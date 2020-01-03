Обмен пленными, слабый Зеленский против сильного Путина, как задушить «Северный поток 2» в угоду Киеву - главные украинские темы западных СМИ на минувшей неделе

«Запуск «СП2» поставит крест на посреднической стратегии Киева»



Польская пресса раздражена, пожалуй, больше, чем СМИ любой другой страны. Ничего удивительного в этом нет: «СП2» Варшаве поперек горла, потому как этим наносится удар по польским поставка американского сжиженного природного газа. Но впрямую об этом не сказать, поскольку это будет автоматически означать признание «второго потока» проектом коммерческим, а не политическим. Что как раз не входит в планы Польши и подрывает ее экономику. А еще надо не забывать выставлять Россию агрессором, угрожающим Европе.

«Москва продавливала «Северный поток 2», преодолевая сопротивление поляков и прибалтов, а также игнорируя интересы Украины, — переживает обозреватель издания Wprost Якуб Мельник. — Для Киева запуск «СП 2» означает утрату стратегической позиции посредника в поставках российского газа на запад. Это был один из основных инструментов Украины, позволявший ей в последние годы не оказаться в московской сфере влияния».

Впрочем, на этом переживания Польши относительно житья-бытья соседки-Украины и заканчиваются. Автора тревожит, что «Франция и Германия видят в работе новой трубы не только чистый бизнес, но и возможность создания европейского экономического противовеса США». А Варшава, как раз лучшим другом и главным проводником интересов Вашингтона в Старом Свете и выступает. И потому ей просто крайне необходимо использовать все возможности затормозить «путинскую трубу» — от призывов не иметь дел с агрессором до попыток сыграть на жалости к «бедным украинцам, остающимся у разбитого корыта». То, что Киев будет в течение пяти лет зарабатывать неплохие деньги на транзите продукта «Газпрома» в Европу, Мельник предпочитает не вспоминать: в схему вышибания слезы у сердобольного читателя, которой должен соболезновать Украине, не укладывается.

«Зеленский раскалывает украинский народ под давлением Путина»

Франция, по причине, названной выше польским изданием, газовой тематикой не грузится. Парижская Le Figaro сосредоточена на событиях политических. Что, в общем-то, понятно: именно в Париже в начале декабря возобновилась после трехлетнего перерыва работа «нормандской четверки», так что французам следить за тем, как реализуются «парижские наметки», как говорится, сам Бог велел.

Описывая состоявшийся между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском с другой обмен удерживаемыми лицами, по мнению корреспондента французской газеты Стефана Сиоана «стал радостным событием для руководителей Германии и Франции, приветствуемой акцией для Владимира Путина и горькой пилюлей для Владимира Зеленского, которая может обернуться политическим ядом для Киева».

Поначалу Зеленский извлечет некоторую политическую выгоду из этого «гуманного жеста» и «признания верховенства человеческого достоинства», полагает автор. Однако долго на этих дивидендах не протянуть: вернувшиеся домой плененные в ходе боев украинцы быстро забудутся, а вопрос «почему киевская власть пошла на соглашение с террористами-сепаратистами» оппозиционные нынешнему украинскому лидеру силы постараются раскрутить по максимуму.

«В минувшее воскресенье два десятка украинских некоммерческих организаций в своих пресс-релизах отметили, что решение Украины по обмену было продиктовано Кремлем, а значит, это было вмешательством во внутренние дела современного государства. Это может настроить против Зеленского не только 25% избирателей, которые не голосовали за него на президентских выборах, но и перетянуть на их сторону часть электората нынешнего главы Украины», — размышляет автор. По его мнению, общество из-за неоднозначного отношения к обмену уже расколото и трещина между «группами, требующими продолжения революции и теми, кто настаивает на компенсациях жертвам ее».

«Украинский народ уже делили на части и науськивали их друг на друга Янукович и Порошенко. Каждый делал это по-своему. Теперь — очередь Зеленского», — резюмирует корреспондент, заявляя, что нынешний украинский президент не сам это придумал, а поддался давлению Владимира Путина.

«Зеленский торопится, а Москва может себе позволить подождать»

Немецкий журнал Der Spiegel тоже считает, что Зеленский сделал так, как продиктовал ему Путин.

По мнению корреспондента издания Кристины Хебель «отдавать кого-то республикам, которые никто в мире не признает — это нонсенс». Журналистка особенно возмущена тем, что в число обмениваемых были включены отсидевшие в тюрьме 5 лет по недоказанным обвинениям, без суда и при невразумительном и безрезультатном следствии сотрудники подразделения «Беркут». Хебель убеждена, что эти люди — преступники, «которые жестоко атаковали участников майдана, унесшего более 100 жертв». В порыве возмущения фактом репортер забывает вспомнить, что по людям на площади стреляли не беркутовцы, а грузинские снайперы, рассказавшие давно уже все некоторым западным изданиям.

«Зеленский — прагматик, он принимает решения, которые ему выгодны в политическом плане», — выражает свое суждение корреспондент, которая тут же сама себе и противоречит, заявляя, что «Зеленский всегда зависит от решений Путина и даже реализовать свое желание изменить Минские соглашения не в состоянии». Все дело в том, считает автор, что «украинскому лидеру нужны действия, приносящие быстрые результаты, а Москва может себе позволить стоять на своем сколь угодно долгое время».

«Россия хочет вернуть тотальный контроль над Украиной»

Аналитический портал Атлантического совета Atlantic Council решил «порадовать» читателей пессимистическим прогнозом относительно «необъявленой войны между Россией и Украиной в Донбассе». Издатель нескольких украинских англоязычных журналов (Business Ukraine и Lviv Today, обозреватель The Odessa Review) Питер Дикинсон обошел с микрофоном наиболее антироссийски настроенных экспертов и вывалил полученный винегрет на новогодний стол читателей. Нет смысла тратить драгоценное время на перечисление имен и титулов комментаторов, достаточно отметить, что они в своих оценках были практически едины, считая Киев «жертвой Москвы, которая и развязала бойню».

Несколько цитат от респондентов, позволяющие понять их позицию, но ничего не говорящие о том, на основании чего возникают эти выводы.

«Путин полон решимости восстановить тотальный контроль над Украиной и ее геополитической ориентацией. Санкции, введенные США и Европой в отношении России, слишком слабы, чтобы заставить Путина отказаться от своих планов».

«Чем решительнее Запад стремится добиться мира на Украине, тем менее возможным он становится. Украина для России важнее чего бы то ни было и уйдет Москва из Донбасса только на своих условиях».

«Заявив претензии на пересмотр Минских соглашений, Зеленский добился одобрения своей позиции со стороны Ангелы Меркель. Капитуляции Киева не будет».

«Украина — независимая страна, но Россия свыкнется с этим еще нескоро. Процесс отдаления Украины от России идет, хотя очень медленно, но зато Киев с каждым днем становится ближе к Западу».

Как видится, эксперты не настроены давать объективную оценку ситуации, предпочитая не вспоминать, что нормандская четверка говорила ранее о безальтернативности Минских соглашений — сегодняшняя попытка Зеленского ревизовать их вряд ли будет оценена позитивно теми, кому антироссийскую лапшу вешают на уши опрашиваемые Дикинсоном специалисты.

Куда интереснее и выигрышнее увести тему в плоскость «Путин знает о прогнозах скорого краха его режима, но все же предпочитает просто выжидать, чтобы если и вернуть Украине Донбасс, то только в качестве троянского коня. У Путина карты сильнее, чем у Зеленского».

Вот те на! Все вроде было так понятно разложено и разжевано: крах режима Путина неминуем, неизбежен и уже на расстоянии вытянутой руки и вдруг — у Москвы «карты сильнее». Следует ожидать продолжения сериала «Глубокомысленные размышления от Atlantic council», чтобы понять нелогичную логику его экспертов. А заодно и выяснить, заметили ли они, что на ту самую «украинско-российскую войну, идущую шестой год» Россия так и не приехала?