Великий русский путешественник Федор Конюхов затеял новое приключение - он собрался в Желтое море, в китайский порт Далянь, в район Люйшунькоу, который 115 лет назад всей России и миру стал известен под именем Порт-Артур

В поисках адмирала

Конюхов всегда варьирует свои приключения, каждое из которых можно рассматривать как своеобразный отдых от предыдущего и подготовку к следующему. Но в этот раз Федор Филиппович намерен заняться поисковой экспедицией. Как известно, выдающийся русский флотоводец Степан Осипович Макаров погиб в тех местах в самом начале русско-японской войны — броненосец «Петропавловск», на котором он держал свой флаг, нарвался на японскую мину и, взлетев на воздух, затонул за считаные минуты. Русские моряки долго искали останки своего адмирала, дабы похоронить с почестями, но нашли только его пальто.

Не смогли за 115 лет найти и сам «Петропавловск. То есть вначале было известно, где он лежит. Японцы, которым достался Порт-Артур, даже кой-какие работы водолазные проводили.

Севастополь: Три цвета времени Корниловской набережной. Фоторепортаж © Олег Измайлов

Рожденный под шум прибоя

А первые испытания природой и характером Федор Конюхов прошел на Азовском море. Он родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области УССР. Первым звуком в жизни для Федора стал морской прибой, а первым запахом — соленый бриз. Сам он рассказывает об этом так: «Я же вырос на Азовском море. Даже родился на берегу. Мама говорила: «Пошла рачков собирать поутру, там и родила». У нас в роду все священники и моряки. И я с 8 лет уже знал, что буду путешественником, таким, как Георгий Яковлевич Седов. Мой дедушка участвовал в его первой экспедиции на Новую землю».

Может, оттого он и не может подолгу обходиться без моря?

Конюхов — из рода моряков, и сам профессиональный моряк. За плечами у него — знаменитая Одесская мореходка и Арктическое училище в Ленинграде.

Путешествие из Ялты в Севастополь © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

План на хождение по свету

Как у большинства выдающихся людей, чего-либо добивавшихся, у него с младых ногтей был план на жизнь. Вот — Одесса, вот Питер, вот семинария. Буду скитаться по миру, мама так и говорила — одиночка ее средний сын. Потом, когда-нибудь, лет в пятьдесят, стану священником. Буду служить на приходе — чем не завидная судьба?

Рукоположили его в священники Украинской православной церкви (Московского, разумеется, патриархата) в 58 лет в Запорожье. И вокруг всех этих маяков, расставленных по берегам коротких стоянок жизни Конюхова, шумит океан — вечный и непознаваемый до конца. Как бытие Божие.

О таких, как Фёдор Конюхов, говорят — жадный к жизни. Не такой уж и редкий тип в русской природе. А уж скитальцев у нас во все времена хватало с запасом. Русский землепроходец «землю проходит», у него, в отличие от протестантского «вояджера», нет цели основать колонию да и торговать себе помаленьку с аборигенами. На Руси от Афанасия Никитина так повелось, что путешествующий (будь он купец или воин) прежде всего наблюдатель и сопереживатель. Лучшая почва для молитвы, обращения к Богу. Так что все естественно и гармонично в жизни уроженца приазовского села. Азовское побережье. Классовая борьба с элементами цирка и буффонады © Приключения_Артёмки (1956)

«Я с детства знал, что должен дойти до Северного полюса, продолжить дело Георгия Яковлевича Седова. Дедушка сказал: «Ты должен оправдать азовских рыбаков». Он очень любил Седова, много мне про него рассказывал. Всегда жалел, что не был с ним рядом в последней экспедиции», — рассказывал Федор Филиппович.

Понимаете, в чем дело?— Жалел, что не был рядом с обреченным на гибель Седовым, таким же азовским моряком, жалел, что не выпала ему великая честь помереть рядом с гением духа.

Его миссия

Сегодня он один из самых известных путешественников на планете Земля. Он в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Он же — первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель мировых рекордов Гиннесса. Но по мысли своей, по сути, по делам, он остался все тем же азовским парнишкой, что гребет и гребет на своей лодке через Азовское море, выворачивая суставы и растирая в кровь кожу на руках. Океан — тот же Азов, только в размерах вырос, но суть человека в нем та же, что и, скажем, в Атлантике — преодоление животного начала и приближение к Богу.

У Федора Конюхова, известного тем, что после каждого крупного путешествия он строит по часовне, есть давняя-предавняя идея — сделать лодку-храм. Это миссионерская идея. И Конюхов себя ощущает миссионером — собственным примером торящим дорогу к высшим идеалам, к вере, которая одна и помогает Руси выжить всю ее тысячелетнюю историю.

«Мне всегда казалась важной мысль о связи духовного и физического развития, особенно часто я думал об это в Юго-Восточной Азии, где такой порядок считают естественным, — говорит Конюхов. — Но ведь и с православной точки зрения должно быть так же! Если не тренировать дух — все бесполезно, если ты только тело свое хочешь взгромоздить на Эверест — в этом нет никакого смысла. Любое физическое усилие должно служить развитию души. Только так достигается гармония, и именно этому я хотел научить других».

«Инструмент террора». Неуязвимый «Миротворец» и другие СМИ © РИА Новости Украина

«Когда разделилось общее государство, моя малая родина оказалась на территории Украины, а места, где я прожил значительную часть детства, — в России, на Дальнем Востоке. Но я все равно чувствую, что духовно мы остаемся едиными, продолжаем жить одной жизнью, но центр ее не в Москве и не в Киеве. Центр — у мощей преподобного Сергия, который уже много веков объединяет нас сильнее, чем что-либо иное».

Мудрее и не выразиться.