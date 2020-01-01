В уходящем 2019 году внимание украинских СМИ было приковано к ряду судебных процессов, на основании которых многие оценивали реальные политические изменения и тенденции развития страны. Давайте вспомним наиболее резонансные дела

1. Среди наиболее существенных для экономики Украины разбирательств стоит отметить дело о национализации ПриватБанка. От его результатов могут зависеть и будущие отношения Киева с западными партнерами и МВФ, хотя растянуться оно может еще на долгие годы. Руководство Нацбанка Украины утверждает, что результаты судебных процессов по ПриватБанку — «один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины».

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке банка. Экс-владельцы банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. В настоящее время стороны ведут судебные споры как на Украине, так и в иностранных судах. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. Затем Кабмин, Нацбанк и ПриватБанк обжаловали это решение. 15 октября ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса в деле против Коломойского и Боголюбова. Горячая десятка: Международные конфликты, потрясшие планету в 2019 году © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

2. 26 февраля 2019 года суд вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу об аварии в Харькове, случившейся 18 октября 2017 года. Обоих участников аварии приговорили к 10 годам тюрьмы и обязали выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения. Суд по этому делу продолжался более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину.

3. В самом начале президентства Зеленского украинское общество было встревожено убийством полицейскими из Переяслава-Хмельницкого пятилетнего мальчика. 31 мая 2019 года двое полицейских — Владимир Петровец и Иван Приходько — отдыхали во дворе дома. Полицейские стреляли по пустым банкам, когда неподалеку от них играли дети. Одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова. Сначала Петровца и Приходько подозревали в «хулиганстве», но после смерти мальчика 3 июня Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала дело в «умышленное убийство». На следующий день Голосеевский суд Киева взял под стражу Приходько и Петровца. В декабре 2019-го глава Госбюро расследований Роман Труба заявил о завершении следствия и в конце декабря прокуратура, наконец, передала дело в суд.

4. Еще одно судебное разбирательство, хотя и происходило вне Украины, активно обсуждали все украинские СМИ. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Маркива обвинили в причастности к убийству под Славянском в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли и его местного гида Андрея Миронова. Стороной обвинения выступили журналистские организации Италии, а также родственники погибших. По версии обвинения, Маркив предоставил украинским военным информацию о местонахождении журналистов, а те обстреляли их из минометов. При этом итальянский прокурор требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения, суд же приговорил к 24 годам — приговор достаточно необычный, учитывая, что судьи редко дают более суровое наказание, чем требует обвинитель. В защиту Маркива высказались как президент Зеленский, так и глава МВД Арсен Аваков.

Вор и беспредельщик от Майдана: чем знаменит Сергей Пашинский на Украине © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Сергея Пашинского подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений на новогоднюю ночь 2016 года. Тогда Пашинский выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу. 7 октября 2019-го Печерский суд Киева взял Пашинского под стражу на два месяца, но уже в декабре Пашинского отпустили под круглосуточный домашний арест. Сергея Пашинского называют одним из тех, кто причастен к расстрелу людей на Майдане в феврале 2014 года, но по этим делам вряд ли можно ожидать скорого расследования и суда.

6. Отпущен по решению суда был и еще один фигурант громкого дела, которое в свое время подмочило репутацию экс-президента Порошенко, — дела о коррупции в концерне «Укроборонпром». Хотя 19 октября суд арестовал Олега Гладковского (Свинарчука), который курировал в СНБО государственный оборонный заказ и был бизнес-партнером Порошенко. Однако ему позволили выйти из СИЗО под залог в размере 10 млн гривен.

7. В декабре Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата). Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Таким образом, каноническая УПЦ теперь может сохранить свое название.

8. В декабре Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года, предполагавшие усиление ответственности за организацию и участие в беспорядках в самый разгар Евромайдана. Ефремов был задержан в июле 2016 года. Также его обвиняют в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области

9. В 2019 году Харьковский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы адвокатов самого старого политического узника Украины — 85-летнего ученого и активного противника Майдана Мехти Логунова, которого при Порошенко осудили за «государственную измену» на 12 лет. Учитывая возраст и состояние здоровья ученого, решение суда можно считать смертельным приговором. Мехти Логунов заявлял о пытках, практикуемых в СИЗО, и недавно объявил голодовку. Митинги в защиту Логунова регулярно подвергались нападениям националистов при попустительстве полиции. И только в конце декабря он был внесен в список на обмен. В убийстве Шеремета обвиняют националистов-добробатовцев. Но Киев все равно всё валит на Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

10. В 2019 году также продолжалось судебное разбирательство по делу еще одной политической узницы Украины — спортсменки Дарьи Мастикашевой, которая уже провела в СИЗО 2,5 года по обвинению в госизмене. В августе 2017 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил Дарью Мастикашеву в подготовке терактов в Москве и других городах России с помощью ветеранов АТО. В СБУ считали, что Мистикашева якобы вербовала «патриотов», чтобы затем «подставить» их за теракты, планировавшиеся на территории РФ. Мастикашева заявляла о применении пыток в СИЗО. О том, что Мастикашева подвергается незаконному преследованию и пыткам, упоминала в прошлом году и международная правозащитная организация Human Rights Watch. Суд по существу дела регулярно откладывался и только 27 декабря 2019 года ее освободили в рамках в подготовке обмена удерживаемыми лицами.

11. Под самый конец 2019 года также сдвинулось с мертвой точки дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. В деле, наконец, появились официальные подозреваемые. Как это нередко бывает на Украине после 2014 года, ими оказались «герои АТО». Следствие подозревает в причастности к преступлению медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев-националистов Владислава и Инну Грищенко. Судебное разбирательство по этому делу вызвало очередную волну давления радикальных националистов на судебные органы.

Напомним, что на пресс-марафоне 10 октября президент заявлял, что у правоохранителей есть время до 1 ноября, чтобы показать результаты по громким делам против коррупционеров. "Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех коррупционеров сажать", — признался Зеленский.

Но все оказалось совсем не так просто. Украинские суды испытывают огромное давление со стороны «патриотов», для которых закон не писан. По данным Высшего совета правосудия (ВСП), из более 200 жалоб, информация о которых поступила от судей в ВСП уже после вступления в должность Зеленского, четверть — это прямые угрозы в ходе судебных заседаний, визиты «активистов», которые врываются в совещательные комнаты, устраивают пикеты, обвиняют судью в ангажированности и вообще всячески выражают свое недовольство личностью судьи. Украинские судьи опасаются выносить обвинительные приговоры ветеранам АТО/ООС, как и радикальным националистам, называющимся просто «гражданскими активистами». В такой ситуации о беспристрастности суда не может быть и речи.