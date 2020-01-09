Процедура импичмента в Сенате до сих пор не началась из-за отказа Палаты представителей передать материалы дела, но бывший вице-президент США Джо Байден и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже изъявили готовность дать показания в случае получения повестки, хотя ранее отказывались это делать

Как сообщили источники телекомпании CNN, на закрытой встрече в Белом доме 8 января лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассказал главе государства о процедуре импичмента в верхней палате Конгресса, познакомил его с судьёй, а также проинформировал о позиции сенаторов-республиканцев.

По имеющейся информации, администрация Дональда Трампа на протяжении нескольких недель обсуждает с офисом Макконнелла различные варианты проведения судебного процесса, а также изучает, каким образом проходила подготовка аналогичной резолюции Сената в 1999 году в рамках процедуры импичмента 42-го президента США демократа Билла Клинтона. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski | REUTERS, Kamil Krzaczynski | Перейти в фотобанк

Как пишет издание The Hill, в рамках процедуры импичмента в Сенате члены Палаты представителей и представители президента выступят с заявлениями, после чего сенаторы напишут вопросы.

В тот же день ранее, выступая в Сенате, Макконнелл объявил, что у республиканцев достаточно голосов для принятия резолюции, которая позволит однопартийцам Трампа самостоятельно определить регламент судебного заседания и, таким образом, избежать выполнения требования демократов о вызове новых свидетелей.

Обвинительное заключение по двум пунктам (злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса) Палата представителей утвердила ещё 18 декабря, но её председатель Нэнси Пелоси до сих пор не назначила управляющих импичментом (конгрессменов, которые выступят обвинителями на судебном процессе в Сенате) и не передала материалы дела в Сенат, поскольку уверена, что республиканцы не вызовут на допрос предложенных демократами свидетелей, а это тормозит начало процедуры в верхней палате Конгресса. В свою очередь, Макконнелл заявил, что сразу после получения документов поручит приступить к первому этапу судебного процесса — вступительным заявлениям сторон, — не дожидаясь решения о допросе свидетелей, как это было во время импичмента Клинтона.

Кто может дать показания в Сенате

6 января Джон Болтон, который на момент телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским занимал пост советника президента США по национальной безопасности, написал на своём сайте, что готов дать показания в рамках процедуры импичмента, если Сенат вызовет его по повестке. Он объяснил, что отказывался выступать в Палате представителей по приглашению демократов, потому что хотел дождаться вердикта по иску, поданному его бывшим заместителем Чарльзом Капперманом на тему того, обязан ли он давать показания. Однако, не дождавшись судебного заключения, Болтон принял решение, «основываясь на тщательном изучении вопроса».

На следующий день журналисты попросили Трампа на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прокомментировать заявление Болтона.

«Это будет зависеть от юристов, зависеть от Сената. Он ничего не знает насчёт того, о чём идёт речь. Потому что, если вы знаете, украинское правительство выступило с очень весомым заявлением о том, что не было давления, ничего не было», — сказал американский лидер. Как Байден хочет стать президентом за счет Украины. Эксперты о шансах и заявлениях экс-вице-президента США

Кроме того, Трамп очередной раз повторил, что не сделал ничего противоправного, за что мог бы подвергнуться импичменту, и возмутился, что европейские страны, в отличие от Штатов, не оказывают финансовую помощь Украине.

Как выяснила телекомпания CNN через собственные источники, вскоре после того, как Болтон опубликовал заявление, сотрудники Белого дома, ответственные за разработку стратегии в отношении импичмента, собрались, чтобы обсудить, чего можно ожидать от «бешеного пса», и пришли к выводу, что никаких официальных заявлений администрации делать не нужно, и сказали об этом Трампу, но тот к совету не прислушался.

Бывший советник президента США по национальной безопасности не единственный, кто готов ответить на вопросы сенаторов в рамках процедуры импичмента. 1 января личный адвокат президента США Рудольф Джулиани на новогоднем приёме в поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил журналистам: «Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги. Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве».

В конце 2019 года Трамп объявил, что его главным представителем на судебном процессе в Сенате будет юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, а помогать ему будут ещё два человека — один из них, вероятнее всего, другой личный адвокат президента Джей Секулов.

Не только Болтон изменил позицию о даче показаний в Сенате. Если ранее бывший вице-президент США Джо Байден, наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, говорил, что не будет выступать в верхней палате Конгресса, потому что Трамп воспользуется этим, чтобы переключить внимание общественности на него, то в конце декабря заявил, что будет выполнять любые требования явиться для дачи показаний. Более того, Байден допустил, что в качестве вице-президента, который баллотируется вместе с кандидатом на высший государственный пост, мог бы рассматривать кого-либо из республиканцев. Подобных прецедентов в новейшей американской истории ещё не было. И, похоже, не будет — члены Республиканской партии занимают единую позицию, защищая Трампа от импичмента.

Не все желающие получат право выступить на допросе в Сенате, поскольку однопартийцы президента, которые будут править балом на судебном процессе, крайне внимательно подойдут к выбору свидетелей и выберут только тех, кто точно выскажется в нужном им ключе.

Избирательная гонка в США

Президентские выборы в США состоятся, в соответствии с Конституцией, в первый вторник ноября после первого понедельника ноября, то есть 3 ноября. Имена кандидатов партии объявят летом на национальных съездах: демократы 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), а республиканцы 24-27 августа в Шарлотт (штат Северная Каролина), но прежде на собраниях партийных активистов (кокусах) и первичных выборах нужно выбрать делегатов на эти съезды. США навязывают демократию всему миру, а сами проводят выборы по самой недемократичной системе © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

От Демократической партии о президентских амбициях заявили около 30 человек, половина из них постепенно отсеялась, не сумев выполнить требования по уровню поддержки избирателей и собранным пожертвованиям, но реальные шансы имеют всего четверо. По итогам опроса, проведённого исследовательской службой Morning Consult с 30 декабря по 5 января среди избирателей-демократов, 31% респондентов хотели бы видеть в качестве кандидата от партии Джо Байдена, 23% — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, 14% — сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, 8% — мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа.

«За месяц до первых в стране собраний партийных активистов в штате Айова избиратели-демократы считают, что у экс-вице-президента США Джозефа Байдена наиболее предпочтительные шансы нанести поражение на выборах Дональду Трампу», — говорится в заявлении авторов опроса.

Республиканцы, в отличие от оппонентов, ещё не вступили в избирательную кампанию, но наиболее вероятным кандидатом выглядит действующий глава государства. По информации на 2 января, Трамп лидирует по сумме собранных от избирателей пожертвований в четвёртом квартале 2019 года — $46 млн, и это несмотря на продолжающуюся процедуру импичмента, второе место занял Сандерс ($ 34,5 млн), третье — Буттеджадж ($24,7 млн), четвёртое — Байден ($22,7 млн), пятое — Уоррен ($17 млн).