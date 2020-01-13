Американские власти грозят добиваться ещё большей изоляции Ирана, по ошибке сбившего Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, но при этом есть информация, что по закрытым дипломатическим каналам страны ведут переговоры об урегулировании разногласий, которые уже принесли первые положительные результаты

В субботу, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани сообщил на своей странице в Twitter об итогах внутреннего расследования вооружённых сил — причиной крушения Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины», вылетевшего из тегеранского аэропорта, стала человеческая ошибка.

Самолёт пролетал вблизи военного объекта (не некоторым данным, запретной зоны военного комплекса, где ведётся разработка баллистической ракеты большой дальности). Его приняли за вражескую крылатую ракету. В тот момент оператор ПВО должен был получить одобрение от командиров, но связь была неисправна, и на принятие решения у него было всего 10 секунд.

«В условиях угроз и запугивания со стороны агрессивного американского режима иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани Вооружённые силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе», — заявил глава государства. Марков: «Иран признал свою вину, когда их приперли к стенке» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Почему власти страны признали свою вину спустя три дня после авиакатастрофы, объяснил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде.

«Гражданская авиация до сих пор не была уведомлена о том, что причиной стала ракета, поэтому у них не было об этом информации. Я узнал об этом в среду (8 января — ред.) утром. Была сформирована группа Генерального штаба ВС для расследования инцидента, и те, кто был проинформирован об этом, были изолированы, и нам было запрещено что-либо рассказывать. Это (авиакатастрофа — ред.) цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолётов. <…> Когда я понял, что произошло, я хотел умереть. Той ночью мы были готовы к тотальному конфликту», — сказал бригадный генерал на пресс-конференции.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

В интервью изданию «Взгляд» бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев объяснил, каким образом Вашингтон может быть причастен к авиакатастрофе: «Космическая разведка есть только у США и России, а у всех остальных купленная информация. Только мы и американцы можем подтвердить, что проводились какие-то действия. Но мы молчим! Заявляют только американцы. Ракета «Тор», имеющая 12-километровую границу дальности поражения, могла бы лететь к этому самолёту не дольше одной секунды. Как за одну секунду спутник мог обнаружить два пуска ракет, которые попали именно в этот самолёт? Это вызывает не сомнения, а бурные эмоции. Это не диверсия, это подстроено под то, чтобы во всём обвинить Иран и заставить его признаться. Возможно, иранцы оценили ситуацию и пошли на меньшее зло, чтобы не идти на большее».

Он не исключил, что в зоне полёта авиалайнера «Международных авиалиний Украины» мог находиться разведывательный беспилотник США, направленный в Иран после ракетного удара его военных по американским базам в Ираке, и именно по этому беспилотнику могла производиться стрельба.

Эксперт также обратил внимание на положение ракеты 9М330 ЗРК «Тор» на распространённых с места крушения фотографиях: её головная часть лежала чуть ли не под самолётом в исключительно исправном, идеально покрашенном состоянии. Кроме того, по его словам, любой гражданский борт оборудован транспондерами, поддерживает связь с диспетчерами? и военные не могут не знать, что это за объект. «Это всё присуще товарищам американцам. С 1978 года зафиксировано семь случаев уничтожения самолётов при помощи американских действий. Вырисовывается целая методика», — уверен Хатылев.

Обострение в отношениях США и Ирана неизбежно

11 января в эфире телеканала Fox News руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что стратегия США после убийства Сулеймани и ракетного удара по американским военным объектам в Ираке заключается в дальнейшей изоляции иранского режима дипломатическими и экономическими методами, пока они не начнут вести себя как нормальное государство.

По информации источников газеты The Wall Street Journal, Госдепартамент предупредил власти Ирака, что США могут заблокировать счёт в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (одном из 12 банков, входящих в Федеральную резервную систему США, выполняющего функции Центробанка страны), на котором Багдад хранит деньги, полученные за экспорт нефти за рубеж. Вашингтон рассматривает такой вариант, поскольку опасается, что в случае вывода американских войск из Ирака часть этих финансов может получить Иран. Издание напоминает, что в 2015 году этот счёт блокировали на несколько недель из-за подозрений, что часть средств направлялась на нужды Ирана, а также запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство». В результате финансовая система Ирака столкнулась с серьёзными проблемами.

Через несколько часов после того, как власти Ирана сделали признание о причинах крушения украинского самолёта, сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить память погибших, но мирная акция переросла в демонстрацию с требованием отставки аятоллы Али Хаменеи и наказания виновных в катастрофе, активисты разорвали портрет Касема Сулеймани. Митингующих разогнала полиция. Политолог Рудяков: Признав вину, Иран одержал небольшую победу в проигрышной ситуации © РИА Новости, Алексей Куденко

«В течение последних нескольких месяцев Госдепартамент внимательно следил за акциями протеста иранцев против режима. Мы видели, что за время этих протестов не менее 1500 человек были убиты режимом. Вероятно, не менее 10 тысяч человек попали в тюрьмы. США поддерживают участников протестов в Иране», — сказала Морган Ортэгус.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост на фарси.

«Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью», — написал он.

Введения каких-либо драконовских санкций вряд ли стоит ожидать просто потому, что они уже действуют, но точечные ограничительные меры последуют точно. В преддверии президентских выборов Трамп должен убедить избирателей, что он выполняет свои обещания, в том числе не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Однако именно американский лидер открыл Тегерану дорогу для дальнейших атомных разработок после того, как в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки. В современном мире, где одно государство может бомбить другое без одобрения Совета Безопасности ООН и под надуманными предлогами, наличие ядерного оружия становится главной, если не единственной, защитой от ненападения. При этом Иран неоднократно подчёркивал, что все исследования в области атомной энергетики ведёт под контролем МАГАТЭ и готов в любой момент свернуть их, если стороны вернутся к выполнению ядерной сделки.

…но шанс на примирение есть

Стороны хоть и продолжают обмениваться угрозами, но есть информация, что непублично они ведут переговоры об урегулировании разногласий по широкому спектру вопросов. Так, по имеющимся сведениям, в сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН осенью США и Иран почти договорились о телефонном разговоре президентов, но не смогли решить, кто должен сделать первый шаг. Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Кроме того, 11 января газета Wall Street Journal написала, что через несколько часов после убийства Сулеймани администрация Трампа отправила Ирану срочное сообщение по неофициальному каналу связи через посольство Швейцарии в исламской республики (с 1980 года между США и Ираном нет дипотношений), не исключено, что речь шла о том числе о крушении украинского самолёта ещё до официального признания Тегерана. В статье подчёркивается, что благодаря закрытым дипломатическим каналам Швейцарии удалось снизить американо-иранскую напряжённость.

Таким образом, США, которые за последние годы утратили своё влияние на Ближнем Востоке, будут поддерживать митингующих в Иране, претендующем на звание лидера региона, чтобы хоть в какой-то мере контролировать ситуацию. Но в то же время Трамп отдаёт себе отчёт в том, что ещё больший вооружённый конфликт станет катастрофой не только для Ближнего Востока, но и для всего мира, а этого допустить нельзя. К тому же одним из своих козырей 45-й президент США всегда называл то, что, в отличие от своих предшественников, не развязывал военные операции за рубежом, а если учесть, что в отношении него запущена процедура импичмента, каждая ошибка может стать роковой и привести к поражению на президентских выборах 3 ноября.