Члены нового Кабинета министров Украины выписали себе солидные премии. Когда это вскрылось, руководство Верховной Рады потребовало у правительства объяснений. Но позже оказалось, что большие премии получили и в парламенте

Во вторник, 14 января, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков потребовал объяснений от украинского правительства.

«Все видели информацию о премировании отдельных руководителей разных учреждений и ведомств. Я думаю, что мне как главе Рады и вам как народным депутатам очень интересно услышать информацию об этих надбавках, премиях. Поэтому есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позицию министров и, возможно, премьера о премиях, которые были насчитаны министрам в Кабинете министров», — заявил он на заседании парламента. Скубченко: «Грантоеды выписали себе вульгарно неприличные зарплаты» © Facebook, Александр Скубченко

Так Разумков отреагировал на скандал с высокими премиями министрам, который сотрясает Украину в последние дни.

Однако позже всё те же украинские СМИ выяснили: высокие премии получили не только люди в правительстве, но и те, кто работал в Верховной Раде.

Небедные люди

Во вторник, 14 января, агентство «Украинские новости» опубликовало ответы правительства на запросы по поводу премий. Оказалось, что жаловавшийся на маленькую зарплату министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре 2019 года получил премии за три месяца на общую сумму 190 400 грн (около 496 тыс. руб. — Ред.). С учетом того, что должностной оклад Малюськи составляет 16 тыс. грн (около 40 тыс. руб.), он начислил себе премий в 11,9 раз больше оклада. В итоге в декабре он получил свыше 226 тыс. грн (около 578 тыс. руб. — Ред.), из которых 16 тыс. грн составлял его должностной оклад, 16 тыс. — надбавка за интенсивность труда, 3,2 тыс. грн (около 8 тыс. руб. — Ред.) — надбавка как эксперту по вопросам тайн, 761 грн (около 1,95 тыс. руб. — Ред.) — индексация, а всё остальное — упомянутые премии за три месяца.

Зарплаты заместителей министра тоже могут заставить украинцев позавидовать. Так, зарплата первого замминистра Евгения Горовца составила около 153 тыс. грн (около 391 тыс. руб. — Ред.), заместителей Александра Банчука — около 139 тыс. грн (около 355 тыс. руб. — Ред.), Виталия Василика — около 90 тыс. грн (около 230 тыс. руб. — Ред.), Андрея Гайченко — около 127 тыс. грн (324 тыс. руб. — Ред.), Валерии Коломиец — около 135 тыс. грн (около 345 тыс. руб. — Ред.), Ивана Лищины — около 145 тыс. грн (около 370 тыс. руб. — Ред.) и Ольги Онищук — около 139 тыс. грн (около 355 тыс. руб. — Ред.).

Такие зарплаты в Минюсте, глава которого жаловался на маленькие выплаты, не порадовали украинцев.

«Глава Минюста, грантоед Малюська выписал себе в декабре премию в 190 тысяч гривен. Теперь понятно, что имелось в виду, когда нам обещали «конец эпохи бедности». В смысле, что эпоха бедности закончится у них», — отметил главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Впрочем, Малюська с заместителями были далеко не первыми из Кабмина, кто шокировал украинцев получаемыми деньгами.

Изначально скандал с выплатами в Кабмине разгорелся после того, как СМИ узнали о том, сколько получают сотрудники Министерства культуры, молодежи и спорта. Оказалось, что за несколько месяцев их оклады выросли в 10-20 раз и составляют от 90 тыс. (около 230 тыс. руб. — Ред.) до 200 тыс. грн (511 тыс. руб. — Ред.).

К примеру, если зарплата самого министра Владимира Бородянского в сентябре составила чуть больше 7,3 тыс. грн (около 18,6 тыс. руб. — Ред.), то в декабре он без учета налогов получил уже свыше 151 тыс. грн (около 386 тыс. руб. — Ред.).

«Какое вознаграждение за свою работу должны получать госслужащие в Украине? Обращаю внимание, что мы должны говорить не о конкретных фамилиях, а о должности, соответствующей определенному набору профессиональных качеств и функциональных обязанностей по уровню должности. Если мы, как общество, хотим привлекать лучших специалистов рынка, то государственная служба должна им предлагать вознаграждение не ниже средней медианы рынка, а если мы действительно хотим лучших, тем выше того, что в среднем может предложить рынок», — написал после скандала в Facebook сам Бородянский.

Однако ни общество, ни правящую партию подобные объяснения не удовлетворили. Тем более, после этого всплыли данные о зарплатах в других министерствах и ведомствах. Гончарук объяснил резкий рост зарплат украинских министров борьбой с соблазнами © CC0, Pixabay

«Парламент по инициативе Разумкова затребовал на завтра отчет по поводу космических премий, нарисованных себе заместителями министров и руководителей госпредприятий. На первый раз предложим прийти в сознание добровольно, если нет, фракция настроена выгонять пачками, пусть эффективные менеджеры ищут себя в бизнесе, а не паразитируют на бюджете», — заявил 14 января народный депутат Максим Бужанский.

Однако позже оказалось, что солидные деньги получают не только в Кабмине, но и в Верховной Раде.

Труффальдино с площади Конституции

В вышедшем на советские экраны в 1977 году и до сих пор остающемся популярном фильме «Труффальдино из Бергамо» главный герой поёт:

«Ну и дела!

Как дальше жить?

Тут быть скандалу непременно:

Еще никто не мог служить

Двум господам одновременно».

Вряд ли и Карло Гольдони, написавший в 1745 году пьесу «Слуга двух господ», ставшую основой для советского фильма, и актер Константин Райкин, сыгравший пронырливого бергамца, мог предположить, что на Украине в парламенте повторят «подвиг» Труффальдино.

Новые времена вносят гендерные коррективы: в Верховной Раде работает не слуга, а служанка, и не двух господ, а двух дам.

«Для двух господ придется мне

Быть расторопней и проворней,

Зато заплатят мне вдвойне,

И за двоих меня накормят», — пел Михаил Боярский, озвучивавший песни героя Райкина в советском фильме.

Неизвестно, как кормят Ольгу Жерегину, но зарплату она получает как помощница сразу двух народных депутаток — Анастасии Красносельской из «Слуги народа» и Ольги Стефанишиной из «Голоса». Пикантности ситуации придает тот факт, что это оппозиционные друг другу политсилы. Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук без устали критикует нынешние власти и «Слугу народа» в частности. За свои услуги в декабре Жерегина получила 117,8 тыс. грн (около 301 тыс. руб. — Ред.).

Что характерно, ранее Жерегина работала в грантовой структуре «Пациенты Украины», которой в свое время руководила Стефанишина. Красносельская тоже работала в грантовой структуре — Центре противодействия коррупции.

Жерегиной пришлось работать у двух народных депутаток из неприятельских фракций, а вот другая помощница народного депутата — Евгения Дзекунова — заработала за декабрь немногим меньше — около 110 тыс. грн (около 280 тыс. руб. — Ред.), но работает она только на одного парламентария — члена «Слуги народа» Александра Матусевича. Зарплаты этих и некоторых других тружеников Рады стали известны благодаря украинскому изданию «Страна». И вряд ли эта информация порадует украинцев. Особенно на фоне победных реляций, доносящихся из коридоров власти.

«Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января «минималка» в Украине возросла до 4723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года», — написал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук 4 января.

Неизвестно, какая зарплата у него. Но судя по тому, сколько получают его коллеги в других министерствах, можно предположить, что его зарплата за декабрь была в десять, если не в десятки, раз больше «минималки». В общем, все как всегда: в результате смены власти на Украине бедные стали беднее, богатые — богаче.