Явной взаимосвязи между этими событиями, кроме временной, так просто не разглядишь, если не знать, что рынок в промышленном городе соорудили по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина.

За 12 лет до этого

18 мая 1949 года в полуразрушенном еще после войны Сталино, заседал исполком горсовета во главе с председателем Василием Ферапонтовым. Рассматривали довольно сложный для того времени вопрос — надо было принять решение о строительстве в областном центре крытого рынка. В 1948-ом Академия архитектуры УССР по поручению республиканского Совмина поставила в план научно-технических работ ряд перспективных тем, среди которых были и проекты крытых рынков в Киеве и Сталино.

Донецкая бомба товарища Сталина
Донецкая бомба товарища Сталина
© РИА Новости, Евгений Халдей | Перейти в фотобанк

Но, если в столице Советской Украины решить проблему строительства нового крытого Сенного рынка (знаменитый Бессарабский уже не справлялся в одиночку) было не так уж и сложно, и в 1949 же году начались первичные работы, то областному центру пришлось подождать.

Причина задержки была банальна — не хватало средств и, чтобы получить их, следовало заручиться поддержкой уже на союзном уровне.

Как видно из стенограммы того майского заседания исполкома Сталинского горсовета, в нем принял участие и старший научный сотрудник Академии архитектуры Фельдман, ставший «отцом» донецкого Крытого рынка. А это значит, что предварительные разработки киевский архитектор уже имел или по крайней мере, «пристрелялся» на местности. И у него появилось время на совершенствование своего проекта.

Товарищ Сталин дал приказ

Конечно, одно дело принять решение, а другое — дождаться начала работ по нему. Василия Ферапонтова в кресле мэра Сталино сменил Георгий Ефименко, когда мае 1952 года дончане узнали о постановлении Совета министров СССР за номером 2420. Оно было довольно пространным, касалось широкого круга проблем. При этом название его говорило само за себя: «О мероприятиях по дальнейшему развитию городского хозяйства г. Сталино на 1952-1953 гг.».

Слишком красив для Сталина
Слишком красив для Сталина
© кадр из фильма "Первая конная"
 

Четвертым пунктом в нем было записано: «Предоставить Сталинскому облисполкому право приступить, начиная с 1953 года, к строительству в г. Сталино здания крытого рынка за счет поступления в местный бюджет отчислений от разовых сборов с рынков области». Тут было, кстати, все логично — рынки вложились в рынок.

Подписи под постановлением были: «Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин, Управляющий делами Совета Министров ССР М. Помазнев».

Разумеется, одного разрешения центра, пусть даже и подписанного Сталиным, было мало, требовалась еще и санкция республиканского руководства — таковой была советская процедура. Ждали до февраля 1954. Постановление Совета Министров УССР было более детальным: кроме утверждения проектного задания, были определены и основные размеры будущего сооружения, и количество торговых мест (а именно 706), и стоимость одного торгового места — 19 с копейками тысяч рублей.

Уникальный проект

Весной 1954 года началась подготовка к строительству, которое почти сразу инженерно-архитектурным сообществом было оценено, как уникальное, невиданное по смелости задумок и технологических новинок. К тому времени мэром Сталино стал знаменитый устроитель областного центра пятидесятых Алексей Бахаев. Именно при нем центр донбасской столицы начал принимать сегодняшние очертания. Правда, и при нем рынок в эксплуатацию не сдали. Случилось это уже при председательстве не менее известного в Донецке Василия Миронова.

В общей сложности Крытый рынок, который первоначально в городских и областных документах значился как Ново-Колхозный, возводили почти семь лет. В иных публикациях по истории Донецка этот срок подается, как очень уж длинный. Ну, это как сказать: вышеупомянутый киевский крытый «Сенной рынок» строили 8 лет (1949-1958), а ведь у столицы куда больше и средств, и рабочих рук. Так что нормальный срок, особенно, если учесть, что архитектор Фельдман вместе со своими коллегами архитекторами Набережных и Беднарским поставили перед собой трудную, но благородную задачу — создать в городе шахтеров и металлургов не просто очередную торговую точку (пускай и больших размеров), а произведение искусства.

Как красивая жизнь мирного Донбасса переехала в Москву на улицу Пятницкую
Как красивая жизнь мирного Донбасса переехала в Москву на улицу Пятницкую
© synthart.livejournal.com
Сегодня мы знаем, что с задачей они справились виртуозно — в Донецке давно и прочно устоялось мнение, что второе такое здание стоит где-то под выцветшими от зноя ближневосточными небесами, а больше нигде и нет ничего подобного. Не знаю, насколько это утверждение соответствует истине, но вот, что касается Востока, то это да — гигантский купол донецкого Крытого рынка может ввести в заблуждение неискушенного зрителя: мечеть, обсерватория Улугбека, мавзолей древнего владыки, музей в конце концов, картинная галерея — но никак не рынок, место приземленное и вполне материальное. Такова сила искусства. Но технически воплотить проект строителям того времени было не так уж и просто.
Новшество на новшестве

Без специальной строительной терминологии наш рассказ не продолжить. Пусть читатель простит нам этот пассаж. Всякий архитектор, приступающий к проектированию здания типа крытого рынка знает, что у него есть три варианта композиционного решения — центрическое-компактное, блочное и павильонное. Центрическая композиция более удачна, она требует значительно меньшей площади участка, сметная стоимость здания меньше, она более экономична и по текущим затратам. Проектирование залов пространственной безопорной структуры с крупнопролетными покрытиями повышает на 7-10% экономичное использование площадей.

Авторы проекта сталинского рынка при выборе принципиального решения решили создать сборное покрытие, монтаж которого осуществлялся бы без применения лесов и опалубки. Покрытие решили делать в виде сферической оболочки, возводимой отдельными, последовательно монтируемыми кольцевыми ярусами из сборных панелей. Прямо внутри здания был собран специальный подъемный кран, помогавший решать трудную задачу.

Об отдельных решениях купола Фельдман и Беднарский рассказывали в последнем номере журнала «Строительство и архитектура» за 1959 год. Послушайте, это любопытно: «Для освещения центральной части главного торгового зала в панелях нижних восьми ярусов предусмотрены 768(!) круглых отверстий диаметров 65-40 см. После монтажа в отверстия заделываются круглые стекла из «сталинита»».

«Сталинит» служит и по сей день, равно как и вся надежная конструкция купола, а сами архитектурно-строительные решения, в том числе и те, которые по ходу дела изобретали смекалистые монтажники треста «Донбасстальконтрукуция», до сих пор во многом являются образцовыми.

Он пришел, этот славный день

Сталин стал первым из «Великих людей» Донбасса
Сталин стал первым из «Великих людей» Донбасса
© РИА Новости, | Перейти в фотобанк
И вот наконец осенью 1961 года уже Донецкий, а не Сталинский Центральный рынок распахнул свои двери перед первыми покупателями. Историк донецкой торговли Михаил Резников в своей книге «Донбасс торговый» привел мнение тогдашнего начальника горуправления рынками Алексея Желоедова:

— Тогда это было большим событием в жизни областного центра, город получил от строителей один из лучших крытых рынков и по архитектурному исполнению. И по его оборудованию.
Надо ли говорить, что и жители города и гости его долго еще ходили на Крытый, как на экскурсию?

В 1986 году рынок был капитально отремонтирован, небольшим изменениям и ремонту здание подвергалось и позже, но в целом донецкий архитектурный уникум и сегодня выглядит так, как его задумали создатели — стройно, торжественно, солидно. 

«Чрево Донецка» и по сей день — одна из главных архитектурных достопримечательностей города шахтеров и металлургов. Не во всякой столице есть такая.