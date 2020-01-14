Во вторник, 14 января, представители «Объединенного штаба защиты украинской земли» возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады в Киеве с требованием не допустить принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Акция началась в 07:45 по Киеву (08:45 по Москве) и заявлена как бессрочная.

Утром перед Радой собрались несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий. Они блокировали ряд автомобильных дорог в центре Киева, а несколько десятков протестующих перекрыли пересечение улиц Цитадельной и Лаврской и перекресток улиц Липской и Институтской.

Кроме того, на улице Грушевского движение полностью перекрыли в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывали, позволяя автомобилям проехать.

Участники требуют отозвать законопроект о рынке земли как противоречащий Конституции Украины, создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, а также провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и большого бизнеса, но не услышал украинского крестьянина».

В Офисе президента Украины придумали, как допустить иностранцев на рынок земли — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, в декабре 2019 года закон об обороте сельскохозяйственных земель был проголосован в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.

Тем не менее, профильный комитет рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.

«Восстания не будет»

Могут ли нынешние протесты перерасти во что-то более массовое — в условный «земельный Майдан», услышит ли власть протестующих, и сможет ли «Слуга народа» продавить закон о земле? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские политические эксперты.

С большой долей вероятности эти протесты не перерастут ни во что большее, считает доктор политических наук Александр Семченко. Возможно, будут эксцессы, выходящие за рамки закона («где-то побьют полицейского, где-то разобьют стекло, сожгут автомобиль»), но восстания против власти, которая игнорирует права граждан, нарушает конституцию и декларацию о государственном суверенитете, не будет, прогнозирует эксперт.

Иное мнение — у директора Института трансформации общества Олега Соскина. Он отмечает, что бюджет на Украине — дефицитный, происходит разрыв, расслоение между новой правящей верхушкой, которая увеличивает свои доходы, и обычными людьми: в целом это может привести к усилению протестов.

«Закон о земле — грабеж всего населения. С одной стороны, они все обогащаются, а с другой — уничтожают последние островки, где есть свобода у людей. Они уничтожают индивидуальную частную земельную собственность, хотят установить на Украине латифундизм. Будут феодалы и крепостные. Начнется земельное восстание, это страшно», — прогнозирует Соскин, добавляя, что очередной конфискации собственности (после приватизации. — Ред.) и окончательного превращения людей в рабов не допустят другие политсилы.

Ресурсов для протестов нет, а влиятельным людям нужно «распилить» землю

Рудяков объяснил, почему «земельный майдан» проходит не на Майдане Незалежности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Белашко. Людей нужно на первом этапе каким-то образом мобилизовать на всё это дело, нужно донести до них, что проходит такое мероприятие, в нём можно поучаствовать таким-то образом — это информационная компонента, пояснил он.

«Дальше организационная компонента, то есть людей надо каким-то образом собрать. То есть обеспечить им приезд в Киев, размещение, будут ли они жить в гостиницах или палатках. Это всё нужно организовать, обеспечить им питание, гигиену и так далее.

Здесь мы переходим к третьему компоненту — материально-техническое обеспечение. Опять-таки гостиницы надо проплатить, палатки и обогреватели надо купить. Плюс этих людей надо кормить. В любом случае им надо выдавать деньги на карманные расходы []. Всё это серьёзная организационная работа, и просто так на пустом месте майданы не возникают, либо возникают пародии на майдан», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что были в своё время «налоговый майдан», «языковой майдан», на которые собирались 200-300 профессиональных активистов, а дальше приходили несколько десятков полицейских и весь этот майдан паковали.

Нынешний же майдан никто из влиятельных сил поддерживать не будет. По словам Белашко, «влиятельные силы заинтересованы в том, чтобы раздеребанить фонд государственных земель: там от 8 до 10,5 млн гектаров, и никто не знает точно, где эти гектары находятся. Из этих цифр 2,5 млн гектаров можно просто украсть, потому что они нигде не числятся».

В 2020 году Украину ждет дефолт и финансовая катастрофа. Заплатят землей – Мураев © Facebook, Евгений Мураев — сообщил политолог.

В то же время есть и менее влиятельные люди, которых пока не допустили к этому пирогу, добавляет Белашко: они «хотят урвать свой кусок и начинают качать лодку», то есть предъявляют ультиматум: либо дайте нам дерибанить землю, либо мы вам устроим веселую жизнь. В частности, такую политику эксперт видит со стороны партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Украинцы слушают власть, но не верят

Сегодня украинская власть пытается вести диалог с протестующими, пытается заговорить этот процесс, немножко обмануть людей, считает Александр Семченко. Например, 13 января в Киеве проходило мероприятие, в котором участвовали депутаты Верховной Рады и министр экономики и сельского хозяйства Милованов, которые объясняли, что ничего страшного в законе о продаже земли нет.

Однако у людей свой подход: или мы землю продаем, или не продаем.

«Власть настаивает на том, чтобы ее продавать, протестующие против продажи земли в любом виде. Власть еще до объявления акций протеста пытается доказать, что ничего страшного не происходит, но насколько это эффективно, мы видим исходя из того, что протестующие действуют по собственной программе, не обращая на них внимания», — рассказал эксперт.

Сейчас предмет диалога — участие в дерибане, категоричен Сергей Белашко. По его словам, если лидеры этого протеста получат по паре тысяч гектаров земли, то этот протест сойдёт на нет — «они сами его сольют».

Сможет ли «Слуга народа» продавить закон о земле

Эксперт рассказал, как Зеленский решил вопрос с продажей земли, не принимая закон о рынке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Продавливать закон не придётся, отмечает Сергей Белашко: у «Слуги народа» есть абсолютное большинство в парламенте, голосов хватает, как показывает голосование.

«Более того, за какие-то голосования они набирают и по 300 с лишним голосов, потому что есть сателлитные фракции из мажоритарщиков — «Доверие», «За будущее». Мы же понимаем, на чем строится это доверие, и ради какого будущего эти люди пошли в парламент», — иронизирует политолог.