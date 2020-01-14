Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка продолжает оставаться на плаву, несмотря на многочисленные связанные с ведомством скандалы и недовольство депутатов «Слуги народа»

В понедельник, 13 января, бывший руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба обвинил пятого президента страны Петра Порошенко в мести.

«Во-первых, это личное — Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, добытые в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам — это его единственная защита», — написал Труба в своем Telegram.

Так он прокомментировал информацию об открытом Генеральной прокуратурой Украины в последний месяц уходящего 2019 года дела о подозрении во вмешательстве в деятельность работников правоохранительных органов и разглашении данных досудебного расследования. Ведомство Рябошапки призвало «бывших прокуроров без юридического образования» не пиариться на трагедии в Иране © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Казалось бы, Порошенко — один из противников действующей власти на Украине, представители которой к тому же настаивали на борьбе с коррупцией и расследовании дел, в том числе связанных с пятым президентом. Однако, если верить Трубе, новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка практически помогает Порошенко и преследует тех, кто расследовал коррупционные связи пятого президента.

Многие уверены: это неспроста.

Название — новое, методы — старые

В январе на Украине появился орган власти с весьма неоднозначной аббревиатурой — ОГПУ. В украинской и российской истории эти четыре буквы связывают с репрессиями конца 20-х и начале 30-х годов ХХ века. Однако это не остановило новую украинскую власть от того, чтобы переименовать один из силовых органов. Впрочем, сотрудники Офиса генерального прокурора (а речь именно об этом ведомстве) могут ответить, что по Конституции глава прокуратуры называется просто "генеральный прокурор", а не "генеральный прокурор Украины". Да и Генеральная прокуратура Украины после переименования стала называться Офисом генерального прокурора, без упоминания страны.

Впрочем, скандальной славы новому органу и его главе и так хватает с лихвой.

«Правоохранительная система, система органов уголовной юстиции была полностью фрагментирована, политизирована, ориентирована не на удовлетворение потребностей общества, удовлетворение потребностей тех людей, которые контролировали правоохранительные органы или отдельных людей в этих органах. Первым нашем заданием, когда мы пришли сюда — а мы понимали, что так нельзя работать, — было обновление, очищение Генеральной прокуратуры, как ключевого, генерального элемента системы органов уголовной юстиции. Мы с этого начали. За последние два с половиной месяца нам удалось полностью провести очищение Генеральной прокуратуры, трансформировать этот институт в Офис генерального прокурора», — заявил генеральный прокурор на брифинге 26 декабря 2019 года.

Однако есть на Украине те, кто готов с ним поспорить.

«Скажите, а за 94 тыс. грн (около 240 тыс. руб. — Ред.) в месяц Рябошапка наконец-то сможет определить, кто виноват в убийстве, совершенном Стерненко, или нужно еще 72 этапа реформы прокуратуры?» — задавался 10 января вопросом народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Похожего мнения придерживаются и многие другие жители Украины. Данные итогового общенационального социологического исследования, которое Центр Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива проводил с 13 по 18 декабря, свидетельствовали: органы прокуратуры — пятые по недоверию в стране. Баланс доверия-недоверия у прокуратуры составил —50%. Больше не доверяли лишь судебной системе (баланс составил —62%), политическим партиям (-54%), местным судам (-53%) и коммерческим банкам (-51%).

Но несмотря на провальную реформу органов прокуратуры, Рябошапка по-прежнему остается при должности.

Неприкасаемый

Почему Рябошапка, несмотря на все промахи и недовольство его деятельностью даже среди представителей президентской политсилы, остается на своем посту, стало ясно на его брифинге 26 декабря. Он проводил его не один, а с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором. Рябошапка сменил прокуроров в делах по преступлениям в оборонке © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Это не одна из важных реформ. Это наиболее важная реформа, одна из наиболее широких, глубоких, комплексных реформ, которые я видел и которую вы могли внедрить. Переаттестация прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины — это только первый шаг к переаттестации прокуроров всех прокуратур Украины, и это шаг, который нацелен на повышение доверия к органу и верховенства права на Украине», — заявил Тейлор, обращаясь к Рябошапке.

Он заявил, что проводимая им реформа ожидается всеми не только на Украине, но и за ее пределами.

«Народ Украины, бизнес-сообщество и международные партнеры будут уверены в Офисе генерального прокурора. Эта уверенность украинского народа является чрезвычайно важной. Также важна уверенность в добродетели нового Офиса генерального прокурора и новых органов прокуратуры. Следующий год — сложная часть работы. Это не только о найме новых прокуроров, это и об обеспечении того, что новые прокуроры будут соответствовать стандартам и пройдут те процедуры, что прошли уже существующие прокуроры», — заявил Тейлор. "Генпрокурор Рябошапка уже срубил рейтинг власти процентов на 20" — Шарий © скриншот с видео Анатолий Шарий

Он указал на важность распространения реформы на всю Украину и того, что прокуроры докажут свою честность.

Не обошел Тейлор вниманием и роль США в этих процессах.

«Как мы указывали, господин генеральный прокурор, посольство США и команда посольства США охотно принимали участие в этом процессе. Это честь — работать с вами и вашей командой. Вы собрали очень профессиональную команду. И позвольте мне закончить снова поздравлением с самой большой реформой, которую предприняла нынешняя администрация», — заявил Тейлор.

Так он фактически продемонстрировал, что Рябошапка находится под покровительством США.

«Американцы всячески дают понять, что это их человек. А потому сколько бы критики в его адрес ни звучало, его трогать нельзя», — считает украинская журналистка Олеся Медведева.

В общем, посыл Тейлора был понятен многим, в том числе на самом верху украинской власти. Поэтому украинцам придётся свыкнуться с нынешним генпрокурором и не надеяться на его замену, как бы тот ни был им неприятен.