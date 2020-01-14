Европейский союз не видит оснований для ужесточения санкций против Ирана. Более того, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещали сделать всё для сохранения ядерной сделки

10 января США ввели пакет санкций против 8 высокопоставленных иранских чиновников, причастных к атаке на самолёт Международных авиалиний Украины, 17 горнодобывающих и металлургических компаний Ирана (в частности крупнейшего на Ближнем Востоке и Северной Африке производителя стали Mobarakeh Steel Company, ведущих производителей меди и алюминия Iran Aluminum Company, Al-Mahdi Aluminum Corporation, National Iranian Copper Industries, Khalagh Tadbir Pars Co), а также иностранных предприятий и судов, участвовавших в закупке их продукции.

«Санкции будут сохраняться до тех пор, пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие», — предупредил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Стэнфордском университете 13 января. «Изображая жертву». Эксперт рассказал, как Иран выиграл от обострения конфликта с США © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Железные санкции

Согласно отчёту Всемирной ассоциации о мировом производстве стали в 2018 году, Иран по сравнению с 2017-м поднялся в списке крупнейших производителей с 13 на 10 место, продемонстрировав рост на 17,7% (Россия занимает 6 строчку, а Украина — 13-ю). По сведениям иранской металлургической ассоциации Imidro, с 21 ноября по 21 декабря 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объём экспортных поставок меди из Ирана вырос на 91%.

Несмотря на такие высокие темпы развития металлургического сектора, аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley уверены, что американские санкции окажут ограниченное воздействие на мировые рынки, поскольку на долю Ирана приходится всего около 1% от общемирового объёма поставок металла.

Более того, запрет на закупку стали, меди и алюминия иранского производства президент США ввёл ещё 8 мая 2019 года, а основные рынки сбыта этой продукции находятся находятся в Юго-Восточной Азии.

В американский санкционный список попала и торговая компания Pamchel Trading Beijing Co. Ltd, базирующаяся в Пекине, которая с августа прошлого года покупала у иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company стальные слябы. 12 января министр торговли США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон ведёт переговоры с властями Китая, чтобы убедить их прекратить импорт иранских металлов. Охрименко рассказал, как вывести металлургию Украины из кризиса © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

На следующий день ситуацию прокомментировал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан: «Наша позиция по этому вопросу абсолютно однозначна: Китай категорически против однобоких санкций и так называемой юрисдикции. На протяжении длительного времени Китай и Иран в рамках международного права осуществляют взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, оно законно и не подрывает интересов третьих стран. Это нужно уважать… Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои ошибочные действия в виде санкций в отношении китайских предприятий».

Дипломат подчеркнул, что Пекин будет действовать исключительно в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Роль Израиля в противостоянии США и Ирана

Американские СМИ утверждают, что ликвидировать генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани американцам помог Израиль. По информации телеканала NBC, израильская разведка по нескольким каналам получала сведения о его передвижениях, поэтому Штаты точно знали, что Сулеймани находился в самолёте авиакомпании Cham Wings Airlines, и как только борт совершил посадку в аэропорту Багдада, в воздух поднялись беспилотники с ракетами.

Газета The New York Times пишет, что единственным главой государства, который был в курсе предстоящей операции, был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху — незадолго до удара ему об этом сообщил по телефону Майк Помпео.

Среди 13 сценариев мести Соединённым Штатам за убийство Сулеймани, которые 7 января анонсировал секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, значится нанесение удара по любому государству, которое решит предоставить помощь Вашингтону для атаки против Тегерана. Как уточняет телеканал CNN со ссылкой на заявление иранского военно-политического формирования, целью бомбардировки могут стать израильский город Хайфа и Дубай (ОАЭ). Эксперт Эскин рассказал, как отреагировали в Израиле на авиакатастрофу в Иране © Facebook, Avigdor Eskin

В ответ на эту информацию Нетаньяху предупредил, что любой удар по Израилю спровоцирует «сокрушительный ответ», а также подчеркнул: «У США нет лучшего друга, чем Израиль, и у Израиля нет лучшего друга, чем Соединённые Штаты». Позже он приветствовал расширение санкционного режима против Тегерана.

«Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США. Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие. Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолётом», — заявил глава израильского правительства.

Иран расколол Запад

Европа традиционно координировала свой политический курс с курсом США, но в этот раз всё пошло по-другому. Если санкции против России Брюссель, хоть и нехотя, но принял в 2014 году, то в отношении Ирана, как сообщил европейский дипломатический источник российских СМИ, Евросоюз не видит оснований для введения санкций из-за атаки на Boeing Международных авиалиний Украины, поскольку для начала нужно дождаться результатов расследования. Авиакатастрофа и дальнейшая судьба ядерной сделки станут главными темами заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 января.

12 января лидеры Германии, Франции и Великобритании выпустили совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий в одностороннем порядке и подчеркнули приверженность своих стран, а также России, Китая, Ирана и Евросоюза в качестве координатора сохранению документа. На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

В интервью BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что отличным выходом из сложившейся ситуации стала бы замена ядерной сделки на новую на условиях Дональда Трампа. Он не предвидит никакой дальнейшей эскалации напряжённости.

«Важнейшим вкладом в снижение напряжённости было бы, если Иран снова придерживался бы обязательств по ядерному соглашению. Страх соседей (Ирана. — Ред.) довольно-таки значительно повышает риск эскалации. Мы вновь и вновь разъясняем это для Ирана», — написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Только европейские политики не напоминают о том, почему Тегеран решил отказаться от всех своих обязательств. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из сделки, а Иран возобновил ядерные разработки лишь через год. При этом президент исламской республики Хасан Роухани неоднократно подчёркивал, что работы в реакторах ведутся под контролем специалистов МАГАТЭ и могут быть незамедлительно свёрнуты, если США вернутся к выполнению сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от Трампа, не требует жестокого наказания для Ирана, хотя и предупредил, что виновные в трагедии не отвертятся. В телефонном разговоре с Роухани 11 января украинский лидер сказал, что ждёт юридического и технического взаимодействия со стороны Тегерана, а признание в атаке на самолёт он назвал шагом в нужном направлении. Стороны договорились о выплате компенсаций родственникам погибших, но сумма будет уточняться, потому что страховка не распространяется на такие случаи, поэтому необходимо определить все аспекты выплат.