Парламентская оппозиция сейчас не может навязать свою повестку дня парламентскому монобольшинству. Для этого не хватает и численности, и организованной общественной поддержки. Однако она может обозначить основные направления критики позиции действующей власти. Как правило, она делает это в начале каждой сессионной недели

Основные тезисы оппозиции высказываются на согласительном совете фракций. Последний согласительный совет состоялся 13 января. Естественно, главной темой выступлений была гибель украинского самолёта в Иране. Однако были и другие темы.

«Оппозиционная платформа»

От ОП традиционно выступал Юрий Бойко. Основные его тезисы были следующими:

1. Дела о расстрелах на Майдане и о гибели людей 2 мая 2014 в Одессе

По мнению Бойко, «в течение последних пяти лет мы видели имитацию деятельности со стороны наших правоохранительных органов, которые в действительности не расследовали эти трагические эпизоды трагических событий, а имитировали деятельность». Фракция предлагает организовать международный контроль над следствием по этим делам, но не объясняет, как именно его необходимо осуществлять. Рада возобновит участие Украины в ПАСЕ на текущей неделе – Гончаренко © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

2. Минские соглашения

Необходимо возобновить работу над законами, которые Украина должна принять в исполнение Минских соглашений. О каких именно законах идёт речь, опять-таки сказано не было, хотя можно предположить, что имеется в виду в первую очередь амнистия.

3. Закон о референдуме

Фракция настаивает на проведении референдума относительно рынка земли и децентрализации. Между тем, подготовленный фракцией законопроект о всеукраинском и местном референдуме исчез из повестки дня (вообще-то на странице законопроекта значится, что 20 декабря комитет предложил вернуть проект на доработку).

4. О Конституционном суде

Бойко напомнил о том, что фракция СН отказалась поддержать возобновление социальных выплат чернобыльцам, ветеранам и инвалидам согласно решению КС, и поинтересовался, зачем отправлять в суд законопроект о децентрализации, если власть решений суда всё равно не выполняет.

5. О регламенте

Новая редакция регламента исключает рассмотрение инициатив оппозиционных фракций. Советник премьера считает, что Рада может проголосовать за рынок земли уже 14 января © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Европейская солидарность»

От ЕС выступала Ирина Геращенко.

1. Дело погибшего «Боинга»

Фракция негативно оценивает реакцию власти на катастрофу, которая «продемонстрировала полную деградацию государственных институтов». ЕС требует:

— выяснить, «кто понесёт ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта»;

— «проведение Совбеза ООН по соответствующей директиве, и озвучить (…) вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов» (к слову, таких ракет не существует).

2. Минские соглашения

По мнению ЕС, Россия не прекратила огонь, а обмен произведён неправильно — несколько сот человек не возвращено, в то время как возвращены сотрудники «Беркута», не имеющие отношения к конфликту на Донбассе (эту практику, кстати, ввёл Порошенко). Кроме того, необходимо принять закон о статусе заложников, политзаключённых и военнопленных.

3. О регламенте

ЕС предлагает альтернативный законопроект. Разумков заявил, что иностранцев привлекут к реформе регламента Верховной Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Батькивщина»

От фракции выступала Юлия Тимошенко. Она раскритиковала внешнее управление страной. Содержательный вопрос был поднят только один — о земле. Фракция требует:

— вернуться к тексту подписанного в парламенте меморандума о порядке рассмотрения закона о рынке земли;

— принять закон о референдуме;

— провести совещание в Раде относительно фальсификаций и нарушений закона при рассмотрении законопроекта в комитете.

«За будущее»

От группы выступал Тарас Батенко.

Начинается выступление так: «Христос родился! Уважаемые друзья, депутатская группа "За будущее" присоединяется к искренним словам сочувствия в адрес семьям и семьям погибших». Мы впервые слышим, что при рождении Христа были человеческие жертвы. «Семьям и семьям» — в тексте «сім'ям і родинам», в данном контексте это синонимы.

1. Дело погибшего «Боинга»

Группа хочет заслушать относительно хода расследования главу МИД. Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

2. О земле

Отказ руководства парламента от меморандума приведёт к тому, что оппозиция больше не будет договариваться с руководством парламента (Разумков, очевидно, после этой угрозы должен был испугаться и убежать…).

3. Децентрализация

Подготовленный законопроект нивелирует уже осуществлённую бюджетную децентрализацию.

4. О регламенте

Группа выступает против выделения дня голосований и разделения обсуждения и голосования.

«Голос»

От фракции выступал Ярослав Железняк.

1. Дело погибшего «Боинга»

Фракция хочет заслушать представителей МИД, СНБОУ, СБУ, Службы разведки и президента.

2. О ГБР

Фракцию не устраивает процесс назначения заместителей.

3. Отчёт правоохранителей

«У нас как у политиков много вопросов к силовым ведомствам и Министерству внутренних дел — о ходе расследования дела Павла Шеремета; и к председателю СБУ — о том, как на территорию Украины попадают откровенные пропагандисты и люди, которые незаконно посещали Крым; к генеральному прокурору — относительно отчёта по делам Майдана». Особенно их возмущает то, что «людей, которых обвиняют в расстрелах, отпускали из-под суда» (любопытно, что раньше фракция не интересовалась, почему эти люди несколько лет находятся под следствием, а дело в суд никто и не думает передавать). Оболганные и забытые. Памяти убитых на Майдане правоохранителей © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Доверие»

От группы выступал Сергей Шахов.

1. Ситуация с бюджетом

Группу интересует, почему в конце 2019 года бюджет оказался пуст, и правительство было вынуждено отказаться от финансирования ряда расходов.

2. Тарифы на газ

Группа требует «немедленного отчёта министра ЖКХ и председателя НКРЕКП, откуда взялись сегодня необычные (…) надбавки на газ».

Резюме

Большинство фракций озабочено тремя моментами:

— расследованием ситуации вокруг погибшего «Боинга»;

— рассмотрением в профильном комитете законопроекта о рынке земли;

— предлагаемыми изменениями в регламент Рады.

В общем, определённый консенсус тут есть, но можно ожидать, что власть пойдёт на уступки только по первому вопросу — отчёта руководителей профильных ведомств ждут и их собственные избиратели.