Прошлый год прошёл под знаком смены политических элит, проявившимся в победе Зеленского и его партии «Слуга народа» на выборах. Новый, 2020-й — первый в биографии вчерашнего актёра и продюсера в качестве президента. Он должен себя в этом году как-то проявить. Но как?

Пока что, так же, как в прошлом году, заметна в основном преемственность между старой и новой властью. Но заметен и обратный процесс — команда Порошенко тоже чему-то учится.

Новогоднее поздравление

В Новый год президент обычно подводит итоги прошедшего года и ставит задачи на новый год. Зеленский эту традицию нарушил.

Он призвал сограждан к единству в духе своей избирательной кампании — не надо нас делить. Это был важный посыл, озвученный в тот самый момент, когда он точно будет услышан. Чисто психологически, однако, время, удачное для того, чтобы быть услышанным, неудачно для того, чтобы быть понятым, — в 12 часов в новогоднюю ночь люди не склонны к философским размышлениям. Вообще президент, который задаёт в новогоднюю ночь вопросы «кто я» и «где я» (хотя нет, второй вопрос он не задавал…), уж очень похож на Женю Лукашина из «Иронии судьбы»…

Интересно, что в тексте президента присутствовали элементы заочной дискуссии с нацистским коллаборационистом Уласом Самчуком, — тот уверял, что название улицы важно, ибо необходим отказ от имперской культуры, а президент — что не важно, а важен свежий асфальт и человеческие чувства… Обольщаться, впрочем, не стоит. После прошедшей декоммунизации этот текст адресован скорее противникам улиц Петлюры и Бандеры, чем Жукова и Ватутина. Новогоднее единство и борьба противоположностей - Зеленского с Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ко всему прочему заметно, что Зеленский не включает в число граждан, которые должны объединиться, население ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Жители Крыма и Донбасса упоминаются только те, которые переехали на территорию собственно Украины. Впрочем, тут тоже есть свой позитив — раз они считаются виноватыми, значит, они признаются сепаратистами, а не жертвами оккупации.

Также в новогоднюю ночь выступил с обращением к нации на своих каналах («Прямой» и Пятый) Пётр Порошенко. Причём одновременно с выступлением президента. Выглядело это как мелкая месть за выступление Зеленского в эфире «1+1» 31 декабря 2018 года за несколько минут до выступления самого Порошенко, но без особого смысла. Всё же тогда это была политтехнология, а сейчас…

Парадоксально, но Порошенко призывал зрителей к тому, что и Зеленский, — к единству. Правда, в отличие от Зеленского, он, сказав «а», не забыл и «б» — объединяться нужно не просто так, а для противостояния геополитическим вызовам.

Такое вот трогательное единство и борьба противоположностей.

Новации 1 января

С 1 января 2020 года вступают в силу ряд законодательных и подзаконных актов, оказывающих довольно серьёзное влияние на социально-политическую ситуацию в стране.

1. Отмена депутатской неприкосновенности

Отменив её на конституционном уровне, депутаты тут же восстановили её на уровне УПК. Тем не менее, отмена неприкосновенности создаёт во многом новую ситуацию. Например, теперь может быть решён вопрос о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР (другое дело, что это вопрос не юридический, а политический).

Другое дело, что президент Зеленский наверняка рассчитывал на какой-то позитивный медийный эффект, а его нет. В основном именно потому, что людям нужна не юридическая норма, а её применение. А для этого нужна политическая воля.

2. Заработал Избирательный кодекс

Основная новация ИК — введение пропорциональных выборов в представительские органы. Правда, пресловутые «открытые списки» не состоялись: во-первых, использована изначально неудачная эстонская схема; во-вторых, даже имевшиеся элементы открытости были в значительной степени нивелированы президентскими поправками (вносились они, кстати, специально для того, чтобы открытости было больше).

Самое главное состоит в том, что схема не апробирована и очень сложна, а особенностью последних избирательных кампаний был острый дефицит членов избирательных комиссий. Таким образом, с введением ИК растут возможности злоупотреблений и риск срыва выборов. Как «Слуга народа» будет брать власть на местах. Что предполагает новый Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

3. Вводятся новые антикоррупционные нормы, в частности, легализация доносов на коррупционеров

Наиболее сомнительные новации из проекта были исключены, но сама по себе норма о возможности анонимных доносов на коррупционеров включает в себя массу рисков. Например, усиливаются коррупционные риски в самих правоохранительных органах — почему бы следователям не оформить в качестве анонимного доноса материалы, которые нельзя нести в суд?

Как представляется, эта норма — дополнение к созданию антикоррупционной системы, которая должна создать для политических и бизнес-элит агрессивную среду (разного рода «активистам» станет финансово выгодно «разоблачать коррупцию»). Это выгодно и для Зеленского, который продолжает борьбу с региональными элитами.

4. Вводятся изменения в Регламент Рады, предусматривающий санкции против депутатов за непосещение заседаний

Эта мера также направлена на усиление контроля над депутатским корпусом.

5. Прекращается финансирование малых школ и классов

Мера направлена на экономию государственных и муниципальных средств и является вынужденной. Она, однако, имеет вполне определённые политические последствия — сокращается 44 тысячи учителей, а это означает усиление административного контроля над ними. Между тем, учителя являются основными кадрами для участковых избирательных комиссий…

6. Вводится целый ряд непопулярных социальных норм:

— усложнено получение коммунальных субсидий;

— повышена минимальная зарплата (сейчас она выше, чем в России), что ведёт к повышению всех налогов и штрафов, рассчитываемых на её основе;

— вводятся штрафы для "евроблях" и за задержку растаможки автомобилей;

— вырос штраф за вождение пьяным с 17 до 51 тысячи гривен (с 45,5 до 137 тысяч рублей), причём само нарушение криминализируется;

— вводится абонплата за газ;

— вводится плата за доставку пенсий в сельской местности;

— при страховом стаже 15-17 лет пенсионный возраст наступает в 65 лет. Пенсионная реформа при Зеленском. Копить всю жизнь, чтоб оставаться нищим © Facebook, Пенсійний фонд України

Резюме: политические изменения ведут (пусть не всегда прямо) к усилению полномочий президента, а усложнение социальной ситуации, как ни парадоксально, создаёт для него большее пространство для манёвра — создаются основания для отставки премьера Алексея Гончарука.

Скандал вокруг выступления в Киеве российской блогерши

7 января во время встречи российской блогерши Александры Митрошиной произошёл инцидент — на мероприятие ворвались активисты движения «Відсіч», которые попытались задать ей вопрос «чей Крым?» (судя по публикациям в социальных сетях, Митрошина была в Крыму после 2014 года) и устроили драку с посетителями. Прибывшая полиция задержала «активистов».

Позже, однако, Митрошиной был запрещён въезд на Украину, а МВД поблагодарило активистов за выявленное нарушение закона (посещение Крыма не через территорию Украины расценивается сейчас как незаконное пересечение государственной границы).

Любопытно, что действия полиции в обоих случаях были вполне адекватны.

Кстати, по логике, националисты должны были бы возбудиться не крымским вопросом, а самой темой встречи. Митрошина сама по себе неадекватна и выступает за принятие «закона о криминализации семьи как места постоянного насилия».

Катастрофа украинского самолёта в Иране

8 января около аэропорта Тегерана разбился самолёт компании «Международные авиалинии Украины». Все находившиеся на борту люди погибли.

По официальной версии Запада, озвученной премьер-министром Канады Джастином Трюдо (на борту самолёта больше всего было граждан Канады), самолёт был сбит ракетой иранского ЗРК «Тор» российского производства. Тегеран это отрицает. Существуют и другие версии этой катастрофы.

Если технические аспекты произошедшего остаются непонятными, то политическая составляющая ещё более загадочна. Катастрофа происходит именно в тот момент, когда конфликт между США и Ираном дошёл до самой острой точки и готов был вылиться в полномасштабную войну. В конечном итоге Дональд Трамп до войны дело доводить не стал (так же, как это было ранее с КНДР и Ираном же), но выход США из конфликта был во многом унизительным. США и Иран: начало конца © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

Катастрофа украинского самолёта позволила сменить повестку дня в выгодном для США ключе. Например, реальная неэффективность американского ЗРК «Патриот», в очередной раз выявленная при обстреле иранскими ракетами американской военной базы, оттеснена предположительной неисправностью российского ЗРК «Тор».

Главный же результат для украинской политики состоит в том, что Владимир Зеленский, несмотря на сильнейшее давление со стороны США, о котором пишут украинские телеграм-каналы, отказался принять на веру западную точку зрения и вежливо попросил доказательств уничтожения самолёта именно иранской ракетой. Это очень существенная заявка на внешнеполитическую самостоятельность Украины.