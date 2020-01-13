Накануне Нового года полиция Украины закрыла все игорные заведения, за одни сутки повесили замок на 5300 точек. Но не прошло и месяца, как на месте старых игорных залов, работавших под видом национальной лотереи, открываются новые, под другими вывесками

Новая власть в Украине планирует навести порядок в сфере игорного бизнеса, а точнее наладить постоянное поступление в бюджет с лицензий на азарт. Благие намерения натолкнулись на серьезное сопротивление со стороны дельцов, стоящих за игорным бизнесом, среди которых действующий министр и еще не утратившие влияние политики. Терять миллиардную прибыль никто не хочет. Выведение «игорки» из тени оказалось той нелегкой задачей, о которую президент и его команда могут сломать зубы.

Тысячи игорных залов в тени

В августе президент Владимир Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры — разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. Таким образом планировалось нанести сокрушительный удар по нелегалам, которые работают без лицензий, а значит, незаконно гребут миллионы долларов под видом национальной лотереи, не давая в госказну ни копейки. Президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект, который, по подсчетам Министерства финансов, должен принести доход государству в размере от 5 до 9 млрд гривен в год. Игра по-крупному: на Украине идёт передел игорного бизнеса © РИА Новости, Артур Лебедев | Перейти в фотобанк

Однако 19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Согласно законопроекту, значительно сокращалось число азартных заведений, так как работать они смогли бы, только купив лицензию. Для салонов с игровыми автоматами планировалось выделить всего 160 лицензий по цене 1,4 млн гривен.

Покровители теневого игорного бизнеса от такой перспективы были не в восторге и, как поговаривают, занесли немало денег в украинский парламент, чтобы провалить голосование. Впрочем, теневики не ожидали ответной реакции со стороны президента. «Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай…те», — заявил Зеленский.

Как оказалось, в бюджете 2020 года было заложено 4,5 млрд гривен от игорного бизнеса, который новое правительство планирует вывести из тени и заставить работать по закону.

«Игорный бизнес — это и казино, и онлайн-лотереи, и залы автоматов, как «Космолот». Много лет они фактически находятся вне закона, поэтому вывести из тени будет сложно. Из 8000 залов в серой зоне находятся 2500, все остальные в «черной тени». Это будет довольно серьезным челенджем для всех», — сказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

А 20 декабря Кабмин Украины выдал распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. МВД тут же приступило к их закрытию. Создав мобильные группы, полицейские прошлись по давно известным адресам. Но торжество закона длилось недолго.

Через две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторое из них уже меняют вывеску и собираются открываться под видом интернет-центров и «VIP-караоке», куда можно заходить молодым людям с 18 лет. Вместо точек казино «Космолот» появились вывески другой игровой сети Simple Games. Притом что в закрытый «Космолот» вход постоянным клиентам есть и по сей день — по предварительному звонку. Интересно, что арендаторы не торопятся съезжать с насиженных мест — продолжают платить аренду и даже набирают новый персонал на должности операторов-кассиров. Новогодние каникулы закончились, владельцы поиздержались и готовятся снова зарабатывать на лудоманах.

Политики, чиновники и казино

СМИ доказывали причастность к азартным играм многих топ-чиновников. Бенефициарными владельцами «Украинской национальной лотереи» (УНЛ) СМИ называли людей, приближенных к президенту Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, нардепов Александра Третьякова, Виталия Хомутынника, Сергея Пашинского. Звучало и имя экс-главы президентской администрации Бориса Ложкина. В УНЛ связь с этими политиками отрицают, а по документам владельцем компании является англичанин Майкл Джон Фогго. При этом "Украинская национальная лотерея" фактически стала монополистом на рынке. УНЛ работала под брендами «Космолот», «Фаворит», «Пари матч», «Национальная лотерея золотой кубок», «Лото платинум», «Baza bet», «Fortuna live». Но срок лицензии, выданной Минфином в 2001 году УНЛ, истек еще в 2014-м. Все это время они работали незаконно.

Не ушли с украинского рынка и некоторые бренды Международной спортивной лотереи (МСЛ): «Лото-забава», «Спортлига», «Мегалот», «Золотой триумф», «Золотая подкова».

С игорным бизнесом связывают министра внутренних дел Арсена Авакова: в журналистских расследованиях говорится, что игорные заведения, которые ранее работали под вывеской «В сети», тесно связаны с людьми из окружения Сергея Чеботаря, который был заместителем министра внутренних дел. После того как Чеботарь покинул пост, покровительством, а точнее «крышеванием» игровых заведений занялся другой заместитель, особо приближенный к министру Авакову Вадим Троян. Но сам шеф всех украинских копов еще в 2014 году объявил войну игорным салонам на своей странице в соцсети.

«МВД остановит функционирование всех игровых (лотерейных) салонов и клубов в Киеве, а затем и по всей стране в ближайшие дни. Милиция более не будет ни арбитром, ни сторожем всех хитроумных сомнительных схем игро-лотерейщиков, через систему заумных справок, экспертиз и решений судов, по сути — ведущих игровую деятельность. Надоели конфликты и компромиссы, за которыми стоят огромные деньги, текущие мимо бюджета. Надоело бессистемное латание дыр. Никаких кривых компромиссов и вариантов. В течение десяти дней милиция последовательно и неуклонно остановит все игровые заведения. Начнем с Киева, далее — по всей стране», — заявил Аваков в декабре 2014-го.

И 11.12.2014 года МВД прекратило деятельность аж 87 игорных заведений. Это стало рекордом. Для сравнения: в течение 2015 года правоохранители прекратили работу лишь 44 игорных заведений. Но почему-то, вместо того чтобы свернуться и зачахнуть под суровой рукой закона, лотерейная отрасль начала еще больше разрастаться. Если в 2015 году по всей стране было чуть больше 2000 игорных заведений, то к декабрю 2019-го их уже стало более 5000. Сам Аваков не раз говорил о том, что один игровой автомат окупается за несколько дней, что свидетельствует о высокой рентабельности данного бизнеса. В 2016 году Аваков снова объявлял в Украине операцию по пресечению деятельности нелегального игорного бизнеса, которая тоже закончилась ничем. Более того, губернатор Закарпатской области, в прошлом замминистра МВД Геннадий Москаль даже «троллил» самого Авакова, отсылая ему точные адреса 60 работающих на Закарпатье нелегальных игорных заведений с просьбой закрыть хоть одно. При этом генерал МВД намекал на то, что не станет Аваков закрывать то, что приносит ему колоссальную прибыль. К слову, ни один из игровых залов из списка Москаля закрыт не был до декабря 2019 года.

По данным депутатов «Слуг народа», глава МВД вместо закрытия незаконного бизнеса его возглавил. Аваков владеет нелегальным игорным бизнесом — об этом открыто заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Но он не единственный бенефициар игорки. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко также владеет акциями подпольного казино. При этом Арахамия обратил внимание на то, что Луценко ведет дела не один. «Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум», — сообщил парламентарий. Зеленский в роли Остапа Бендера. Чем грозит Украине строительство Нью-Васюков под Одессой © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По мнению одного из бывших сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью, для того чтобы навести порядок в игорной сфере, надо прежде всего сменить все руководство МВД. «За последние пять лет игорный бизнес оказался фактически в одних руках — господина Авакова и приближенных ему людей. Это раньше в городах игорные салоны были распределены между МВД, СБУ, прокуратурой, но с 2014 года постепенно игорка оказалась под одной крышей. Проводимые МВД рейды заканчивались «отжатием» бизнеса у конкурентов. Сотрудники УБЭП закрывали только точки конкурентов, на месте которых позже открывались лотереи «Космолот» или «Золотая подкова». И закрытие 5300 залов в один день говорит о слаженной работе, когда шеф приказал свернуть бизнес, и все по команде это сделали. Думаю, интересоваться, почему это не сделали раньше, смысла нет», — рассказывает Украина.ру источник в структуре МВД.

Максимум месяц-два еще будут висеть замки на нелегальных залах, но вскоре они снова заработают под другими вывесками. Ведь главное в борьбе с игорным бизнесом не уничтожить его, а возглавить.

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По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 62,3% респондентов знают, что парламент рассматривает несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса (34,7% и 3% не знают/не смогли сказать). Легализацию не поддерживают 56,1% опрошенных, 19,4% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованы места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 17,8%. На вопрос о том, какие игры все-таки могут быть разрешены в Украине легально, 49,7% назвали лотереи; 22,1% — букмекерские ставки; 18,7% выбрали в этом списке казино. 36,7% отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине. 52,1% жителей Украины относятся негативно к тому, что президент Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе президента — у 35,3% респондентов.