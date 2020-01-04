На разного рода кинематографических конкурсах и фестивалях принято отбирать фильмы скачала в длинный список — лонг-лист, а потом уже и в короткий — шорт-лист. Пока время само отберет в эти списки украинские кинофильмы, выпущенные в ушедшем году, и добавит к ним новинки этого года, стоит рассмотреть претендентов на место в вечности

В стране, отринувшей советскую «Иронию судьбы», но оставившую на новогодних столах советские же оливье и шубу, спорить о вкусах приходится ныне на примерах менее человеколюбивых фильмов. Градус патриотизма в некоторых новинках кинопроката в 2019 году превышал все мыслимые нормы. Станут ли эти новинки классикой жанра, будут ли на них учиться поколения сценаристов, режиссеров и операторов — вопрос отнюдь не праздный. «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, В. Алисов | Перейти в фотобанк

Ведь такие фильмы далекого прошлого, как «Судьба человека», «Освобождение», «Офицеры» и многие другие, — тоже о войне. Но о войне ради человека. В настоящем искусстве, проверенном временем, мало идеологии и много идеи. Если же наоборот — получается агитка, лубок и однодневка, хоть обкладывай их со всех сторон поддержкой Госкино и политически ангажированными призами международных смотров. И нужен действительный талант, чтобы освободиться от этой «опеки» и выдать, пусть не гениальную, но просто хорошую кинодраму.

В мае 2019-го на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд» показали фильм молодого украинского режиссера Наримана Алиева «Домой». Лента о Крыме и крымских татарах, но действительно с особым взглядом.

А вот призер Венецианского кинофестиваля в категории «горизонты» фильм-антиутопия Валентина Васяновича «Атлантида» таким особым взглядом похвастаться если и может, то только на мрачное развитие ситуации в Донбассе. Что, впрочем, не ново под Луной. В Госкино так отозвались об этом «киношедевре»: «Это фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта и прежде всего в человеческом измерении».

Успехом в прокате может похвастаться «Захар Беркут» Ахтема Сейтаблаева и Джона Винна. Фильм о сопротивлении татаро-монгольскому нашествию, с одной стороны, является калькой со многих западных киносаг, с другой — хорошо выполненным «домашним заданием» на тему сопротивления родных дикарей дикарям-чужакам.

Скандальный — в связи именем Виктора Медведчука, который был адвокатом поэта-диссидента — фильм «Запрещенный» о Василии Стусе был выбранен украинскими кинокритиками за то, что Стус показан в картине однобоко и шаблонно.

АТО в кинотеатре «Москва». Украинский фильм в Минске вызвал скандал в сетях © Festival de Sevilla | Festival de Sevilla | Перейти в фотобанк мюзикл Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня» критиковать не за что — история практически фантастическая: в Закарпатье, в Ворохту в конце 30-х годов прошлого века приезжают украинские эмигранты из Америки искать невесту для молодого человека. Гуцулка им попалась светловолосая, остальное тоже не заслуживает доверия. Но заслуживает аплодисментов за приятно — без агрессии и ненависти — проведенное в кинозале время под музыку ансамбля «Даха Браха».

Режиссер фильма «Круты 1918» Алексей Шапарев утверждал, что его фильм прежде всего о любви. Хотя это явная попытка снять «300 украинских спартанцев». Бой под Крутами оброс многими мифами, к которым кинодеятели добавили несколько и своих.

Были, надо отметить, и другие фильмы в украинском прокате — более легких жанров. Некоторые прошли без помпы, многие — «мимо кассы». Из запомнившихся среднестатистическому зрителю названий — комедия «11 друзей из Моршина» режиссера Аркадия Непиталюка. Создатели фильма утверждают, что Моршин основали на месте падения метеорита. А этот метеорит богат осмием, редким металлом. Местная жительница Снежана пытается заполучить ценный камень, но ей мешают 11 детей из Моршина. Не очень убедительно, наиграно и натянуто, но известный эпатажный герой украинского бизнеса Гарик Карагодский засветился — уже добавка к бюджету.

Семейный фильм в жанре приключений и фэнтези «Фокстер и Макс» Анатолия Матешко — о подростке Максе, который мечтает обрести суперсилу. После того как его обидели в школе, он сбегает, прячется под мостом и рисует граффити собаку. Потом пес «материализуется» в наноробота. Много цифровой графики, спецэффектов, непритязательности — и за то спасибо.

Своеобразным переходным фильмом 2019-2020 стало продолжение самого кассового кино, вышедшего еще в 2018 году — «Скажене весілля-2» («Бешеная свадьба-2»). Успех этой совершенно аполитичной ленты — в том самом бытовом юморе, круто замешанном на карпатском регионализме, густо приправленной профессиональным опытом продюсера — записного конферансье Юрия Горбунова.

«Сваты»: Тайна воскрешения дедушки Юры, страхи Зеленского и заговор молчания © svati.tv Потапа: «Я очень благодарен команде MOZGI Entertainment и Позитиву за невероятную музыку, которую мы создали для фильма. Мы делали музыку украинцев для украинцев. Чтобы люди могли отвлечься от проблем, всяческого хлопот и просто классно провести время". Это сказал тот самый Потап, который неоднократно страдал от нападок национально озабоченных радикалов. Ну что же, избиратель голосует на выборах, а зритель — рублем в кассе, чему всегда верится больше. Отсюда и осторожный оптимизм по поводу меняющихся к лучшему запросов украинской аудитории, каким бы политическим попкорном ее ни кормили за государственный счет.

Кстати, про государственный счет. После ухода с поста главы Госкино одиозного представителя «свободовского» клана кинематографистов Филипа Ильенко бюджетное финансирование украинского кино сократится вдвое. Поэтому многие кинопроекты, которые планировались вывести на широкий экран в 2020 году, сейчас «подвисли». В 2018-2019 годах в украинский прокат выходило более тридцати украинских фильмов, в новом году — будет всего до десяти. Точно известно, что после Нового года в прокат выйдет картина «Віддана» по роману «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма Кристины Сиволап происходят во второй половине XIX века в Станиславе, то есть Ивано-Франковске. Также ожидается завершение работы над фильмом «Предчувствие» Вячеслава Криштофовича. Фильм снимался в Одессе и Черноморске. Первую свою работу обещает показать и Алексей Тараненко с фильмом «Я работаю на кладбище».

Что еще — станет известно в ближайшем будущем. Надо надеяться, что в украинском кинематографе появится больше хеппи-эндов, — страна явно заждалась их.