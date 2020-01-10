Евросоюз внёс Украину в список нарушителей прав интеллектуальной собственности, НБУ ожидает дальнейшей ревальвации гривны, в декабре на потребительском рынке цены снизились впервые за всю историю независимости. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за первые 10 дней 2020 года

НБУ ожидает укрепления гривны в 2020 году

В Национальном банке Украины (НБУ) не видят угроз для девальвации гривны и ожидают, что национальная валюта Украины продолжит укрепляться и в 2020 году. Об этом в субботу, 4 января, сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью телеканалу UATV.

"Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем", — сказала она.

В Нацбанке считают, что укрепление гривны в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплате государственного долга и сократить его размер относительно ВВП Украины.

Также там видят положительное влияние укрепления гривны на товаропроизводителей в связи со снижением стоимости импортного сырья, энергоресурсов и удобрений. Рост гривны. Очередное разорение украинцев © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

В свою очередь представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман полагает, что как подорожание, так и удешевление национальной валюты является результатом "плавающего" курса.

"Сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением", — сказал в интервью "Еспресо: капитал" Люнгман.

По его словам, трудно определить главный фактор, который привел к подорожанию гривны.

"Имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие одновременно как цены украинского импорта — на тот же газ, — уменьшились. Два года подряд невиданного урожая — это также приводит к удорожанию национальной валюты. Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", — отметил представитель МВФ.

Люнгман считает, что подорожание гривны для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары, — это выигрыш.

"Эти товары для них будут дешевле. То же самое для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды, и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ подешевел. Но по поводу экспортеров, конвертирующих валютную выручку, то они получают меньше в гривне", — отметил Люнгман.

Инфляция в 2019 году составила 4,1%

В 2019 году рост потребительских цен на Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году. Об этом в четверг, 9 января, сообщила Государственная служба статистики. В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем дефляция составила 0,2%.

По данным Госстата, среднегодовая инфляция в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем 2019-го составила "минус" 0,3%, за год в целом — 3,9%. Как заявило Министерство экономики Украины со ссылкой на данные Госстата, впервые за годы независимости в декабре на потребительском рынке цены снизились на 0,2%. Сообщается, что ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.

По информации ведомства, нетипичное снижение цен в декабре вызвано:

— существенной ревальвацией гривны. Только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1% (это наибольшее значение в помесячном измерении в течение всего 2019 года), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены преимущественно на импортные товары: фрукты, одежду и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.);

— снижением цены на природный газ для нужд населения на 11,2%. С начала года цены снизились на 28,7%;

— насыщением отдельных сегментов продовольственного рынка. Расширение предложения мяса и мясопродуктов, сахара, масла и др. нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов, позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем (за последние два десятилетия в декабре всегда фиксировался рост цен на продукты питания, меньше рост был в 2011-2012 гг., когда цены выросли на 0,1%).

Также сообщается, что базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

По словам экономиста Алексея Куща, показатель инфляции в 4,1% — не единственный, который характеризует ценовую динамику потребительских цен.

«Есть еще ИПЦ за январь-декабрь к аналогичному периоду прошлого года. А он составил 7,9%, то есть среднегодовой показатель почти в два раза больше "финального"! И он явно "мимо" таргета НБУ в 5%. Такой разрыв говорит о том, что экономику "поломали" где-то с середины лета (июнь-июль) в период "междуцарствия", развернув ее "задом" к реальному сектору и передом — к финансовым спекулянтам», — написал Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

По мнению экономиста, дефляция зимой — это признак опасной дефляционной ловушки.

«И здесь нет ничего удивительного. Мы на вершине краткосрочного экономического сырьевого цикла, в мировой экономике они происходят с периодизацией в 3-5 лет и называются циклами Китчена (динамика производственных запасов). То есть уже скоро можно "ехать с ярмарки". На пике циклов всегда низкая инфляция и стабильная валюта, затем на самом "стыке" — замедление темпов экономического роста», — пояснил Алексей Кущ.

Напомним, что в 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 — 12,4%, в 2015 — 43,3%. Экономика Украины. Итоги 2019 года © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Украина попала в список нарушителей прав интеллектуальной собственности

Украина попала в список стран, которые нарушают права интеллектуальной собственности и наносят этим вред экономическим интересам Евросоюза. Такая информация содержится в годовом докладе Еврокомиссии относительно защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности в третьих странах, опубликованном в пятницу, 10 января. По числу нарушений и их последствиям Украина уступает лишь Китаю, который занял первое место в списке.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами второго приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом эти страны не показали прогресса или демонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих беспокойств", — говорится в преамбуле документа.

При этом в докладе отмечается, что к приоритетным странам необязательно принадлежат государства с наиболее проблематичным состоянием защиты интеллектуальных прав (ИП), но в этих странах нарушения вызывают наибольший вред экономическим интересам ЕС.

На Украине, говорится в докладе, продолжают существовать проблемы относительно законодательной защиты ИП, относительно механизмов регистрации торговых марок, а также относительно транзита контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза. Но вместе с тем в Еврокомиссии Украину похвалили за принятие еще в мае 2018 года Радой закона (№2415) об организации по коллективному менеджменту.

"Несмотря на то что этот закон должен и дальше дополняться, чтобы обеспечить соответствие международным стандартам, его принятие демонстрирует искренние усилия для реформ в этой области", — подчеркивается в документе.

Но существующие правовые нормы, убеждены в ЕК, все еще не предоставляют защиты от недобросовестной регистрации продукции. Также европейцы считают, что у нас отсутствуют или являются неэффективными правовые механизмы обжалования такой товарной регистрации и защиты интеллектуальных прав производителей оригинальной продукции.

Напомним, еще в начале июля 2019-го пресс-служба представительства ЕС на Украине предупреждала, что Украина медленно выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере авторского права, торговых марок, патентов и обеспечения соблюдения этих прав.