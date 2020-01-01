По стране прокатилась зелёная волна, которая смыла старые элиты и вынесла наверх людей, фамилии которых еще в прошлом году мало кто знал. В то же время переговорный процесс по Донбассу сдвинулся с мёртвой точки и даёт положительные результаты

Издание Украина.ру вспоминает главные события, которые изменили Украину в 2019 году.

Зеленский — президент

В конце 2018 года главными претендентами на победу на президентских выборах 2019 на Украине были действующий глава государства Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. При этом сохранялась интрига: будет ли участвовать в выборах известный комик, шоумен Владимир Зеленский.

Считалось, что он может «откусить» приличные проценты у фаворитов.

Но всё пошло не так, как планировалось. В новогоднюю ночь Зеленский объявил о походе на выборы, 31 марта выиграл в первом туре с результатом чуть больше 30%, а уже 21 апреля разгромил Порошенко во втором туре. За Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тысячи 530 человек).

Но это было только начало.

«Слуга народа» — хозяева страны

Чтобы закрепить власть, Зеленскому нужно было большинство в Верховной Раде. Во время инаугурации новый президент заявил, что распускает парламент. Старая власть сопротивлялась, но новая победила — Конституционный суд признал указ президента легитимным.

Началась избирательная кампания, страну накрыло зелёной волной.

В итоге собранная наскоро партия Зеленского «Слуга народа» получила 43,16% голосов по партийным спискам — 124 места в Раде, и победила в 130 одномандатных округах — еще 130 кресел.

На Украине появилось первое в истории однопартийное большинство (оно же «монобольшинство») в Раде. В обиход вошло слово «турборежим» — это вид голосования в парламенте, при котором депутаты принимают один закон за другим, штампуя по 10-20 документов за пару часов.

«Каждый третий мандат – наш!»: «слуги народа» похвастались результатами на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Украинагейт»

Президент Зеленский оказался не только главной политической персоной на Украине, но одним из самых обсуждаемых политиков мира. Шутка ли — во многом из-за него президенту США Дональду Трампу объявили импичмент.

Члены Демократической партии США заявляют, что Трамп задерживал военную помощь Украине, якобы требуя взамен от президента Зеленского расследовать дела против Джо Байдена и его сына, которые оказались замешаны в коррупционных скандалах.

Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Американский президент, в свою очередь, заявлял, что требовал от украинских властей лишь бороться с коррупцией.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Однако до реального отстранения от должности дело не дойдёт: не проголосует Верхняя палата Сената, поскольку её контролируют республиканцы.

Саммит в «Нормандском формате»

В понедельник, 9 декабря, в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четвёрки». Зеленский полетел на свой первый саммит в статусе президента Украины.

Прорывных решений по Донбассу не случилось. По сути, стороны договорились о двух главных вещах: обмене удерживаемыми лицами до нового года (об этом ниже) и разведении войск на двух участках. Сообщается, что Россия предлагала развести войска по всей линии фронта, но Украина отказалась.

По следам «нормандского формата». Эксперты о том, принесёт ли встреча в Париже мир Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Обмен пленными и разведение войск в Донбассе

После прихода к власти президент Зеленский обозначил одной из главных целей прекращение войны в Донбассе и возвращение пленных.

7 сентября Москва и Киев провели обмен по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка, которых арестовали в России после керченской провокации декабря 2018 года, а также Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский бывший командующий ПВО Славянской бригады Владимир Цемах.

Уже 29 декабря в Донбассе прошел обмен пленными между Украиной с одной стороны и ЛДНР с другой. Киев передал самопровозглашенным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины более 80 человек.

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане. Среди переданных Киевом людей — добровольцы из РФ, жители других городов Украины и граждане других государств. Например, бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне мятежных республик.

Также вышла на свободу экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, обвиняемая в госизмене, и 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов, приговоренный к 12 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже и госизмене.

Земельная реформа

В среду, 13 ноября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине. Пока что покупать землю смогут только украинцы, а вопрос продажи земли иностранцам президент Владимир Зеленский пообещал вынести на всеукраинский референдум.

Закон принимали с боями — в прямом смысле. В Раде оппоненты «Слуги народа» — «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Батькивщина» — блокировали трибуну, а под парламентом «Нацкорпус» дрался с Нацполицией.

Рынок земли должен быть открыт в тот момент, когда на Украине наступит дефолт — Царев © РИА Новости, Геннадий Мельник | Перейти в фотобанк

Дело «ПриватБанка» и фактор Коломойского

В конце 2016 года украинское государство во главе с Петром Порошенко национализировало «Приватбанк» — по предложению Нацбанка. Бывшие владельцы банка, крупнейшими из которых являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, считают национализацию незаконной и требуют компенсации за потерянные активы.

Жестко против компенсации выступает Международный валютный фонд (МВФ), который продолжает кредитовать Украину.

Масла в огонь добавляет фактор Игоря Коломойского. Олигарх после прихода Зеленского к власти вернулся на Украину, и с новым президентом его связывают давние рабочие отношения — программы «95 квартала» выходили и выходят на «1+1», принадлежащем Коломойскому телеканале.

Сейчас олигарх — по-прежнему один из ключевых политических игроков на Украине. Он влияет на ряд депутатов в Раде, проводит «консультации» с президентом и ведущими чиновниками в стране.

В то же время условная «группа Коломойского» сейчас проигрывает условной же «группе Сороса» — чиновникам, ориентированным на американские гранты и группы влияния из США.

Рост курса гривны

Украинская гривна весь год укреплялась по отношению к доллару, ежедневно с начала декабря устанавливая четырехлетние рекорды. Укрепление связано в первую очередь с валютой, зашедшей на разогретый усилиями НБУ и Минфина долговой рынок.

С начала года доллар просел на 4 гривны. В декабре курс Национального банка составлял уже около 23,6 гривны за доллар (около 63,5 рубля), хотя год назад за доллар давали 27,82 гривны.

Гаврилечко рассказал о причинах рекордного изменения курса гривны © Facebook/Александр Петрачков

Газовые соглашения Украина-Россия

В конце декабря «Газпром» и «Нафтогаз Украины» согласовали новое транзитное соглашение. Подписали документы под ёлочку, 30 декабря.

Главный результат — новой «газовой войны», вызывавшей обеспокоенность в Европе, не будет. Соглашение действует на протяжении пяти лет с возможностью пролонгации ещё на десять. Объем транзита через Украину в 2020 году составит 65 млрд. кубометров, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд. кубометров.

Тариф на транзит повышается, но сам его размер будет определять независимый регулятор. Все судебные претензии между «Газпромом» и «Нефтегазом» будут аннулированы, но «Газпром» выплатил $3 млрд. по решению Стокгольмского арбитража.

В целом заключенные между Киевом и Москвой газовые соглашения свидетельствуют о том, что Украина постепенно перестает позиционировать себя как антироссийское государство, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Дело Шеремета: неонацисты и новая власть

В четверг, 12 декабря, в резонансном деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились официальные подозреваемые: ими оказались известные националисты и волонтеры, воевавшие в Донбассе, о чем рассказал глава МВД Арсен Аваков.

Следствие подозревает в причастности к преступлению медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Силовики выдвинули свою версию убийства: дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного человека.

Патриоты в деле? Что связывает подозреваемых в смерти журналиста Шеремета с другими заказными убийствами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Закон об украинизации

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада во втором чтении приняла скандальный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который значительно ограничивает возможность использования русского языка и языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни.

16 июля закон вступил в силу. Теперь украинский язык должен стать обязательным в образовании — в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В университетах наряду с украинским возможно изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

После принятия документа украинский язык станет фактически единственным в культурной сфере. Съемка фильмов также должна проводиться на мове, включение отдельных реплик на других языках возможно при наличии украинских субтитров. Публичные мероприятия (круглые столы и т.д.) можно проводить на украинском либо английском языках.

Кроме того, украинский язык позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности: тиражи на других языках не могут превышать украиноязычный тираж.

Украинский язык сделают обязательным для всех СМИ. Законопроект бьет по печатным и интернет-СМИ. Для печатных изданий предусматривается период в 2,5 года, в течение которых они должны перейти на государственный язык. При этом они могут выходить на других языках при условии, что содержание полностью идентично украиноязычному оригиналу.

Теперь попытки ввести двуязычие или многоязычие в Украине будут приравнены к свержению законной государственной власти или конституционного строя (статья 109 УК Украины).

Эксперты называли языковый закон, который принимала уходящая власть времён Порошенко, экзаменом для Зеленского. Имелось в виду, что он должен был как минимум смягчить нормы документа. Однако этого не произошло.

Томос и церковный раскол

5 января 2019 года Пётр Порошенко отправился в Стамбул за пресловутым томосом для так называемой Украинской православной церкви. Борьба за «самостоятельную» церковь была важной частью предвыборной кампании экс-президента. Впрочем, и томос ему не помог. Но мировое православие оказалось на грани раскола.

«На этом его церковность закончилась»: митрополит УПЦ прокомментировал фото Порошенко с иконой © Фото: Иерей Владимир Маглена Анастасий призвал как можно скорее провести Всеправославный собор с тем, чтобы преодолеть раскол, вызванный предоставлением томоса для Украины.

«Новая реальность» в церковной жизни возникла и внутри Украины: после получения томоса немедленно случился раскол уже у самих раскольников: схлестнулись амбиции главы «Киевского патриархата» Филарета (Денисенко) и главы ПЦУ Епифания (Думенко). Дошло до того, что филаретовцы вступили в противостояние с Нацгвардией.

К тому же обострился процесс рейдерских захватов храмов: теперь «выселяют» общины, не желающие переходить из канонической Украинской православной церкви в церковь, так сказать, «правильную».

Государство, пусть формально и отделённое от церкви, не дремлет. Министр культуры Украины Владимир Бородянский в начале ноября 2019 года заявил, что Украинская православная церковь должна переименоваться, чтобы обозначить свою связь с Русской православной церковью (РПЦ): дескать, в период войны следует обозначить, «кто есть кто».

Кроме того, по словам министра, нужно выполнять закон, а закон о переименовании церкви, чей руководящий центр находится в РФ, был подписан ещё пятым президентом Украины Петром Порошенко 22 декабря 2018 года. (Отметим, в УПЦ не раз напоминали о своей независимости, о том, что управляющий центр находится в Киеве.)