен тем, что, показав за прошедшие месяцы свою полную некомпетентность, несостоятельность и патологическую жадность, чиновники Кабмина тем не менее считают в порядке вещей наградить себя за труды. Скубченко: «Грантоеды выписали себе вульгарно неприличные зарплаты» © Facebook, Александр Скубченко

«Грантоеды, показав свою полную несостоятельность, пещерную некомпетентность и профессиональную непригодность, установили себе при этом зарплаты вульгарно неприличные. Никаких достижений, провалено всё, но деньги — дай и очень много.

Единственная эмоция, которую грантоеды должны вызывать у украинца — презрение. Но давайте помнить, кто их всех привёл в министерские и прочие высокие кресла. Именно президент Зеленский их собеседовал, назвал технократами и огромными профессионалами, внёс их кандидатуры в парламент. И именно это монобольшинство «слуг народа» их проголосовало.

А то, что они бездари, так это и раньше, до назначения всем было известно. Их максимум — своими словами рассказать, почему хорошо то, что им спустили сверху, от Сороса. Даже не понять это, не обосновать, а просто рассказать своими словами, что это хорошо. Умных там нет — умные бы понимали то, что им спускает Сорос и какой вред это несёт Украине, обогащая лишь олигарха Сороса.

Поэтому и никаких своих инициатив — ни мозгов, ни компетенции у людей, в трудовых книжках которых ни одной записи из реального сектора экономики. И какой в них «технократизм» Зеленский нашёл — он пусть и объясняется, почему мы уже полгода впустую тратим и чего ждём от грантоедов, на что надеемся. И кто в бюджет государства возместит пустые траты на них», — считает Скубченко

С ним солидарен украинский журналист Вячеслав Чечило, который на своей странице в Facebook пояснил, почему «новые честные» чиновники выписывают себе заоблачные зарплаты и премии. Чечило: «Чиновники-соросята воруют как могут» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Почему новые честные чиновники выписывают себе заоблачные зарплаты и премии? Ответ прост и очевиден — воруют как могут. Трусят воровать по-другому.

Публично выписать себе незаслуженное, конечно, более унизительно, чем в тихую вывести через «вышки», но зато и более безопасно. А соросята не гордые, но трусливые. Поэтому так, а не как-то еще», — полагает журналист.

Весьма глубокий анализ причин такого отношения к украинскому обществу проводит киевский журналист Игорь Лесев. В своих рассуждениях о небывалых премиях новых чиновников он обращает внимание на то, что выходцы из грантоедческих структур считают такое положение дел нормальным, а свои материальные претензии вполне обоснованными. Лесев: «Юное соросовское поколение компрадоров узаконивает мародерство» © Facebook, Игорь Лесев

«История с дикими выплатами в общем-то не нова, но в данном случае мы переступаем еще одну черту — моральную.

Нагрянула соровская босота. Юное поколение компрадоров, которое харчевалось всегда за чужой счет. Сначала это были гранты. Они всегда выдавались за какое-то гуманитарное дерьмо. Попробуйте найти грантоеда в Украине, который получил бабосы за проектирование моста. Или за постройку технопарка. Вот щаз. Только на «развитие демократии» и «гендерного равенства». Ну и еще на «борьбу с коррупцией», это фишка последнего десятилетия», — указывает он.

По мнению Лесева, этим летом произошла Большая соровская революция, плоды которой Украина начинает пожимать только сейчас.

«Они не живут в общепринятых моральных императивах. Я скажу больше. Они вообще своих соотечественников презирают. Вокруг них тут живут пенсы, советикусы и прочие неудачники со стажем.

А если ты кого-то презираешь, важно ли для тебя его мнение? Риторический же вопрос. Поэтому все эти зарплаты Смилянского, Коболева, Витренко, а теперь и более мелкой свиноты из ВRDO и прочих «Видроджень» с их неадекватными премиями — это не вопрос морали. Сережа Лещенко искренне убежден, что он ничего не делая и путешествуя по миру, заслуживает из госбюджета — из наших с вами отчислений — ежемесячно получать по 588 тысяч гривен. Ну, потому что он в набсовете УЗ. Железнодорожник, сука, со стажем. Легко отличает рельсы от шпал. Он все это заслужил, ведь он особенный. Это же самое заслужили Найем, Залищук, Шабунин, Милованов, Малюська, Соколовская и еще десятки персонажей из этой новой расы.

Они по-настоящему недоумевают от нашего коллективного возмущения. Оно им непонятно. Они смотрят на нас как мусульмане, которым сказали, что Аллаха нет. Возмущения и обиды. И много патетики. О профессионалах, которые не могут за копейки работать. О западных стандартах. Хрю-хрю и к корыту», — поясняет логику новых чиновников Лесев.

Но самое страшное, по мнению журналиста, то, что они узаконивают мародерство.

«Раньше все это называлось воровством и коррупцией. А сейчас они это называют зарплатой и премией. Т.е., гипотетически мы эту воровскую дрянь, которая объедает миллионы украинцев, необеспеченных самым базово необходимым, не сможем привлечь даже к ответственности. Они у нас воруют по закону», — возмущается он.

К такому же горькому выводу приходит и эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов, который на своей странице в Facebook констатирует, что лозунг о конце эпохи бедности для депутатов и чиновников уже воплотился в жизнь. Спиридонов: «Пришёл обещанный конец эпохи бедности, как минимум для депутатов» © Facebook, Николай Спиридонов

«Видимо, уже пришёл обещанный конец эпохи бедности — зарплата депутатов повысилась до 100 тысяч гривен (примерно 4 тысячи долларов). Что касается министров, то они уже с января получают по 200-250 тысяч гривен.

Возникает главный вопрос: какие конкретно результаты они показывают? За какие заслуги получают выплаты в десятки раз выше, чем у рядовых украинцев?» — задает риторический вопрос Спиридонов.

Подводя общий итог рассуждений пользователей соцсетей, можно обозначить главный тезис почти всех комментариев. Новые политики и чиновники эры Зеленского вопреки наивным ожиданиям украинского общества принесли революционные изменения отнюдь не в методы пополнения государственной казны, а лишь новационные подходы к ее освоению.

Чем они точно отличаются от старой элиты Украины, так это отсутствием каких-либо сдерживающих условностей. Они так привыкли к грантоедческой логике "получать не создавая", что, обретя власть, используют тот же принцип собственной оценки, который не предполагает наличие реального, осязаемого результата. Именно поэтому возмущение украинского обывателя кажется им как минимум странным.