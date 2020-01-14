Основные тезисы оппозиции высказываются на согласительном совете фракций. Последний согласительный совет состоялся 13 января. Естественно, главной темой выступлений была гибель украинского самолёта в Иране. Однако были и другие темы.
«Оппозиционная платформа»
От ОП традиционно выступал Юрий Бойко. Основные его тезисы были следующими:
1. Дела о расстрелах на Майдане и о гибели людей 2 мая 2014 в Одессе
По мнению Бойко, «в течение последних пяти лет мы видели имитацию деятельности со стороны наших правоохранительных органов, которые в действительности не расследовали эти трагические эпизоды трагических событий, а имитировали деятельность». Фракция предлагает организовать международный контроль над следствием по этим делам, но не объясняет, как именно его необходимо осуществлять.
2. Минские соглашения
Необходимо возобновить работу над законами, которые Украина должна принять в исполнение Минских соглашений. О каких именно законах идёт речь, опять-таки сказано не было, хотя можно предположить, что имеется в виду в первую очередь амнистия.
3. Закон о референдуме
Фракция настаивает на проведении референдума относительно рынка земли и децентрализации. Между тем, подготовленный фракцией законопроект о всеукраинском и местном референдуме исчез из повестки дня (вообще-то на странице законопроекта значится, что 20 декабря комитет предложил вернуть проект на доработку).
4. О Конституционном суде
Бойко напомнил о том, что фракция СН отказалась поддержать возобновление социальных выплат чернобыльцам, ветеранам и инвалидам согласно решению КС, и поинтересовался, зачем отправлять в суд законопроект о децентрализации, если власть решений суда всё равно не выполняет.
5. О регламенте
Новая редакция регламента исключает рассмотрение инициатив оппозиционных фракций.
«Европейская солидарность»
От ЕС выступала Ирина Геращенко.
1. Дело погибшего «Боинга»
Фракция негативно оценивает реакцию власти на катастрофу, которая «продемонстрировала полную деградацию государственных институтов». ЕС требует:
— выяснить, «кто понесёт ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта»;
— «проведение Совбеза ООН по соответствующей директиве, и озвучить (…) вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов» (к слову, таких ракет не существует).
2. Минские соглашения
По мнению ЕС, Россия не прекратила огонь, а обмен произведён неправильно — несколько сот человек не возвращено, в то время как возвращены сотрудники «Беркута», не имеющие отношения к конфликту на Донбассе (эту практику, кстати, ввёл Порошенко). Кроме того, необходимо принять закон о статусе заложников, политзаключённых и военнопленных.
3. О регламенте
ЕС предлагает альтернативный законопроект.
«Батькивщина»
От фракции выступала Юлия Тимошенко. Она раскритиковала внешнее управление страной. Содержательный вопрос был поднят только один — о земле. Фракция требует:
— вернуться к тексту подписанного в парламенте меморандума о порядке рассмотрения закона о рынке земли;
— принять закон о референдуме;
— провести совещание в Раде относительно фальсификаций и нарушений закона при рассмотрении законопроекта в комитете.
«За будущее»
От группы выступал Тарас Батенко.
Начинается выступление так: «Христос родился! Уважаемые друзья, депутатская группа "За будущее" присоединяется к искренним словам сочувствия в адрес семьям и семьям погибших». Мы впервые слышим, что при рождении Христа были человеческие жертвы. «Семьям и семьям» — в тексте «сім'ям і родинам», в данном контексте это синонимы.
1. Дело погибшего «Боинга»
Группа хочет заслушать относительно хода расследования главу МИД.
2. О земле
Отказ руководства парламента от меморандума приведёт к тому, что оппозиция больше не будет договариваться с руководством парламента (Разумков, очевидно, после этой угрозы должен был испугаться и убежать…).
3. Децентрализация
Подготовленный законопроект нивелирует уже осуществлённую бюджетную децентрализацию.
4. О регламенте
Группа выступает против выделения дня голосований и разделения обсуждения и голосования.
«Голос»
От фракции выступал Ярослав Железняк.
1. Дело погибшего «Боинга»
Фракция хочет заслушать представителей МИД, СНБОУ, СБУ, Службы разведки и президента.
2. О ГБР
Фракцию не устраивает процесс назначения заместителей.
3. Отчёт правоохранителей
«У нас как у политиков много вопросов к силовым ведомствам и Министерству внутренних дел — о ходе расследования дела Павла Шеремета; и к председателю СБУ — о том, как на территорию Украины попадают откровенные пропагандисты и люди, которые незаконно посещали Крым; к генеральному прокурору — относительно отчёта по делам Майдана». Особенно их возмущает то, что «людей, которых обвиняют в расстрелах, отпускали из-под суда» (любопытно, что раньше фракция не интересовалась, почему эти люди несколько лет находятся под следствием, а дело в суд никто и не думает передавать).
«Доверие»
От группы выступал Сергей Шахов.
1. Ситуация с бюджетом
Группу интересует, почему в конце 2019 года бюджет оказался пуст, и правительство было вынуждено отказаться от финансирования ряда расходов.
2. Тарифы на газ
Группа требует «немедленного отчёта министра ЖКХ и председателя НКРЕКП, откуда взялись сегодня необычные (…) надбавки на газ».
Резюме
Большинство фракций озабочено тремя моментами:
— расследованием ситуации вокруг погибшего «Боинга»;
— рассмотрением в профильном комитете законопроекта о рынке земли;
— предлагаемыми изменениями в регламент Рады.
В общем, определённый консенсус тут есть, но можно ожидать, что власть пойдёт на уступки только по первому вопросу — отчёта руководителей профильных ведомств ждут и их собственные избиратели.