Украинские политические эксперты рассказали, какие главные политические события и тенденции ожидают страну в ближайшие месяцы, а также как они повлияют на жизнь Украины и её жителей

Первые дни 2020 года не принесли Украине ярких политических событий. Самым обсуждаемым и важным стало крушение «Боинга» в Иране, но в произошедшем до сих пор нет ясности. Что стало причиной катастрофы, будут пытаться выяснить эксперты.

Но начало года — хорошее время, чтобы попробовать заглянуть в будущее. Украинские политэксперты рассказали Украине.ру, что ждёт страну в ближайшее время.

Премьерские страсти и президент против олигархов

На Украине что-то прогнозировать — это крайне неблагодарное занятие, считает эксперт Института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев. Ситуация в стране меняется в онлайн-режиме, говорит он.

Бизяев полагает, что в ближайшие три месяца будут две ключевые темы, которые повлияют на внутриполитическую ситуацию в стране: первая — ситуация вокруг кабинета министров Алексея Гончарука, вторая — взаимоотношения президента Зеленского и олигархов.

«В первом случае говорят, что Гончарука нужно было еще вчера отправлять в отставку, но Зеленский под влиянием обстоятельств решение до сих пор не принял. Есть большая вероятность того, что до марта данное решение будет принято.

Гончарук рассказал, что принесло Украине подписание контракта на транзит газа © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк — сообщил эксперт.

При этом, по мнению политолога, отставка Гончарука положительно отразится на Украине, «поскольку страна еще на полшага приблизится к субъектности».

«Это же не кабинет министров Украины, это кабинет министров BRDO (экспертно-аналитический центр, финансируемый фондом Джорджа Сороса, выходцем из которого является Гончарук. — Ред.) и прочих, но не Украины. Знаете, кто платит, тот и папа», — заявил Бизяев.

Что касается олигархов, эксперт уверен, что конфликт Зеленского с кем-то из них неизбежен.

«Очевидно, у Зеленского будет своя концепция налаживания отношений, но вот как её примут и чем это закончится, представить сложно. Могут быть разные варианты. И конфликтная ситуация, особенно непубличная, и попытка договориться, и какой-то промежуточный результат — ни войны, ни мира.

Но к концу прошлого года стало понятно, что оттянуть решение этого вопроса не удастся. Это видно и по перипетиям вокруг принятия законопроекта о рынке земли», — рассказал Бизяев.

В целом же украинские олигархи — это люди, которые за 28 лет привыкли влиять на ситуацию в стране, назначать своих министров, прокуроров и так далее.

«Любой президент в данном случае был заложником обстоятельств. Ему приходилось договариваться с олигархами. А договариваться — значит, что ты с прямой сворачиваешь немножко в сторону, с главной дороги на второстепенную», — пояснил политолог.

Украине нужно определиться, как относиться ко Дню Победы

Советник премьера считает, что Рада может проголосовать за рынок земли уже 14 января © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Павел Рудяков среди важнейших событий для Украины называет будущее голосование в парламенте за открытие рынка земли.

«Это было и осенью, и сейчас они продолжают голосовать, но результата нужно подождать, так как нужно время для того, чтобы через систему подзаконных актов и других постановлений Кабмина это заработало», — сказал эксперт.

Если говорить об общественной плоскости, то Украину ждут инициативы, связанные с расследованием убийства Павла Шеремета и задержанием лиц, которые подозреваются в этом. Очевидно, здесь нужно будет ждать каких-то новостей, добавляет Рудяков.

«Если брать внешнюю политику, то нас напрямую касается, состоится ли встреча в «Нормандском формате» на высшем уровне. Она анонсирована на конец марта — начало апреля. Но для того, чтобы она состоялась, нужно провести целый ряд действий. Сегодня уже 10 января, прошел месяц с предыдущей встречи, посмотрим, будут ли они выполнены», — отметил политолог.

Также большую роль будут играть события на Ближнем Востоке. «В зависимости от того, как там ситуация будет развиваться, будут и изменения во взаимоотношениях крупных игроков в европейском направлении, возможно, даже по украинскому кризису», — сообщил Рудяков.

«Ну и у нас об этом еще не говорится, но предстоит очень важное событие — 9 Мая 2020 года, 75-летие Победы. С одной стороны, Украина имеет к нему отношение, а с другой — это отношение не очень проявляет по целому ряду причин — по переформатированию исторической памяти, по изменению отношения к Великой Отечественной войне.

Для Украины и действующей власти это важно — какой они найдут вариант, для того чтобы или принять участие в празднованиях в той или иной форме, или дистанцироваться от этих празднований и подать знак, что та историческая политика, которая проводилась при Порошенко, продолжается», — подытожил эксперт.

Труд, земля и авиакатастрофа

«Пещера Али-Бабы или ящик Пандоры» - Затулин о том, зачем на самом деле Киеву нужен рынок земли © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Якубин тоже говорит о голосовании за рынок земли. На следующей неделе, 14 января, состоится пленарное заседание Верховной Рады. Землеоборот — один из основных вопросов, которые точно будут обсуждаться, уверен эксперт.

«Перед Новым годом через профильный комитет были пропущены все поправки: напомню, их там свыше трех тысяч — все это было в ускоренном режиме. Теперь же это все начнут обсуждать в сессионном зале Рады.

Во-первых, депутаты могут вносить правки. Во-вторых, если мы вспомним последнее заседание аграрного комитета, то на нем произошел симбиоз оппозиционных сил — «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Обе партии выступили против», — сообщил Якубин.

Он предрекает, что в Раде предстоят настоящие баталии за и против законопроекта.

Кроме этого одной из ключевых тем станет авиакатастрофа в Иране. Эксперт отмечает, что комитет Рады по международным делам хочет обсудить эту тему.

«Позиция Зеленского — она о том, что если у вас есть доказательства, предъявите их, и мы примем любую помощь. Сегодня первый день работы группы с украинским участием, кстати. Позиция Киева тут понятна: испортить отношения с Ираном всегда можно успеть. Как тогда там смогут работать украинские специалисты? Как можно будет выстраивать конструктивный диалог? Вероятный вопрос о компенсациях», — перечислил эксперт, добавив, что подобным образом высказались и европейские страны.

Помимо этого обороты будет набирать внутренняя повестка, уверен Якубин: есть новый закон о труде, его могут начать рассматривать на следующей неделе.

«Он отменяет, например, действующий трудовой кодекс. Он бьёт по профсоюзам, власть рассказывает о более гибкой системе, но по сути он предоставляет работодателям придумывать почти любые причины для расставания с сотрудниками. Это вызывает много негатива, не исключаю, что это может спровоцировать протесты у стен Рады», — рассказал политолог.