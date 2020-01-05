Промышленные революции наносили, как можно было бы ожидать, непоправимый урон сельскохозяйственному календарю патриархальных обществ. Однако же архаичные традиции находили себе место и в работе в три смены, и в скользящих выходных, и в работе "сутки через трое". Демонстрируя свою живучесть, а значит, неслучайность

В самом деле как можно — с идеологических позиций — покушаться на то, что за осенью приходит зима, а лето сменяет весну? А когда три источника марксизма-ленинизма начинали журчать, то все знали: скоро праздник Пасхи, то есть Воскресения Господня. В магазинах появлялся целомудренный "кекс весенний", а шутки про крашение яиц срывали партсобрания, но ускоряли посевные.

Кроме Пасхи, конечно же, в многовековом укладе жизни наших предков были и другие важные дни — еще с дохристианских времен. Потом они как-то (чудны дела Твои!) нашли себя в календаре двунадесятных праздников и прочих святцах. Оставив на память о былых временах традиции празднования с явным языческим окрасом.

Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Следует заметить, что с 28 ноября — Рождественский пост, потому, как говорилось в одной рекламе, до первой звезды в Сочельник (вечер 6 января) — ни-ни! Будем перечислять на трезвую голову:

Итак, 1 декабря — день святых Романа и Платона. Ничего особенного в этот день не предвидится, разве что повод вспомнить защитников Веры, отдавших жизнь за Христа.

7 декабря отмечается день св. Катерины, 12-го — св. Андрея. Екатерин в святцах в течение года встречается пять штук, "декабрьская" называется Александрийской. Эта Екатерина, по преданию, была готова выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Таким мог быть только Сын Божий, который и явился ей во сне, оставив свой обручальный перстень.

В связи с этим вспоминается один эпизод из популярнейшего советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" с Михаилом Боярским в главной роли — тот, где служанка просит "Святая Катерина, пошли мне дворянина!" Кроме того, что девицы уповали на помощь святой в поиске жениха, беременные молили ее о счастливом разрешении. А еще в этот день было принято устраивать задорные гонки на санях, поэтому он еще назывался Санницей.

Кстати, хорошего жениха просили девицы и у св. Андрея, день которого отмечается 13 декабря.

Удар по православию. Год тому назад Порошенко полетел в Стамбул за томосом © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

Апостол Андрей считается покровителем нескольких стран, включая Россию. Андреевский крест — символ Российского флота. Он присутствует также и на флагах Шотландии, Страны Басков, Рио-де-Жанейро, Форталеза, Владивостока, Архангельской области.

Что же до традиций, то в ночь на 13 декабря девушки гадали на суженого. Им можно было есть только хлеб и воду, но зато члены семьи должны были быть сытыми. А для молодых ребят проводился своеобразный обряд инициализации — их принимали в компанию взрослых парней. Теперь они могли ходить на вечеринки и свидания, свататься, жениться, выполнять мужскую работу.

Кстати, о мужестве. В честь этого святого в Российской империи был учреждена высшая награда — орден Святого апостола Андрея Первозванного, — которая под №2 имелась у гетьмана Ивана Мазепы. Правда, недолго — с 1700 по 1708 год. Потому что девиз ордена "За веру и верность", а преданный слуга Карла XII-го, как выяснилось, оказался награды этой недостоин.

Далее в календаре новогодних празднеств 19 декабря — день св. Николая, по совместительству дублера Деда Мороза в эпоху декоммунизации и русофобии в Украине. С каждым годом сапожков для подарков от этого персонажа развешивается все больше. Ведь с уходом советской эпохи все меньше надежд на подарки от Деда Мороза. Хотя особо расчетливые граждане умудряются записаться во все очереди. Чему и детей своих учат. Мало ли как оно в жизни повернется? А чем крепче сжимает горло рядового украинца невидимая рука рынка, тем сильнее левый политический тренд. Поэтому если вернутся тоталитарные гарантии, то останется только перекличку сделать в очереди — и с подарком на выход! Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Про календарный праздник Нового года — 1 января — особо распространяться незачем, как говорится, наливай да пей начиная с 31 декабря. Хотя тут все зависит от того, верующие ли люди соберутся за праздничным столом или на городской площади. И какой конфессии. Ибо для некоторых рождественский пост к этому времени уже закончится, для некоторых — еще нет.

31 декабря же, в день св. Мелании, в канун Нового года, каждая хозайка готовит кныши, пироги, колбасы, начиненные гречневой кашей и вареники. Но праздник Маланки настолько самобытен и оригинален, что заслуживает отдельной статьи.

24 декабря и 6 января у разных христиан празднуется Святвечер, или Сочельник, или Коляда, или Кутья, или Щедрый вечер. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись переодевание (с использованием шкур, рогов и масок), колядование, пение колядок и щедривок, одаривание колядовщиков, молодёжные игры и гадания.

В 1874 году появился 1-й том «Исторических песен малорусского народа с объяснениями» Вл. Б. Антоновича и М. Драгоманова, где многочисленные колядки и щедривки внесены в отдел исторических песен века дружинного и княжеского.

Исходя из представления о колядках как о древнейших славословиях героям и князьям, издатели пытались открыть в отдельных песнях воспоминания о том или другом лице летописи. Костомаров в обширной рецензии на этот сборник («Вестник Европы» 1874 г, № 12) признал, что общие черты древнего дружинного и княжеского быта вошли в колядки не по воспоминаниям об отдельных исторических лицах, а потому, что черты эти были вообще присущи нравам народа, складу его жизни, условиям его общественного строя, его нравственным воззрениям и поэтическому вкусу.

Но А.Н. Веселовский («Разыскания в области русского духовного стиха», VII, 1883) высказал предположение, что «вместе с проповедью христианства могли переселяться не только церковные, но и народные обряды, удержавшиеся случайно под сенью церкви и прикрытием христианского святого, а с обрядом переселялись и сопровождавшие его песни — оригиналы наших щедривок, как тем же путём могли заходить и оригиналы рождественских песен». Особенно много доказательств представил Веселовский в подтверждение мысли, что внешняя обрядность, и прежде всего маски и ряженье, представляет наследие римского обихода, которое переносилось с места на место сначала греко-римскими мимами, а затем их последователями и подражателями, всякого рода шпильманами, глумцами и скоморохами.

В любом случае обряд стойкий, песни веселые, да и украинская "Щедривочка" авторства Николая Леонтовича — мелодия всемирно известная, правда, под названием «Carol of the Bells».

Говорят, что написал он ее где-то в окрестностях донбасской станции Гришино, где позднее вырос городок Красноармейск, недавно переименованный в Покровск.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Пришли святки-колядки

На липовых саночках.

Саночки поломалися,

Рубашечки помаралися,

А колядки потерялися…

Бегла свинка от Максимка,

Да сгубила коляду,

А ты, хлопчик,

Не гуляй, не гуляй,

А колядки собирай, собирай…

Надо также отметить, что театральные представления — вертепы — не являются сугубой принадлежностью украинской народной традиции, но встречаются и в российских губерниях (хотя и реже), и у западных соседей-славян.

После Коляды сразу же наступает Рождество, празднуемое в Украине у греко-католиков 25 декабря, а у православных 7 января. Космополиты же с радостью уезжают из страны перед одним и возвращаются после другого. Естественно, не отказывая себе в крепких напитках из дьюти-фри. Так что у них свои традиции, инородные.

Следующий праздник — более почитаемый людьми советского времени — называется Старый Новый год. Он наступает в ночь с 13 на 14 января. По обычаю в эту ночь — часов примерно с 2-х — было принято "посевать", то есть разбрасывать по домам разные злаки с пожеланиями будущего урожая. "Посевальщики" одаривались конфетами, пряниками, а то и деньгами. Причем как мальчики, так и девочки. Но хорошей приметой считалось, если первым таким гостем в доме будет представитель мужского пола. Настроение на экспорт. Для кого Украина надувает елочные шары © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

В результате такого краткого экскурса в историю следует признать: инородные традиции глобализма ломятся, как говорится, во все двери — вот уже этот почти месяц праздников называют "украинским Рамаданом". А во Львове, считающемся, видимо, ошибочно, очень набожным, устраивают горячие ночные пати в честь Крещения. Хотя Крещению такая "честь" и не нужна, но маркитанты, пользуясь случаем, предлагают всего за 100 гривень (250 рублей) "много алкоголя, конкурсы, отборную музыку, неимоверную атмосферу настоящего движа, караоке".

Как это сочетается с сутью праздника, не уточняется, но на фоне всяких хеллоуинов и валентайз дей коммерционализация Крещения Господня — вполне в духе западной традиции.

Нам же блюсти свою. Так что со всеми праздниками, православные!