"Газпром" и "Нафтогаз" в ночь на вторник, 31 декабря, подписали соглашение о транспортировке газа через территорию Украины и пакет других документов. Договоренность об этом была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены только за сутки до прекращения действующего контракта

Долгая дорога к заключению контракта

Действующий транзитный контракт, подписанный в 2009 году между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», завершается 31 декабря 2019 года. Ежегодно он приносил около $3 млрд поступлений в украинский бюджет.

К новому соглашению Украина и Россия шли с июля 2018-го — именно тогда начались первые обсуждения газовых вопросов с участием Евросоюза.

Среди ключевых требований России — обнулить все арбитражные претензии «Нафтогаза» в Стокгольме, включая выигранный Украиной суд на $2,9 млрд, отменить штраф Антимонопольному комитету Украины на 172 млрд грн (около $7,4 млрд по нынешнему курсу) и отозвать жалобу в Еврокомиссию на «Газпром». Гончарук рассказал, что принесло Украине подписание контракта на транзит газа © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Взамен Россия предлагала пакетное соглашение: 20-25% скидку на газ для внутреннего украинского потребления и транзитный контракт на один год с "учетом спроса на европейском рынке". Скорее всего, после запуска обоих "потоков" Россия сведет к нулю объемы транзита по украинской ГТС, предполагал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Официально украинская делегация требовала 10-летний контракт с возможностью прокачивать от 60 до 90 млрд кубометров газа ежегодно. Но могли быть компромиссы. Например, Украину бы устроил десятилетний контракт с фиксированным объемом транзита лишь на первые пять лет. Далее объемы могли бы падать, но тариф на транзит — расти. Этот вариант в РФ называли "экономически неприемлемым".

Стороны обвиняли друг друга в промедлении и задержках, которые могли привести к приостановке поставок газа и новому газовому кризису. Транзит, казалось, завис на волоске, и газового кризиса не избежать. Эксперты прогнозировали, что прорыв может произойти только в том случае, если газовый вопрос будет обсуждаться на уровне президентов России и Украины.

И действительно, переговоры вышли из тупика 9 декабря, когда в Париже в рамках встречи нормандской четверки президенты Украины и России обсудили возможность заключения контракта на транзит.

Затем напряженные переговоры продолжались несколько дней.

Свершилось

20 декабря 2019 года в Минске стороны достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа. Согласно тексту подписанного межправительственного протокола, «Газпром» обязался до 29 декабря погасить перед "Нафтогазом" долг в $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» вместе с Украиной — отказаться от нового иска на $12 млрд и штрафа АМКУ против «Газпрома» на 172 млрд грн.

В ночь на 31 декабря «Газпром», «Нафтогаз Украины», «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и министерство юстиции Украины в соответствии с протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

В частности, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее (в предусмотренный протоколом срок) «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины. Вице-президент Еврокомиссии поприветствовал подписание контракта на транзит газа между Россией и Украиной © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение об организации транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, «Нафтогаз» выступает организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. «Нафтогаз» и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, Газпром и ОГТСУ — межоператорское соглашение.

Это большая пакетная сделка, восстанавливающая баланс интересов сторон, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Тот факт, что «Нафтогаз» подписал контракт с «Газпромом» на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет — неординарное событие в текущих условиях, считает исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Это первый случай в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", — прокомментировал этот договор Витренко.

Киев заявил о победе

Первым о подписании контракта украинским гражданам сообщил президент Владимир Зеленский.

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим по меньшей мере более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на 10 лет. Украинская газотранспортная система будет загружена, а это энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка — 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", — написал президент в Facebook.

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев после подписания контракта о транзите голубого топлива с российским "Газпромом" заявил, что в этот раз Украина подошла к переговорам как никогда с "сильной позицией". «Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР ©

"Рекордные запасы газа, завершен анбандлинг, подготовлена и протестирована для длительной работы ГТС в реверсе, своевременные санкции против Северного потока-2, новый стокгольмский арбитраж — это были козыри в нашей колоде, которые мы упорно собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса", — пояснил Андрей Коболев.

Все только начинается

А вот сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич критически оценивает подписанные договоренности.

«$7 млрд за транзит за срок его действия — это примерно актуальная ставка — $2,6/тыс. куб.м на 100 км. Это, конечно, основной провал Киева, который настаивал на более высокой ставке при падении объемов транспортной работы. А они, как учил нас мудрый Мао, неизбежны и зафиксированы.

Уступка Москвы — 40 млрд транспорта после 2020 года, которые при базовом сценарии потребления ей не нужны. Разве что будут игры с заполнением СП-2. Это, как и сроки введения в эксплуатацию СП-2 — ключевая интрига следующего года», — написал Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook.

Эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский уверен, что условия контракта могли бы быть гораздо более выгодными для Украины, если бы не 15 лет ярко выраженной антироссийской внешней политики.

«И Янукович тут не в счет. Попытка усидеть на двух стульях в зачет не идет. Могла ли быть иной политика России по отношению к Украине эти 15 лет? Также, безусловно, могла. Но этим никто не занимался. Сначала было не до того, а потом — классическая позиция метрополии: денег дадим, с остальным разбирайтесь сами. Разобрались. С помощью Вашингтона, отдав тому полностью гуманитарную внутреннюю политику на Украине. Могло ли быть хуже? И здесь, тоже могли быть варианты. От газового кризиса при нулевом транзите до проблем с обеспечением газом внутренних потребителей и безудержным ростом цен на газ. Последствия явно были слабо предсказуемы, но негатива было бы явно больше. Причем не только в части энергобезопасности страны, но и в целом стабильности государства.

Как будет дальше? В нынешней конфигурации — никак. Судя по сигналам, нас ждет тотальная кадровая перезагрузка в Кремле. Снос реформаторов на Грушевского. Причем тотально, от Кабмина и "Нафтогаза" до парламента. Выборы в США. И вот тогда, возможно, будут пересмотрены внешнеполитические курсы и можно будет более-менее точно пытаться спрогнозировать дальнейшую судьбу украинского транзита. Иначе все участники процесса продолжат уверенно двигаться к «украинскому тупику» на фоне глобального кризиса мировой экономической системы», — написал Валентин Землянский на своей странице в Facebook.

В общем, никто не победил, кроме здравого смысла. А по большому счету, все только начинается.