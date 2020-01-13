В понедельник, 13 января, Шевченковский районный суд перенес оглашение приговора одному из лидеров украинских националистов Николаю Кохановскому. Его судят по делу о нападениях на офисы связанных с Россией банков, а также на офисы некоторых общественных движений

Утром в воскресенье, 12 января, один из лидеров украинских националистов Николай Кохановский обратился к своим сторонникам с просьбой о поддержке.

«13 января в 11.00 (12.00 по Москве. — Ред.) в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а) будет оглашен приговор по моему делу. Меня обвиняют в хулиганстве за погромы российских банков и штабов коллаборантов в 2016 году. Прокурор требует ограничения свободы сроком на три года. Всех приглашаю», — написал он в Facebook.

Сам националист не сомневался в том, что за решетку он по итогам заседания суда не попадет. Одержимые насилием: Николай Кохановский и его личная ОУН © Владислав Мальцев

«Друзья, сразу же после суда проведем выездное собрание Киевской городской организации добровольческого движения ОУН. На рассмотрении — две следующие акции в Киеве (14 января и 19 января). Вместе победим!» — написал Кохановский.

Такая уверенность националистов в своих силах весьма красноречиво свидетельствовала об их отношении к правосудию. И было отчего: требование гособвинения — ограничение свободы сроком на три года — довольно мягкое, учитывая то, кем является Кохановский.

Да здравствует погром!

В 2016 году Кохановский и его организация отметились нападением на «дочки» российских банков на Украине, а также офис движения «Украинский выбор». Свои действия националисты приурочили к третьей годовщине начала Евромайдана. Они подожгли офис организации украинского политика Виктора Медведчука, а затем разбили окна в отделении «Сбербанка». Кохановский не скрывался, а открыто руководил действиями погромщиков.

Позже он прокомментировал свои нападения прессе.

«Я работаю на украинское независимое соборное государство. И продолжу на него работать. Погром российских банков я считаю правильным. Это посыл москалям, что мы их здесь не ждем. Также это посыл и внутренним оккупантам. Мы будем громить путинских коллаборационистов и московские коммерческие учреждения. Это будет продолжаться до тех пор, пока режим внутренней оккупации не освободит всех политзаключенных в Украине. Помимо этого, Медведчук и Кучма должны выйти из переговорного процесса», — заявил Кохановский.

В то же время он заявил, что с удовольствием бы встретился с Медведчуком.

«Я бы с удовольствием встретился с Медведчуком и перегрыз ему горло. Но он же без охраны не передвигается. Поэтому мы решили продемонстрировать, что никому он в Украине не нужен», — отметил он.

При этом Кохановский особо подчеркнул, что мнение Запада по поводу этих нападений его не волнует, так как западные государства, по мнению националиста, во время Майдана проявили свое безразличие к украинцам.

Несмотря на то что погромы были хорошо задокументированы, ответственности за них Кохановский так и не понес. Более того, он и его люди продолжили устраивать беспорядки. В итоге Кохановского все же отправили под домашний арест. Однако по другому делу. В 2017 году он повздорил с другим националистом — Русланом Качмалой по прозвищу Рем. В результате вспыхнула драка, в которой Кохановский несколько раз выстрелил в бывшего «побратима» из пистолета резиновыми пулями. Главу добробата ОУН Кохановского отправили под домашний арест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во время суда над Кохановским его соратники бесчинствовали. Они устроили погром, за что некоторых из них тоже отправили под домашний арест.

Когда срок домашнего ареста истек, Кохановский взялся за старое. В феврале он вместе с соратниками атаковал здания Сбербанка, «Альфа банка» и «Россотрудничества». Они выбили камнями входные двери и разбили окна зданий. Полиция в происходящее не вмешивалась. И это тоже фактически сошло Кохановскому с рук.

Поэтому один из самых беспокойных украинских националистов накануне суда чувствовал себя уверенно.

Безнаказанность?

После того как на президентских выборах победил Владимир Зеленский, многие полагали, что теперь за националистов возьмутся всерьез. Однако этого так и не произошло. Не развязало Зеленскому руки и получение его партией «Слуга народа» большинства в Верховной Раде. Напротив, даже в новом правительстве продолжили привечать националистов.

Так, в декабре 2019 года стало известно о том, что в украинском Министерстве по делам ветеранов — новый сотрудник. Им стал подозреваемый в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины националист Денис Полищук, который возглавил рабочую группу министерства по вопросам мониторинга соблюдения прав и свобод осужденных/взятых под стражу.

О Полищуке вся Украина узнала летом 2015 года, когда спустя два месяца после убийства Бузины глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых по делу. Одним из них и был Полищук. Другим — Андрей Медведько. Радикалы сопротивлялись, когда у них брали анализы на соответствие с найденными в машине, бывшей на месте убийства Бузины, ДНК. Анализы, кстати, соответствие подтвердили. Бортник: Дело Кохановского свидетельствует о противостоянии среди правых © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несмотря на все доказательства, в конце 2015 года оба подозреваемых в убийстве Бузины были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 8.00. Позже издание «Страна» опубликовало данные, согласно которым националистов тренировали и сопровождали люди из Службы безопасности Украины. Сейчас суд над Медведько и Полищуком все еще идет. Те бравируют перед обвинением и судьями, их сторонники пытаются запугать судей. При этом у многих нет сомнения в том, что это именно Медведько и Полищук убили Бузину.

«Я считаю этих людей, конечно же, убийцами Бузины, потому что они являются убийцами Бузины. Единственное алиби их — это показания их побратима, который сказал, что они находились на базе «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация. — Ред.). Больше это не подтверждается ничем. Судей запугали во времена Порошенко», — отмечал медиаэксперт Анатолий Шарий.

После освобождения из СИЗО Полищук развернул общественную деятельность. Он вместе с Медведько был среди организаторов концерта ультраправой группы «Сокира Перуна» 13 октября, посещение которого премьер-министром Алексеем Гончаруком вызвало скандал на Украине.

Этот, а также аналогичные случаи заставили некоторых на Украине разочароваться в новых властях.

Однако надежда на Зеленского все же жива в сердцах его избирателей. Одним из случаев, ее подпитывающих, стало то, что резонансные дела вроде убийства журналиста Павла Шеремета внезапно сдвинулись с мертвой точки. При этом подозреваемые в убийстве Шеремета — волонтеры и участники войны в Донбассе — были задержаны, невзирая на весь их боевой опыт. За это Зеленского радикалы уже обвинили в том, что он начал «наступление на патриотов».

Выводы

Дело Кохановского интересно не только тем, что организатор и участник погромов получит соответствующее своим деяниям наказание, если он его, конечно, получит. Но здесь важно другое. Все-таки это один из ярчайших украинских националистов. Так, он известен тем, что во времена президентства Виктора Ющенко, в 2009 году, повредил памятник Ленину на Бессарабской площади, принял активное участие в Майдане, а в Донбассе пытался создать собственное подразделение. В общем, знаковый человек для ультраправых. И если его арестуют, это будет сигнал всем остальным украинским националистам: больше терпеть диктат улицы власть не намерена.

А если его отпустят без наказания или наказание будет во всех смыслах условным, то станет понятно, что бороться с радикалами, с погромщиками и неонацистами нынешняя власть не собирается. И тогда они, радикалы, неонацисты, получат дополнительный импульс — устраивать погромы, майданы, шествия и вообще легальную возможность демонстрировать радикализм в самых жестоких формах.

P.S. Когда писалась статья, стало известно, что суд над Кохановским перенесли на 28 февраля. Таким образом, его суд становится бесконечным. Похоже, власть пока недостаточно смела, чтобы оспорить влияние украинских националистов в Украине.