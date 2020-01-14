В середине января стало известно, что украинские министры и народные депутаты получили чрезвычайно высокие зарплаты и премии по итогам 2019 года. Информация вызвала бурную реакцию в украинском обществе

Возмущение граждан не осталось незамеченным, и 14 января спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к главе Кабмина Алексею Гончаруку и предложил заслушать министров об их высоких премиях.

Также Разумков отметил, что обращался к аппарату парламента, чтобы прояснить информацию СМИ о том, что депутаты получили премии и повышенную зарплату. По словам спикера, депутаты получили только лишь индексацию.

В свою очередь эксперты и журналисты подробно обсудили ситуацию в соцсетях.

Политтехнолог Дмитрий Раимов, мягко говоря, поражен уровнем доходов украинских чиновников.

«ОФИГЕТЬ. Зарплата главы "Укрпочты" в 2,5 раза выше, чем зарплата Дональда Трампа. Министерство культуры, конечно, всего в два раза меньше, чем Трамп, зарабатывает. А ответственности ж. Ну не сопоставимо у наших больше.

Президент сказал не красть. Так они и не крадут. Просто официально съедают. 4000 у библиотекаря и 400 000 у чиновника. Ну хорошо живем же. Заслужена ли зарплата — вопрос общества, что хочется получить ответ после интервью.

Настоятельно жду цифр и сравнений с тем, как почта наполняла государственную казну ранее и как делает это сейчас. Можно ли ее назвать современной почтой или это советский нарратив переобутый. Вопросы есть».

Народный депутат от «Слуги народа» Лиза Богуцкая объяснила, из чего складывается зарплата в Верховной Раде.

«Когда нет информации для обсуждения, в ход идут фейки. Главное, ведь, что? Нужно просто глупость сказать уверенным безапелляционным тоном.

Сегодня с утра вся лента заполнена возмущениями "вдруг выросшей" зарплаты депутатов до 100 тыс грн. У некоторых "правдорубов" изо рта вылетало даже 150.

Так вот. Зарплата депутата, как оказывается, действительно выросла. На 3000 грн. В 19 году она составляла 38450 грн На руки выходило чуть больше 30. Теперь будет грязными 42 с хвостиком. Чистыми где-то 32.

…

Теперь о зарплатах топ-чиновников и НабСоветов. Вместе с Коболевым, Витренко и т.д.

Нас тоже возмущают такие выплаты. Я считала и считаю их безумными. Поэтому сегодня фракция СН приняла решение заслушать министров и премьера по поводу адекватности их зарплат. Можно тысячу раз рассказывать о борьбе с коррупцией и о том, что при зрп в 1 млн грн чиновник никогда не возьмет взятки. Ерунда. Возьмет и не побрезгует, если он заточен брать все, что на него смотрит.

Единственным способом, регулирующим ответственность министра, например, является прямая пропорция между финансовым вознаграждением и уголовным кодексом.

Сегодня утром, перед началом сессионной недели у нас был сбор фракции. Тема выплат обсуждалась очень бурно.

…

Я уже не однократно писала о том, что если у Государства много лишних денег, то правильнее было бы отменить коммуналку тем, кому исполнилось 80 лет. Хотя бы крошечно мы смогли бы скрасить жизнь стариков.

Иначе дикие зарплаты с премиями топ-чиновников выглядят насмешкой над теми, кто еле-еле сводит концы с концами, порой просто отдавая концы, потому что не в состоянии купить себе таблетки в аптеке».

Журналист Макс Назаров ничему в украинской политике уже не удивляется.

«Сегодня многих возмущают зарплаты главы укрпочты, премии в миллиард менеджеров нафтогаза. Русофобка руководитель новостей на канале для возвращения Донбасса Янина Соколова на канале Ахметова. Мы что резко стали жить в нормальной стране? Чего возмущаться? Полёт нормальный, привычный для Украины последних лет. И это только начало. Дальше гореть будет ярче».

Общественный деятель Александр Скубченко пишет, что заоблачная зарплата министров — это только верхушка айсберга проблем украинской политики.

«Если бы тогда, в апреле на стадионе, Зеленский не красивые слова говорил, лживо спекулируя на ожиданиях людей, а правду заявлял, что:

Первым делом премьером и министрами назначит соросят, которые себе поднимут зарплаты до сотен тысяч в месяц,

Никакого мира не будет, а напротив — обозначит кучу красных линий, которые не переступит ради мира, а с "террористами" Донбасса ни о чём говорить не собирается,

Зато по земле никаких красных линий, и это основное, за что развернёт битву президент и его депутаты; продажа земли Соросу — его задача номер 1,

Распродажа за копейки государственных активов — задача номер 2,

Тарифы снижены не будут, а речь будет идти о том, чтобы хотя бы больше люди не платили,

Что уже через полгода похвалится, как стал забывать русские слова в своей речи, что закон о запрете русского языка и политика декоммунизации продолжатся,

Пенсии и зарплаты останутся прежними,

Порошенко не сядет, а напротив — будет иметь огромное влияние на политику Зеленского, а люди из команды Порошенко станут командой Зеленского,

Никаких посадок ни весной, ни осенью, никакой борьбы с коррупцией — лишь назначение своих людей на коррупционные потоки,

Стал бы он президентом? Так имеет ли моральное право, предав избирателей и реализуя какую-то иную, нежели большинство от него ожидало, политику, говорить, что за ним — большинство?»

Политтехнолог Тарас Березовец предложил все сверхдоходы чиновников перечислить родственникам жертв авиатрагедии в Иране.

«Как премьер Гончарук будет смотреть в глаза родственников погибших украинцев, которым правительство обещает выплатить по 200 тысяч гривен компенсаций на фоне того, что зарплаты топ-чиновников выросли в 3-5 раз? Только руководство Минкульта за декабрь начислило себе более 2 млн гривен выплат.

Единственный выход из этого позора, чтобы всё руководство Кабмина во главе с Гончаруком и Офиса президента во главе с Зеленским перечислило свои сказочные зарплаты за январь в пользу семей жертв катастрофы. Не уверен, что это искупит их отсутствие в стране в момент трагедии, но пусть хотя бы так попросят прощения у близких погибших».

В свою очередь финансовый аналитик Сергей Фурса встал на защиту чиновников, их высоких доходов и объяснил почему.

«Людям так не нравятся высокие зарплаты для чиновников и депутатов, то создается впечатление, что все хотят, дабы депутаты и чиновники продолжали получать выплаты в конверте. Правда такая — или высокие зарплаты от государства, или конверты. Третьего не дано.

Да, кто-то может совмещать конверты и высокие зарплаты. Безусловно. Но это будет часть людей. А если зарплаты будут маленькие — то в конвертах будет получать подавляющее большинство чиновников и депутатов.

А дальше — кто депутату платит, тот его и танцует. Если депутат получает деньги от украинских налогоплательщиков — то он будет отстаивать интересы налогоплательщика. Если он получает выплаты в конверте, то политику будет определять тот, кто этот конверт дает.

Есть необходимое и достаточное условие. Простая математика. Логика. Нет достаточных условий, чтобы чиновники или депутаты не воровали. Разве что 100% наказания. Но оно недостижимо. Но есть необходимое условие, чтобы они не воровали. Это — качество людей. И если вы хотите, чтобы у вас были качественные люди, то вы должны им платить. Тогда есть шанс, что вы наберете критическое множество людей, с правильными ценностями. Которые будут приходить что-то менять, а не воровать.

Если необходимое условие не выполнено — то будут приходить в основном те, кто хочет воровать. И они будут стоить нам всем гораздо дороже, чем высокие зарплаты.

Первое решение этого парламента должно было бы быть — высокий уровень зарплат себе и правительству. Они его не приняли. Потому что популизм. Потому что это не популярно. Но это важно.

Но глупо ожидать, что вы наймете качественных людей для работы в столице, и при этом будете им платить как младшему айтишнику. За такие деньги к вам придут либо идиоты, либо сволочи. Либо иногда и те и другие одновременно. Которые будут выигрывать в лотерее постоянно. И бороться с рептилоидами за родную землю, радуя всех страждущих своим загаром.

И да, зарплаты учителям тоже должны быть высокими. Но денег на это нет. А чтобы деньги для этого были, сначала депутаты и чиновники должны принять решения. В интересах государства. И только потом появится ресурс. Если же решения будут определяться в пользу тех, кто наполняет конверты, то вероятность того факта, что хватит ресурсов для поднятия зарплат учителям будет маленькая. Скорее, в таком случае, хватит денег для зарплат бразильским футболистам.

И не корректно сравнивать зарплаты депутатов и учителей. Это манипуляция. Потому что вы, нанимая депутата, конкурирует не со школой. Вы конкурируете с частным бизнесом. А там платят гораздо больше. И не важно, сколько платят учителю, если вам нужен адвокат. Скажите юристу, который вам понадобился, что будете платить ему только наравне с учителем. В результате у вас не будет юриста. Скажите вашему программисту, что будете платить ему как учителю. И у вас не будет программиста. Скажите потенциальному депутаты, что будете платить ему как учителю. И получите в депутатах толпу коррупционеров. Которые знают, что выдали значок, а зарплата не важна. Крутись как хочешь.

Мир циничен. И высокая зарплата депутата или министра — это сделка. Для украинца выгоднее, чтобы депутат получал много. Потому что тогда такой депутат принесет в бюджет гораздо большую сумму, а не вынесет от туда.

Люди, живущие в Конче-Заспе, выступают против высоких зарплат. Но, думается, их затраты существенно превышают любые доходы высокооплачиваемых чиновников. Откуда же эти деньги? Это то, что не получил бюджет или то, что оттуда ушло не по назначению. Так вот, такие дешевые политики стоят нам всем гораздо дороже. Гораздо. И глупо жадничать с зарплатой, когда низкие зарплаты приводят к гораздо большим потерям. Просто можно тратить на чиновников часть бюджета из зарплат, а можно в сотни раз больше, за счет коррупции тех, кто не хочет высоких зарплат.

И мне нравится, что депутаты и министры хотят получать высокие доходы. Официально. Это означает, что они хотят работать честно. Тот депутат, кто скажет, что ему не нужна высокая зарплата, не вызывает у меня доверия. Потому что я понимаю, что депутатство нужно ему, чтобы получить доступ к ресурсу и зарабатывать гораздо больше. Тот министр, кто не хочет получать на уровне опытного менеджера частного сектора не вызывает у меня доверия. Ибо я понимаю, что он будет использовать свою должность для того, чтобы зарабатывать в десятки раз больше.

Если вы считаете, что депутат не достоин получать большие деньги — не выбирайте такого депутата. Если вы считаете, что министр не достоин высоких доходов — значит у вас плохой министр. Но тогда наймите хорошего, а не платите копейки плохому».

А политолог Кирилл Молчанов иронично отметил наступление новой эпохи.

«Министры подумали что они не ЛОХи и решили не отставать от Коболева и Смилянского и поднять себе зарплаты до 300-400 тыс. грн в месяц.

Конец эпохи бедности!»