Служение азовского рыбака: Богу, людям и себе

В поисках адмирала
Конюхов всегда варьирует свои приключения, каждое из которых можно рассматривать как своеобразный отдых от предыдущего и подготовку к следующему. Но в этот раз Федор Филиппович намерен заняться поисковой экспедицией. Как известно, выдающийся русский флотоводец Степан Осипович Макаров погиб в тех местах в самом начале русско-японской войны — броненосец «Петропавловск», на котором он держал свой флаг, нарвался на японскую мину и, взлетев на воздух, затонул за считаные минуты. Русские моряки долго искали останки своего адмирала, дабы похоронить с почестями, но нашли только его пальто.
Не смогли за 115 лет найти и сам «Петропавловск. То есть вначале было известно, где он лежит. Японцы, которым достался Порт-Артур, даже кой-какие работы водолазные проводили.
Но после 1943 года никто не видел останков несчастливого корабля. Конюхов намерен прояснить ситуацию и, если повезет, отыскать останки броненосца. А сразу после Китая знаменитый путешественник намерен снова пойти привычным кругосветным путем — в 2021-2022 годах пройдет на особой экологически чистой лодке, движитель которой работает на солнечных батареях, сразу через два океана — Атлантический и Тихий. Кто-то скажет, что, мол, Конюхов 17 раз ходил через Атлантику, ему привычно. Но, безусловно, это каждый раз громадное испытание. Особенно если учесть, что землепроходцу к новому старту исполнится уже 70 лет.
Рожденный под шум прибоя
А первые испытания природой и характером Федор Конюхов прошел на Азовском море. Он родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области УССР. Первым звуком в жизни для Федора стал морской прибой, а первым запахом — соленый бриз. Сам он рассказывает об этом так: «Я же вырос на Азовском море. Даже родился на берегу. Мама говорила: «Пошла рачков собирать поутру, там и родила». У нас в роду все священники и моряки. И я с 8 лет уже знал, что буду путешественником, таким, как Георгий Яковлевич Седов. Мой дедушка участвовал в его первой экспедиции на Новую землю».
Может, оттого он и не может подолгу обходиться без моря?
Конюхов — из рода моряков, и сам профессиональный моряк. За плечами у него — знаменитая Одесская мореходка и Арктическое училище в Ленинграде.
Но еще до них Федор испытал судьбу. В пятнадцать он сделал лодку. И рванул на веслах через Азовское море в Керчь. И пусть никого не смущают скромные размеры и маленькие глубины Азовского моря. Штормы тут бывают самые что ни на есть ураганные. Да и вообще, только представьте себе — один в море, на самопальной лодчонке целых 180 километров. Мне кажется, он именно тогда понял все про себя — может. Да, собственно, он сам так и говорит во всех своих интервью — я, мол, тогда еще, на Азове родном все понял — буду моряком, путешественником, священником.
План на хождение по свету
Как у большинства выдающихся людей, чего-либо добивавшихся, у него с младых ногтей был план на жизнь. Вот — Одесса, вот Питер, вот семинария. Буду скитаться по миру, мама так и говорила — одиночка ее средний сын. Потом, когда-нибудь, лет в пятьдесят, стану священником. Буду служить на приходе — чем не завидная судьба?
Рукоположили его в священники Украинской православной церкви (Московского, разумеется, патриархата) в 58 лет в Запорожье. И вокруг всех этих маяков, расставленных по берегам коротких стоянок жизни Конюхова, шумит океан — вечный и непознаваемый до конца. Как бытие Божие.
О таких, как Фёдор Конюхов, говорят — жадный к жизни. Не такой уж и редкий тип в русской природе. А уж скитальцев у нас во все времена хватало с запасом. Русский землепроходец «землю проходит», у него, в отличие от протестантского «вояджера», нет цели основать колонию да и торговать себе помаленьку с аборигенами. На Руси от Афанасия Никитина так повелось, что путешествующий (будь он купец или воин) прежде всего наблюдатель и сопереживатель. Лучшая почва для молитвы, обращения к Богу. Так что все естественно и гармонично в жизни уроженца приазовского села.
«Я с детства знал, что должен дойти до Северного полюса, продолжить дело Георгия Яковлевича Седова. Дедушка сказал: «Ты должен оправдать азовских рыбаков». Он очень любил Седова, много мне про него рассказывал. Всегда жалел, что не был с ним рядом в последней экспедиции», — рассказывал Федор Филиппович.
Понимаете, в чем дело?— Жалел, что не был рядом с обреченным на гибель Седовым, таким же азовским моряком, жалел, что не выпала ему великая честь помереть рядом с гением духа.
Его миссия
Сегодня он один из самых известных путешественников на планете Земля. Он в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Он же — первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель мировых рекордов Гиннесса. Но по мысли своей, по сути, по делам, он остался все тем же азовским парнишкой, что гребет и гребет на своей лодке через Азовское море, выворачивая суставы и растирая в кровь кожу на руках. Океан — тот же Азов, только в размерах вырос, но суть человека в нем та же, что и, скажем, в Атлантике — преодоление животного начала и приближение к Богу.
У Федора Конюхова, известного тем, что после каждого крупного путешествия он строит по часовне, есть давняя-предавняя идея — сделать лодку-храм. Это миссионерская идея. И Конюхов себя ощущает миссионером — собственным примером торящим дорогу к высшим идеалам, к вере, которая одна и помогает Руси выжить всю ее тысячелетнюю историю.
«Мне всегда казалась важной мысль о связи духовного и физического развития, особенно часто я думал об это в Юго-Восточной Азии, где такой порядок считают естественным, — говорит Конюхов. — Но ведь и с православной точки зрения должно быть так же! Если не тренировать дух — все бесполезно, если ты только тело свое хочешь взгромоздить на Эверест — в этом нет никакого смысла. Любое физическое усилие должно служить развитию души. Только так достигается гармония, и именно этому я хотел научить других».
Несколько лет назад нацисты Киева внесли Конюхова в печально известный список «врагов Украины» на сайте «Миротворец». Мы не знаем, как складывается отношение нынешней украинской власти к великому земляку, но у него-то самого, например, и мерки понимания мира и жизни такие запредельные, что украинский кризис видится только через призму истории и вечности. Задолго до 2014 года землепроходец заметил в интервью православному журналу «Фома» по поводу крушения СССР:
«Когда разделилось общее государство, моя малая родина оказалась на территории Украины, а места, где я прожил значительную часть детства, — в России, на Дальнем Востоке. Но я все равно чувствую, что духовно мы остаемся едиными, продолжаем жить одной жизнью, но центр ее не в Москве и не в Киеве. Центр — у мощей преподобного Сергия, который уже много веков объединяет нас сильнее, чем что-либо иное».
Мудрее и не выразиться.