В ночь с 13 на 14 января многие жители Украины, России и ряда прочих республик бывшего СССР и бывшей Югославии будут отмечать Новый год второй раз - по юлианскому календарю

Старый календарь, как известно, был отменен в 1918 году, тем не менее традиции встречи нового года по старому стилю сохранились и спустя сто лет, поскольку православные верующие 1 января, как правило, еще соблюдают рождественский пост. И если Новый год по григорианскому календарю, 1 января, у бывших советских граждан связан с традициями, сложившимися преимущественно уже в ХХ веке, то Старый Новый год сохранил ряд традиций, уходящих корнями в языческое прошлое, переплетающихся с православными.

Смешение праздников

Сдвиг календаря на две недели в 1918 году привел не только к смещению Нового года, но и к смещению даты православного праздника Васильев день, в честь архиепископа Кесарии Каппадокийской Василия (14 января), считающегося также покровителем свиноводов и дня преподобной Мелании Римлянки (13 января), называемой в простонародье Маланкой. У ряда славянских народов праздник называется также Щедрый вечер, так как в этот день было принято накрывать стол с максимально возможным количеством блюд и угощать ими всех гостей. У католиков и греко-католиков Западной Украины на 13 января выпадает Святой вечер в канун Крещения. И все вместе эти праздники переняли традиции отмечания еще языческого праздника Овсень, в который было принято рассыпать по дому зерно с пожеланиями хорошего урожая.

Таким образом, сразу несколько праздников слились воедино, а их традиции смешались.

Из языческих времен в празднование Старого Нового года перешел ряд действий, связанных с первобытными магическими представлениями и аграрно-магическими ритуалами, призванными повысить урожай.

Вечером 13 января украинские крестьяне стряхивают снег с веток плодовых деревьев, чтобы лето было урожайным. Еще одним ритуалом является «пугание деревьев» топором и угрозы срубить их, если они не будут плодоносить. В этот день, считается, никому нельзя давать денег в долг и брать в долг, нельзя пересчитывать мелочь и вообще решать финансовые вопросы, а также выносить мусор из дома. С празднованием Старого Нового года связана и традиция щедрования (исполнения гостями песен-щедровок). Они считаются своеобразной защитой дома и хозяев от проказ нечистой силы, которая якобы после полуночи начинает пакостить людям по мелочам.

Обязательным угощением на праздничном столе являются блюда из свинины, блины, вареники с разными начинками, а также традиционная кутья — пшеничная каша с медом.

К языческим же временам восходит и традиция сжигать утром 14 января пшеничный сноп-«дидух» (дед) и прыгать через костер, чтобы войти в Новый год через «очищение» огнем. Аналогичным образом поверье требует встречать Щедрый вечер — в чистой одежде и после бани.

Со Старым Новом годом связаны и многочисленные традиции гадания девушек на «суженого-ряженого». Из дохристианских времен идет и традиция переодеваться в чудищ и страшилищ и пугать прохожих. Наиболее распространен у ряженых костюм козы, называемой Маланкой, которая в танце пытается «боднуть» окружающих. Затем, как правило, происходит инсценировка убийства или жертвоприношения этой «козы», хотя через пару минут ее «оживляют» либо щекоткой, либо рюмкой водки.

Утром же 14 января посевают (засевают) — мальчики и молодые мужчины наполняют рукавицы зерном и рассыпают его сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. «Сею-вею-посеваю, счастья и добра желаю, с Новым годом поздравляю», — поют посевальщики, разбрасывая пригоршни зерна по дому. Рассыпанное зерно принято затем отдавать птицам. Девушкам же ходить посевать, согласно традиции, нельзя, так как считается, что это может принести несчастье и нужду в дом.

Старое и новое в украинском обществе

Ко всем этим обрядам и поверьям следует, конечно, относиться скептически, тем не менее для жителей сельской местности и горожан в первом поколении они все еще важны — а именно эти люди сейчас и задают тон и направление движению всего украинского общества. В отличие от советских времен, даже в крупных городах можно встретить ряженых коз и сожжение «дидуха». Тем не менее, следует отметить, что периоды архаизации общества случаются в разных странах, но они временны.

Украинский крестьянин до сих пор нередко живет в системе многочисленных запретов, табу, примет и суеверий, унаследованных из языческих времен. Причины всех этих запретов и суеверий зачастую не осознаются, но все эти суеверия являются чем-то вроде негласной идеологии, формирующей сознание и отличительные черты «своих» — знающих или разбирающихся во всех этих «забобонах». С одной стороны, система таких негласных запретов, регулирующих жизнь на каждом шагу, довлеет над человеком, и украинский крестьянин пытается вырваться из нее. С другой же стороны, в отчужденном для него городе вся эта система запретов отходит на задний план и потому вызывает тоску по временам детства и маминому борщу со сметаной. В чужой для него город украинский крестьянин привносит все впитанные традиции и запреты. Он стремится чтить их, поскольку зачастую это одна из тех тем, в которой он хорошо разбирается и является «специалистом» в этой области, в отличие от горожан во втором и третьем поколениях.

Старые одесситы и харьковчане подчас с неприкрытым удивлением смотрят на вчерашних крестьян, водящих ряженых коз в тулупах наизнанку или воздвигающих сноп-дидух в центре города. Для вчерашних же селян это способ самоутверждения и возможность хотя бы на время оказаться в кругу единомышленников. Противоречия между «старыми» и «новыми» горожанами резко обострились на Украине после Майдана, выплеснувшего в города массы обнищавших консервативных крестьян.

Аналогичные противоречия практически в тот же период обострились и в турецком и арабском обществе. Старая стамбульская интеллигенция тоже скептически взирает на массы консервативных крестьян с их суевериями, «выжатых» в Стамбул из удаленных деревень Анталии, на месте которых выросли роскошные туристические курорты. В Тунисе, Египте, Сирии эти противоречия тоже проявились в ходе гражданских конфликтов. И завсегдатай Каирской оперы зачастую не понимает, почему в XXI веке на улицах его города вновь ожили архаические ритуалы и религиозный фанатизм, который он считал уже изжитым явлением, на который смотрел как на некое предание старины глубокой.

Стоит отметить, что архаизацию обществ охотно культивируют и поддерживают те группы и внешние силы, которые не заинтересованы в модернизации, индустриализации и технологическом развитии данного общества, видя в нем потенциального конкурента. После Старого Нового года миллионы украинцев, вчерашних крестьян, разъедутся по местам своей нынешней работы — на стройки и фермы Польши, России, Германии, Финляндии и Чехии. И, засыпая после работы в бараке или хостеле, многие из них будут с теплотой напевать «Щедрый вечер, добрый вечер».