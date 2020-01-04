В 2020 году на мировой арене произойдёт немало событий, которые напрямую касаются Украины и могут изменить её жизнь как в лучшую, так и в худшую сторону

8 января 2020 года президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в запуске газопровода «Турецкий поток», который проходит по дну Чёрного моря до европейской части Турции, а далее — сухопутная транзитная нитка до границы Турции с Грецией. По одной нитке топливо будет поставляться турецким потребителям, а по второй — в Южную и Юго-Восточную Европу (Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, впоследствии список стран может увеличиться).

25 декабря 2019 года генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о завершении строительства сербского участка «Турецкого потока», а это значит, что Сербия уже с 2020 года может получать топливо по этому газопроводу для собственного потребления и частичного экспорта в Боснию и Герцеговину. На следующий год также запланировано начало поставок в Болгарию; в Венгрию — в 2021 год, а в Словакию — во второй половине 2022-го.

На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохранит транзит газа через Украину, несмотря на запуск проектов «Северный поток», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт.

Таким образом, теоретически, если Киев снова будет предлагать экономически невыгодные условия, Москва может увеличить объём прокачки топлива по газопроводам, минующим территорию Украины. Тем более, как сказал Путин, украинский маршрут длиннее и обходится дороже, чем маршрут по Балтийскому морю.

Январь — март 2020 года Арбитражный суд в Гааге, как ожидается, вынесет решение по иску энергохолдинга ДТЭК против России.

Раньше энергопоставляющая компания «Крымэнерго», которая входила в структуру ДТЭК богатейшего человека Украины Рината Ахметова, была крупнейшим поставщиком электроэнергии полуострова и обеспечивала более 80% поставок электроэнергии на его территории. Закон Коломойского. Как новые рентные платежи могут погубить бизнес Ахметова © скриншот с видео "24 канал" | скриншот с видео "24 канал" | Перейти в фотобанк

В июне 2014 года «Крымэнерго» открыл в Крыму филиал в соответствии с российским законодательством, а в июле Москва и Киев подписали договор о поставках электроэнергии с Украины в Крым: в связи с тем, что ахметовский «Крымэнерго» не имел права заниматься непосредственной закупкой электричества, а мог только продавать энергию местным потребителям, российская компания «Интер РАО» создала Центр оптимизации расчётов, который, в свою очередь, заключил договор с компанией «Укринтерэнерго».

21 января 2015 года Госсовет Крыма принял решение о национализации структуры ахметовского «Укринтерэнерго» и передачи его активов на баланс ГУП «Крымэнерго», созданного 11 апреля 2014 года. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что энергетическая сфера должна контролироваться государством.

ДТЭК инициировала разбирательство в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной, однако, чтобы соответствовать статусу иностранного инвестора и спор приобрёл статус инвестиционного, Ахметову как гражданину Украины нужно признать Крым российской территорией.

14 ноября 2018 года ДТЭК подала в Международный арбитражный суд Гааги иск против России с требованием возместить ущерб от утраты активов в Крыму, который компания оценила в $500 млн.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги проведёт первое заседание по делу о крушении самолёта MH-17 в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года. Судя по графику резервирования судебного комплекса Schiphol с повышенными мерами безопасности — на 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня — 3 июля, 31 августа — 13 ноября, 1 февраля — 26 марта 2021 года, — процесс растянется надолго.

Когда именно начнётся рассмотрение дела по существу, неизвестно. Для начала нужно понять, кто появится на слушании, как обстоят дела со следствием и что ещё нужно сделать. Кроме того, Нидерланды должны внести поправки в своё законодательство: сейчас все слушания проводятся на государственном языке, а нужно обеспечить их проведение на английском. Владимир Корнилов: Следователи по делу MH17 продемонстрировали память аквариумных рыбок © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | Перейти в фотобанк

Чем дольше длится расследование авиакатастрофы, тем меньше доверия к Международной следственной группе: Россия выводам группы не верила изначально, потому что российских специалистов к работе не допускают, в отличие от Украины — стороны заинтересованной; премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что оснований для обвинений в адрес Москвы нет; депутаты парламента Нидерландов требуют от правительства королевства провести расследование, чтобы выяснить, почему власти Украины в тот день не закрыли воздушное пространство над охваченным боевыми действиями Донбассом.

Как говорит профессор Сассекского университета и автор книги «MH17, Украина и новая холодная война» Кейс ван дер Пейл, «расследование проводится просто ужасно. Оно по сути остановилось, потому что Малайзия не играет в нём никакой роли, Украина полностью коррумпирована, а Бельгия вообще никогда ничего не говорила. Тон всему задают Нидерланды и Австралия».

Весна 2020 года (точную дату Сейм назначит в срок от 75 до 100 дней до голосования) Президентские выборы в Польше.

Ситуация в Польше имеет важное значение для Украины не просто потому, что это соседнее государство, но и потому, что это страна ЕС, где проживает самое большое количество украинских трудовых мигрантов (около 2 млн человек). «Никаких украинцев»: почему в Польше дискриминируют заробитчан © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Согласно результатам опроса Института исследований рынка и общества IBRiS, проведённого по заказу польского новостного агентства Gazeta Prawna 22-23 ноября среди 1100 жителей разных регионов страны, если состоится второй тур президентских выборов, то действующий глава государства Анджей Дуда одержит победу и над вице-спикером Сейма Малгожатой Кидавой-Блоньской (47,6% против 38,9%), и над президентом города Познань Яцеком Яськовяком (47,2% против 30,3%).

На протяжении долгого времени в число потенциальных кандидатов в президенты Польши называли бывшего премьер-министра страны, до недавнего времени возглавлявшего Европейский совет, Дональда Туска. 5 ноября он официально объявил, что не будет баллотироваться на высший государственный пост, но готов оказать всестороннюю поддержку польской оппозиции.

«Мы можем победить на этих выборах, но для этого нужна кандидатура, которая не отягощена багажом сложных, непопулярных решений, и я был обременен таким багажом ещё со времен премьер-министра. Тем более что я не собираюсь отрицать эти трудные решения», — заявил он.

В связи с отказом Туска шансы Дуды на переизбрание становятся ещё выше, а это хорошее известие для Киева, поскольку нынешний президент только приветствует приезд украинцев, таким образом решая проблему нехватки рабочих рук, которая возникла после оттока самих поляков в более развитые государства ЕС. Правда, местное население в последнее время стало более агрессивно относиться к приезжим из соседней страны.

12 июня 2020 года стартует чемпионат Европы по футболу, а имя победителя станет известно 12 июля. Турнир пройдёт в 12 городах 12 стран. Путь Украины на Евро-2020: Лучший матч в истории сборной и скандал с радикалами © CC0, Pixabay

Сборная Украины досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020, заняв первое место в группе В. Подопечные Андрея Шевченко обыграли Португалию, Сербию, Люксембург и Литву.

24 команды, прошедшие на чемпионат Европы, будут разделены на 6 групп по 4 в каждой. В стадию плей-офф выйдут сборные, занявшие первое и второе места в своей группе, плюс четыре, занявшие третье место с лучшим результатом.

Жеребьёвка, которая прошла 30 ноября в Бухаресте, определила двух соперников Украины по группе С — Нидерланды и Австрия — третьим станет победитель плей-офф Лиги наций, который определится весной 2020 года.

Согласно регламенту, в одну группу не распределяют сборные стран, между которыми есть политические разногласия. Таким образом, российские и украинские футболисты, если и встретятся, то не раньше 1/8 финала, если дойдут до этой стадии. Кроме того, в случае участия команды Украины в 1/4, она сыграет либо в Мюнхене, либо в Баку, либо в Риме, но не в Санкт-Петербурге.

Середина 2020 года (по оценке украинской стороны) Европейский суд по правам человека вынесет решение по иску о событиях в Крыму в 2014 году, который Украина подала против России в марте 2014 года.

В иске Киев утверждает, что Москва нарушила несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, в частности, право на жизнь, защиту собственности и свободу передвижения, а также свободу слова и вероисповедания. По его версии, украинским гражданам, проживающим в Крыму, принудительно присваивалось российское гражданство, а те, кто сопротивлялся получению паспорта РФ, подвергались давлению, собственность украинских юридических лиц перешла под незаконный контроль. Как бывшие «силовики» и один коммунист победили Украину. ЕСПЧ дал надежду всем люстрированным © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Единственное в 2019 году слушание по этому делу прошло 11 сентября, хотя изначально было назначено на 27 февраля. Российская сторона изначально просила перенести заседание на более поздний срок из-за необходимости ознакомиться с материалами дела. Знакомые с процессом юристы говорят, что сильное влияние оказывают политические факторы, поэтому, возможно, судьи хотели дождаться результатов президентских выборов на Украине. О политизированности этого разбирательства может говорить и тот факт, что ЕСПЧ отклонил просьбу Москвы об отводе украинской судьи Анны Юдковской, которая в СМИ озвучила свою позицию ещё до рассмотрения дела. При этом российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов взял самоотвод, объяснив тем, что «родился на Украине и не может беспристрастно относиться к Украине».

Заместитель министра юстиции РФ, уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин и британский адвокат Майкл Свейнстон, представляющие интересы российской стороны, заявили о безосновательности и бездоказательности претензий истца. Прежде всего речь идёт об утверждении, что Россия осуществляла «эффективный контроль» в Крыму с 27 февраля по 18 марта 2014 года — в тот период на полуострове находился воинский контингент Украины численностью в несколько тысяч, а местные органы, сформированные задолго до этого, работали до даты вхождения республики в состав России.

В свою очередь, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина на заседании сказал, что, поскольку Страсбургский суд не может рассматривать дело «об оккупации и аннексии», то украинская сторона надеется только на установление факта и точной даты потери «эффективного контроля» над Крымом.

Решение по иску имеет важное значение, потому что именно с учётом позиции, выработанной по этой межгосударственной жалобе, ЕСПЧ будет выносить вердикты по всем частным жалобам, связанным с событиями в Крыму.

С 2014 года ЕСПЧ не рассмотрел ни одной жалобы на нарушение прав человека в Крыму. Разбирательства в международных инвестиционных арбитражах ведутся по активам, утраченным на территории полуострова после перехода в состав России, однако бизнесмены ссылаются на соглашение между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, но возникает та же юридическая коллизия, что в случае с Ринатом Ахметовым по делу «Крымэнерго»: если украинские предприниматели позиционируют Крым как территорию Украины, то под определение «иностранных инвесторов» они не подпадают. Таким образом, чтобы претендовать на компенсацию, им придётся признать Крым российским.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, летом 2020 года, Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о $3 млрд.

В декабре 2013 года Россия согласилась выдать Украине кредит на сумму $15 млрд и выкупила выпущенные Киевом еврооблигации на $3 млрд под 5% годовых. Дальнейшие выплаты оставшихся $12 млрд Россия приостановила из-за госпереворота на Украине до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Пришедший к власти Пётр Порошенко отказался возвращать $3 млрд, поскольку деньги брал его предшественник Виктор Янукович, свергнутый с президентского поста в начале 2014 года. Кроме того, Киев рассчитывал реструктуризировать этот долг так же, как кредиты, выданные другими странами, но Москва ответила отказом, поскольку это долг суверенный, а значит, не подлежащий реструктуризации, Киев же рассматривал его как коммерческий. Доводы российской стороны поддержал Международный валютный фонд. Тогда в мае 2015 года Верховная Рада приняла закон, который наделяет правительство правом ввести мораторий на выплату внешних долгов. Однако это грозило Украине суверенным дефолтом, а таким странам МВФ кредиты не выдаёт. Тем не менее, через полгода Фонд внёс изменения в свой регламент и отменил эти ограничения.

Украина должна была погасить задолженность перед Россией в декабре 2015-го. Москва предложила рассрочку — выплачивать по $1 млрд ежегодно с 2016 по 2018 годы, но Киев на это предложение не ответил и ввёл мораторий, таким образом, просрочив выплаты. В итоге в феврале 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона. Через год суд обязал Киев выплатить $3 млрд, но выполнение решения было приостановлено и из-за поданной украинской стороной апелляции. Апелляционный суд Англии согласился рассмотреть только один из четырёх аргументов украинской стороны — о том, что евробонды были выпущены под давлением России — и обязал её выплатить Москве $75 млн купонного дохода, штрафные проценты, а также компенсировать судебные издержки в размере £2,8 млн (впоследствии Киев выплатил всего £1,16 млн от этой суммы).

В конце 2018 года Россия и Украина подали апелляции в Верховный суд Великобритании, их рассмотрение завершилось 12 декабря 2019-го.

Если суд в 2020 году вынесет решение в пользу Москвы, то, по оценке Министерства финансов РФ, то российская сторона получит $4,5 млрд с учётом начисленных процентов по кредиту.

3 ноября 2020 года (как установлено Конституцией США, в первый вторник ноября после первого понедельника ноября) пройдут выборы президента США.

Выборы американского президента — это событие, которые влияет на жизнь не только самих Соединённых Штатов, но и всего мира, ведь без Вашингтона (как и без Москвы) не решается ни один вопрос на международной арене.

Если избирательная кампания 2016 года проходила под знаком обвинения сговора штаба республиканца Дональда Трампа с Россией, то теперь он вступает в борьбу за переизбрание на фоне процедуры импичмента за якобы шантаж президента Украины Владимира Зеленского — военная помощь в обмен на расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, до апреля 2019 года входившего в совет директоров энергетической компании Burisma.

Дальнейшая судьба военной помощи станет одним из аспектов, зависящих от исхода голосования в Штатах. Хотя Трамп не отказался от этой статьи расходов, а в конце декабря 2019-го стороны даже подписали контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, всё-таки демократы выступают за расширение военной помощи.

Официально предвыборная кампания демократов стартует 3 февраля, когда в штате Айова пройдут первые кокусы — многоступенчатые собрания партийных активистов, на которых избираются делегаты сначала на уровне района, затем на уровне округа, затем на уровне штата и наконец определяются делегаты для участия в национальном съезде партии. Имя кандидата, который в ноябре поборется за президентский пост, демократы назовут только летом по итогам национального съезда в Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля.

Пока наибольшие шансы на выдвижение от партии имеет Джо Байден. Второе и третье места делят между собой сенаторы Берни Сандерс (в 2016 году проигравший праймериз Хиллари Клинтон) и Элизабет Уоррен (до 1996 года член Республиканской партии, Дональд Трамп называет её «Покахонтас» из-за того, что она позиционировала себя как потомка американских индейцев, тест ДНК показал, что в её жилах течёт 1/1024 индейской крови).

Избирательная кампания в стане республиканцев стартует позже, а партийный съезд назначен на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Пока наиболее вероятным кандидатом от партии выглядит действующий президент Дональд Трамп, который подал документы на участие в выборах-2020 в день своей инаугурации 20 января 2017 года. Несмотря на скандалы, связанные с его именем, которые не стихают с 2016-го, рейтинг Трампа не только среди однопартийцев, но и среди зарегистрированных избирателей партии остаётся рекордно высоким (как показал проведённый по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC опрос, результаты которого опубликован 4 ноября, 90% против импичмента и 91% одобряют деятельность Трампа).

Делать прогнозы относительно шансов того или иного политика — дело, как известно, неблагодарное. Более того, как выборы 2016 года показали, что это практически невозможно: в начале подсчёта голосов газета The New York Times оценивала вероятность избрания бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон на уровне 80%, но в итоге она уступила Трампу по числу голосов выборщиков, хотя большинство избирателей поддержали её.

В 2020 году состоится запуск «Северного потока-2», который проходит по дну Балтийского моря от посёлка Усть-Луга Ленинградской области до немецкого города Грайфсвальд, но точная дата пока неизвестна. Изначально планировалось, что газопровод будет введён в эксплуатацию в конце 2019 года, но проект столкнулся с некоторыми трудностями.

Поскольку газопровод пролегает через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств, все они должны были выдать разрешение на строительство. В отличие от России, Германии, Швеции и Финляндии, Дания затягивала с решением и, более того, в 2018 году отклонила предложенный маршрут из-за рисков осложнения судоходства в этом районе. Тогда компания Nord Stream 2 передала в Датское энергетическое агентство ещё два альтернативных маршрута. 30 октября 2019 года Копенгаген наконец выдал разрешение на прокладку труб «Северного потока-2» через свои территориальные воды. В противном случае газопровод газопровод проложили бы в обход Дании.

В середине декабря, когда проект уже был реализован на 93% (по дну Балтийского моря осталось уложить 160 км труб), президент США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» (заморозка финансовых активов в американских банках и аннулирование виз сотрудников, арест собственности на территории Штатов). Причём список судов, прокладывавших трубы, и иностранных лиц, которые продали или предоставили в аренду суда для реализации проекта, Госдепартамент и министерство финансов США должны передать в комитеты Конгресса не сразу, а через 60 дней после вступления закона в силу. Однако сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон решили, не дожидаясь решения этих двух ведомств, незамедлительно отправить письмо руководителю швейцарской Allseas Эдварду Хеерму письмо с требованием незамедлительно прекратить строительство. Компания приостановила работу своих трубоукладчиков Pioneering Spirit и Soliter до полного прояснения юридического аспекта ситуации, однако суда, по информации специализированных порталов, остались в районе строительства.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток — 2», работы приостановлены, чтобы исключить риски санкций, но если компания не сможет завершить проект, то Россия сделает это собственными силами, правда, на работы организационного порядка потребуется несколько месяцев.

Если «Турецкий поток» и обе ветки «Северного потока» будут работать на полную мощность, то «Газпром» при желании сможет полностью отказаться от транзита через территорию Украины, хотя президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва не хотела бы отказываться от украинского маршрута.

Кроме того, в 2020 году Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма может вынести решение по иску миноритарных акционеров «Укрнафты» (компании бывших владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited) против Украины, поданному ещё в июне 2015 года. Похождения "уникального проходимца". На что пошел олигарх Коломойский, чтобы вернуть свой бизнес © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк

Компании требуют от государства возместить ущерб, нанесённый из-за отбора добытого «Укрнафтой» газа без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнения «Нафтогазом» и «Укртрансгазом» решений украинских судов; резкого увеличения ставок платы за недропользование; уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ. Изначально исковые требования составляли $4,7 млрд, а в 2018 году они выросли до $5,439 млрд.