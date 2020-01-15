Демократы передадут Сенату материалы по импичменту 15 января, а вместе с ними материалы, предоставленные бизнесменом Львом Парнасом, которые, как сообщают источники американских СМИ, касаются слежки за послом США на Украине Мари Йованович, организации встречи президента Украины Владимира Зеленского с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани

Во вторник, 14 января, демократы провели закрытую встречу, на которой, как сообщили источники газеты The Washington Post, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала дату голосования по резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в адрес главы государства — 15 января.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер подтвердил журналистам, что оппозиция рассчитывает передать материалы дела 15 числа, но не раньше полудня. По его словам, обсуждению резолюции может предшествовать назначение управляющих импичментом — конгрессменов, которые на судебном процессе в Сенате выступят в роли обвинителей. Однако, по информации издания Politico, на встрече с однопартийцами Пелоси не была готова назвать их имена.

Кроме того, нижняя палата Конгресса должна привести к присяге председателя Верховного суда Джона Робертса, который будет руководить процессом, и утвердить правила его проведения.

Таким образом, как сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, судебный процесс в рамках процедуры импичмента может начаться 21 января.

13 января телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в последнее время активно призывает Дональда Трампа включить его в команду юристов, которые будут защищать его интересы в верхней палате Конгресса, потому что знает все детали дела. Однако глава государства вряд ли согласится, потому что Джулиани — один из ключевых фигурантов Украинагейта.

Новый поворот в процедуре импичмента

Вместе с обвинительным заключением демократы намерены передать в Сенат новые документы, подтверждающие вину президента США Дональда Трампа.

Председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф направил Джерольду Надлеру письмо, в котором уведомил, что передаст юридическому комитету Палаты представителей, которым тот руководит, две флэшки, содержащие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте: на одной хранятся записи звонков, а на другой — сведения, предоставленные американским бизнесменом украинского происхождения Львом Парнасом, выполнявшим на Украине поручения Рудольфа Джулиани. В новый год США входят с прошлогодним импичментом. Но с новыми свидетелями © AFP, Brendan Smialowski | AFP, Brendan Smialowski | Перейти в фотобанк

По информации CNN, в переданных записках и смс-сообщениях Парнас стремился организовать встречу между Джулиани и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также установить связь с членами украинского правительства. В свою очередь, газета The New York Times, в распоряжении которой оказались данные из мобильного телефона бизнесмена, предоставленные им конгрессменам-демократам на выходных (11-12 января), сообщила, что речь идёт о переписке Парнаса в WhatsApp в марте 2019 года с Робертом Хайдом, который был связан с людьми на Украине, установившими слежку за Мари Йованович, когда та руководила американским посольством в Киеве.

«Они желают помочь, если вам и нам понравится цена», — писал Хайд.

Ранее издание Wall Street Journal рассказало, что Парнас вместе с американским бизнесменом белорусского происхождения Игорем Фруманом (обоих обвиняют в нарушении американского законодательства о финансировании избирательных кампаний) предлагали бывшему президенту Украины Петру Порошенко содействие в организации государственного визита в Вашингтон в обмен на начало расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и предполагаемого вмешательства Киева в выборы президента США 2016 года.

Импичмент Трампу и президентские выборы — разные истории

Импичмент наряду с ситуацией на Ближнем Востоке и ограничением вооружений стал одной из главных тем первых в 2020 году теледебатов демократов, претендующих на выдвижение в качестве кандидата в президенты США. На этот раз в словесной дискуссии участвовали всего 6 человек, именно они выполнили условия Национального комитета Демократической партии (заручиться поддержкой не менее 5% потенциальных избирателей-демократов по итогам четырёх последних общенациональных опросов и собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тысяч избирателей): Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер. «Трамп потому и оправдывается». Ищенко объяснил, почему Трамп медлит с компроматом на Байдена © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Лидера внутрипартийной гонки Байдена спросили, будет ли сложнее противостоять Трампу на президентских выборах, если Сенат полностью оправдает его.

«Это к делу не относится. У Нэнси Пелоси и Палаты представителей нет иного выбора, кроме как двигаться вперёд. Трамп на самом деле совершил правонарушения, подпадающие под импичмент. Мы, американцы, сможем преодолеть последствия четырёх лет пребывания Дональда Трампа на посту президента, но восемь лет пребывания Трампа в Белом доме привели бы к настоящей катастрофе и фундаментально изменили бы страну», — ответил он.

Официально имена кандидатов на высший государственный пост назовут летом по итогам партийных съездов: демократы — в середине июля, а республиканцы — в конце августа. Пока наиболее вероятным сценарием выглядит борьба двух фигурантов Украинагейта — действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента США Джо Байдена, который в администрации Барака Обамы курировал украинское направление, а его сын Хантер до весны 2019 года входил в состав энергетической компании бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского Burisma.