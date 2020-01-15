На канале «Украина 24», принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, высадился десант из людей, ранее работавших на телеканалах, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Это может свидетельствовать об уходе Ахметова в жесткую оппозицию нынешней власти

В понедельник, 13 января, украинская журналистка Янина Соколова сообщила, что ее программа «Вечер с Яниной Соколовой» будет теперь выходить на телеканале «Украина 24».

«Вчера подписала соглашение на право трансляции <…> Смотрите «Вечер» каждый четверг в 22:30», — написала она в Facebook.

При этом Соколова работает на украинском «5 канале», который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко. А канал «Украина 24» связывают с другим олигархом — Ринатом Ахметовым.

Однако от Порошенко работать к Ахметову идет не одна Соколова.

Звездный десант

До Соколовой Порошенко «поделился» с Ахметовым еще одним ведущим. В последние дни 2019 года стало известно, что в январе на канале «Украина 24» будет выходить шоу «Реальная политика с Евгением Киселевым». Порошенко придумал, как избежать преследований – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Буду рассказывать о том, что такое реальная политика. Она будет в чем-то просветительской. Пора взрослеть всем нам. Очень многие люди по-прежнему ведутся на сладкие обещания, посулы, разговоры политиков, которые потом не держат свое слово, не держат своего обещания. А на самом деле политика — вещь суровая и жестокая, и нам к этому надо привыкать. И на выборах, соответственно, делать правильный выбор, думать головой. Пора думать головой. Реальная политика — это та политика, в которой думают головой и где политики не рыцари в белых одеждах, а люди, которые борются за власть, за свою политическую карьеру, за какие-то групповые интересы», — рассказал сам Киселев.

Такая миграция к Ахметову людей, которые известны своими нападками на Донбасс — регион, базовый для олигарха, вызвал у многих вопросы.

«Соколова на канале Украина-24 — это мелко. Пригласите сразу Ницой и Фарион. Ну, или на худой конец Корчинскую», — заявила после новостей о том, что программа Соколовой будет выходить на канале Ахметова, бывшая журналистка и народный депутат Елена Бондаренко.

Для справки: писательница Лариса Ницой и экс-нардеп, филолог Ирина Фарион известны своими русофобскими высказываниями. Оксана Корчинская — жена одного из лидеров украинских националистов Дмитрия Корчинского, известная активистка и общественница.

При этом работать на ахметовском канале Соколовой и Киселеву придется плечом к плечу с теми, с кем недавно они воевали. Так, канал Ахметова пополнился еще и директором канала «Наш» и бывшим исполнительным продюсером NewsOne Тиграном Мартиросяном.

«Время моей работы на телеканале «Наш» вышло. Прогресс и развитие невозможны без перемен. <…> Я присоединяюсь к команде "Медиагруппы Украина". Совместно мы начинаем работу над большими, амбициозными проектами, презентация которых запланирована уже в этом телевизионном сезоне. В еще ближайшем будущем, в частности уже в эту пятницу, в 19.40, в прямой эфир телеканалов «Украина» и «Украина 24» выйдет мой первый проект, гостем которой станет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков», — написал Мартиросян в Facebook 15 января.

Эта новость его друзей и подписчиков обескуражила.

«Удачи в любом случае, Вы точно талантливый ведущий. Вопрос в том, будет ли такая же свобода действий на канале Ахметова? Не станет ли давить редакционная политика канала и соседство с такими персонами как например Янина Соколова?» — спрашивают журналиста его почитатели в одном из комментариев под записью Мартиросяна.

Впрочем, в переходе Мартиросяна к Ахметову удивительного мало: каналом «Наш» владеет отец украинского политика Евгения Мураева Владимир. Мураев-младший — член «Оппозиционного блока», партии, которую так же связывают с Ахметовым. В отместку Зеленскому. Два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но вот работа у Ахметова таких одиозных личностей, как Соколова и Киселев, свидетельствует о том, что его медиаимперия не просто усиливается, а будет работать, скорее всего, против нынешних властей.

Старая дружба или неразборчивость в целях?

Порошенко и Ахметова связывают давние отношения. Казалось бы, после Майдана 2014 года главный спонсор «Партии регионов» должен был бы, по меньшей мере, покинуть страну. Однако этого не произошло. Напротив, Ахметов продолжал оставаться богатейшим украинцем и даже умудрился отыгрывать падения объемов своего капитала.

Причиной этого эксперты называли формулу Роттердам+, введенную во время президентства Порошенко. Согласно ей цена при производстве электроэнергии на ТЭС Украины формировалась из учета стоимости топлива, которая, в свою очередь, определялась по формуле: цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину. При том, что уголь поступал в топки предприятий Ахметова с территории Украины

Украинские СМИ назвали введение формулы компромиссом между Порошенко и олигархом Ринатом Ахметовым, благодаря этому последний и смог увеличить свое состояние. В ответ Ахметов предоставил Порошенко свои парламентские «штыки». Связанные с ним «Радикальная партия» и «Оппозиционный блок» подчас поддерживали некоторые спорные инициативы пятого президента Украины.

После поражения Порошенко на выборах Ахметов, судя по всему, не смог найти компромисс с новой властью. Он пригласил на свой канал того же Савика Шустера, который Порошенко очень недолюбливает, что поначалу многие расценили как подготовку к борьбе с бывшим главой государства. Но со временем стало понятно: бороться с Порошенко Ахметов не будет.

Напротив, оба олигарха, не найдя с властью общего языка, решили сплотиться перед лицом нового врага. Одной из причин этого было то, что с новой властью связан конкурент Ахметова и Порошенко — олигарх Игорь Коломойский.

«Пока будет существовать фактор Коломойского, почти автоматически будет присутствовать сопротивление его амбициозным планам Ахметова, Порошенко и других олигархов. А значит, и опасность уличного бунта подконтрольных им националистов», — писал в сентябре 2019 года обозреватель издания Украина.ру Константин Кеворкян. Не Порошенко. СМИ назвали главного спонсора нового украинского Майдана © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

А уже в декабре того года стало известно о том, что Ахметов может быть причастен к финансированию акций протестов против властей Украины.

«Источник в СБУ: за сегодняшними и завтрашними протестами на Банковой, кроме Порошенко, стоит Ахметов. Именно Ринат Леонидович — основной спонсор. От донецкого олигарха координацией занимается начальник его службы безопасности, бывший генерал-лейтенант МВД Николай Купянский, а от Порошенка, как и в прошлый раз, — [Андрей] Парубий», — сообщал 9 декабря Telegram-канал «Шаурма Зеленского».

Теперь же один олигарх и политик делится проверенными кадрами с другим олигархом, но не политиком.

Впрочем, речь может и не идти о какой-то четко выстроенной стратегии.

«Возможно, имеет место некая координация на тактическом, а не на стратегическом уровне», — отмечает в комментарии изданию Украина.ру политтехнолог Андрей Золотарев.

Он уверен, что чаще медиа Порошенко работают в унисон с повесткой «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Мы видим, как перекликаются месседжи команды Порошенко с информационной политикой «Оппозиционной платформы». Остряки шутят, что имеет место широкая оппозиционная платформа «За ЖОПЕС» — «За жизнь — Оппозиционная платформа — Европейская Солидарность», — отметил он.

Что же касается прихода людей Порошенко на канал Ахметова, то он считает это промахом менеджмента Ахметова.

«Последовательная, но ошибочная медиастратегия менеджеров Ахметова. В ходе избирательной кампании телеканал «Украина» никак не выстрелил. Иллюзию, что этот телеканал является ресурсом «Оппоблока» выборы развеяли: классический пример, когда полезли за медом к неправильным пчелам. Электорат «Оппоблока» — умеренно «ватный» избиратель, а телеканал вел «вышиватную» линию. Я умолчу о шоу с Мариной Порошенко и промо Ляшко на канале. Вряд ли бы суровым мариупольским металлургам понравился бы эпатажный, поедающий землю и целующийся с коровами Ляшко. Сейчас они продолжают эту линию, стремясь понравиться тем, кто за политические проекты Ахметова никогда голосовать не будет», — утверждает Золотарев.

Резюме

Если Золотарев прав, то Ахметову следовало бы не нанимать эпатажных медиадеятелей, связанных с Порошенко, а определиться с тем, для чего ему нужен телеканал: для поддержки уже существующего политического проекта, сторонники которого ненавидят Порошенко, — или для завоевания сердец и умов националистов. Правда, с учетом его имиджа среди национал-патриотов, перспективы Ахметова на этом направлении вряд ли можно назвать хорошими. Даже если на «Украину 24» действительно придут работать Фарион с Ницой.