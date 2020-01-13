Почему украинские ультраправые поддержали Иран против США

Неожиданным образом выяснилось, что целый ряд известных деятелей, политических и медийных проектов украинских праворадикалов оказался на стороне Ирана, то есть клерикального исламского режима, союзного России. Причины у всех свои

Первой проявила себя «Традиция и порядок», активисты которой 4 января после гибели в результате американского авиаудара генерал-лейтенанта Касема Сулеймани возложили цветы и встали в траурной вахте к посольству Ирана в Киеве. После публикации фотографий с этой акции в комментариях к посту началась настоящая вакханалия.

Логика понятна — мусульманские выходцы с Ближнего Востока давно стали для ультраправых Европы главными врагами, а Сулеймани к тому же был главным творцом политики Ирана в Сирии, союзной России. Поддержали «страну-агрессора», выходит? США и Иран: начало конца © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

В итоге вечером того же дня «Традиция и порядок» вынуждена была оправдываться, напомнив о целой серии своих предыдущих антироссийских акций.

Градус поддержки Ирана пришлось снизить, но в целом от нее «Традиция и порядок» не отказалась, только несколько видоизменив аргументацию.

Например, 7 января лидер организации Богдан Ходаковский репостнул в Facebook сообщение из паблика правой и евроскептической Irish Freedom Party: «И американский народ, и иракский парламент хотят, чтобы американские солдаты покинули Ирак. Грандиозно! Они никогда не должны были быть там, начнем с этого. Помните бред про ОМП (якобы имевшееся у Ирака бактериологического оружие массового поражения, ставшее предлогом для вторжения сил проамериканской коалиции в 2003 году. — Авт.)? Войны неоконов — это проверенная зона бедствия. Ирак, Сирия, Ливия… Лучше просто держаться подальше. Усильте границы в Штатах… и уважайте границы других стран». Мол, вот вам и точка зрения западных националистов!

Однако в целом логика понятна — это как желание выделиться и заявить о себе на общем фоне ультраправых, тупо радующихся ударам американцев по «мусульманским дикарям» (как это делают многие в «Азове» и отпочковавшемся от него недавно «Гоноре»), так и позиционирование в контексте защиты консервативного религиозного режима против западного либерализма и неприятие диктата из Вашингтона.

Похожие мотивы у админов Telegram-канала Nuovi Arditi, пропагандирующего последний год на Украине наследие послевоенных итальянских неофашистов (в рамках этого уже был издан и презентован, в том числе в престижной Киево-Могилянской академии, ряд переводных изданий «классиков»).

Лидеры радикального крыла итальянских неофашистов в 1960 — 1980-х годах делали ставку прежде всего на войну с властью и ее силовыми ведомствами, во вторую очередь — с идеологическими оппонентами в лице левых (в отличие от неонацистов, для которых главными врагами вообще были «инородцы»), и на почве неприятия власти Штатов (оккупированной колонией которых считали Италию) сходились с ближневосточными радикалами, хотя в первую очередь — христианскими «фалангистами» из Ливана.

Но и аятоллу Хомейни многие итальянские неофашисты котировали, о чем уже 3 января напомнили своим читателям Nuovi Arditi, добавив 8 января (и закрепив это сообщение), что журнал Time в 1980 году признал духовного лидера «исламской революции» в Иране «человеком года». Если денег нет в стране: «еврейский вопрос» и украинский ответ © Facebook, Joel Lion | Перейти в фотобанк

Аргументация эта часто идет в контексте «либеральные общечеловеки против Ирана — поэтому мы будем за режим аятолл». Похожая аргументация и у «Традиции и порядка», что в целом неудивительно — эта организация выросла из военизированного «Реванша», пытавшегося в 2014 — 2015 годах воскресить на Украине идеалы «ардити» (бойцов) Бенито Муссолини, а позже тогдашние идеологи организации и создали Nuovi Arditi.

Есть, впрочем, и прямо антисемитские мотивы. Например, сделанный 5 января репост из личного канала администратора, где противостояние США и Ирана изображено очень просто: первых символизирует карикатурный еврей под магендавидом, вторых — столь же стереотипный «благородный ариец».

Не мудрствуя лукаво, похожими доводами мотивируются и некоторые иные ультраправые. Например, лидер «Национального корпуса» Олег Пионтковский (Пеня), бывший скинхед, в 2014 году возглавивший в Житомире «Правый сектор»*, а затем записавшийся в «Азов», который он «прославил» размещенными осенью того же года в соцсетях фотографиями бойцов батальона с флагом нацистской Германии, татуировками со свастикой на груди и прочим.

«Viva Иран!» — написал Пионтковский 8 января в соцсетях, далее объяснив свои мотивы: «Иранские Вооруженные Силы нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке!… Следующие цели, очевидно, на территории Израиля».

Правда, как только стало известно, что именно Иран сбил гражданский самолет Международных авиалиний Украины, все перечисленные структуры националистов страны резко изменили тон своих выступлений. Впрочем, то, что уже написано пером не вырубишь топором.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ