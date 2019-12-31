Елочные игрушки. Новогодняя сказка в гостях у Санта-Мороза под Киевом

С середины декабря почти все мы начинаем наряжать елки, чтобы не делать это впопыхах в предновогодней лихорадке. А елочные игрушки, я уверен, у многих остались еще советские, сохраненные нами или нашими родителями. Но кто сегодня производит новые игрушки? Неужели отечественные украшения полностью подменены товаром из Китая? А вот и нет

В тихом поселке

На Украине действуют пять фабрик по производству елочных игрушек. Две из них находятся недалеко от Киева. Я выбрал Клавдиевскую фабрику елочных украшений в пгт. Клавдиево. Этот старейший в стране заводик по производству новогодних игрушек был основан в 1948 году. Второе, современное официальное его название — «Клавдиевская фабрика елочных игрушек им. Санта-Клауса».

Клавдиево находится за Ирпенем — одним из городов-спутников Киева. Ехать туда нужно час или чуть меньше, если без пробок. Но пробки на выезде из столицы есть почти всегда. Так что поездка туда-обратно заняла около 3 часов.

Выгрузились на конечной железнодорожной станции. Вокруг кроме маленького вокзальчика разбросаны киоски с продуктами, супермаркет и пара закусочных. В общем, обычный тихий поселок, где из развлечений, похоже, одни эти самые закусочные. Для нас ничего не меняется, хоть Новый год, хоть 8 Марта… Или просто четверг © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Яркостью по серости

До фабрики от станции метров 500-600. Тут нет красивой архитектуры, это обычная промзона с соответствующего вида пристройками. Погода стоит унылая, моросящий дождь умножает количество луж и грязи и не улучшает настроение.

Но хозяева предприятия постарались максимально раскрасить серость в рождественские цвета, как и должно быть на фабрике Санта-Мороза. Так, трубы на первом блоке, который видят входящие на территорию, выкрашены в желтый, фиолетовый и зеленый. Забегая вперед, замечу, что стены коридоров и кабинетов раскрашены веселыми персонажами из мультфильмов, на окнах — бумажные звезды. Все как в детском саду.

За проходной гостей встречает Дед Мороз и зазывает сфотографироваться с ним. Для всех есть маленький, но приятный сюрприз — мне досталась пара грецких орехов. Касса в деревянном домике находится слева (200 гривен с одного человека) от КПП, а справа дети с родителями ждут гидов, экскурсии идут потоком, одна за другой. Время можно скоротать за чашкой чая или кофе с пряником, которые можно заказать тут же в маленьком киоске.

Целевой аудиторией выступают дошкольники и младшеклассники. Подростки в Деда Мороза уже не верят. Начинается экскурсия на импровизированной платформе, где на стене нарисован старинный паровоз. Меня добавили к одной из групп, и мы отправились в путешествие.

Путь в дивный мир

Сперва мы зашли в комнату-музей, где на ковре были собраны игрушки XX века из разных стран мира, в том числе произведенные более 50 лет назад (в основании экспозиции стоял наш старый добрый Дедушка Мороз), и современные изделия. Далее мы перешли в очередную комнатку с игрушками. Там стоял непримечательный шкаф, оказавшийся потайной дверью в другие залы. Дети были в восторге.

А дальше подсвеченный синим цветом коридорчик, где в тусклом желтом освещении стояли «аквариумы» с крошечными городками, жители которых «отмечают» новогодние празднества с ярмарками и каруселями. Фон для этих экспонатов — заснеженные ели. Игрушки эти, кстати, из Голландии — керамические и ручной краски. Голландцы сотрудничают с Клавдиево, арендуя уголок в магазине при заводе.

Потом мы попали туда, где маленьких визитеров ждут белые медведи, снеговики, елки и небо из серебряных звезд-игрушек и большие, но пустые подарочные коробки. Здесь все делали памятные фотографии.

Выдувка и серебрение

Стекло для игрушек используют легко разогреваемое и быстро застывающее медицинское. Оно плавится газом. Нам показали этот процесс в следующем помещении, где несколько женщин сосредоточенно делали свою работу. Кажется, они привыкли к посетителям и просто не обращали на них внимания. Стоит отметить, что работниками завода являются почти только женщины.

Итак, стеклянные трубки разогревают до 1000 градусов по Цельсию, а плавится стекло при 500-700 градусах. Из них получаются «пульки» эллипсовидной формы. Потом прямые концы, «хвостики», отламывают, и из эллипса выдувают шар.

Затем нам открыли секрет серебрения украшений. В готовые игрушки заливают смесь из серебра и дистиллированной воды, а потом полощут шары в теплой воде. Они сохнут целый день, а потом красятся. Покраску нам продемонстрировали на макете понарошку, ведь в цех не пускают людей — это вредное производство, там нужно ходить в масках.

После нас провели к художникам, эксклюзивные творения которых мы видим на елочных украшениях. В мастерской работала только одна женщина. Фотографировать процесс и даже пустые рабочие места запрещено, дабы защитить авторство произведений и не допустить плагиата. План же по шарикам зависит от пожеланий заказчиков. Предновогодняя Одесса: в Новый год без чувства праздника © Стрингер

«У нас много кто заказывает, большинство заказов — из заграницы. Но и в Украине тоже есть заказчики», — приятно удивила меня девушка-экскурсовод.

Но показ закончился. Перед тем как попрощаться, гид провела нас на мастер-класс по росписи шариков к специалисту. В мастерской столика четыре-пять, все — семьями, я — отдельно. В моем распоряжении целый стол и новенький, запечатанный в коробку шар, подарок от Клавдиево. На нем изображен мышонок, хотя 2020 год — это год Белой Крысы по восточному календарю. В общем, мышонка нужно было раскрасить, а в какие цвета — показывало такое же распечатанное и закрепленное на стене изображение.

У всех были акриловые краски, с которыми надо обращаться очень аккуратно. Попадет на одежду, отстирать очень сложно. Но и расписать игрушку дело непростое, требует усидчивости, а с этим качеством у меня проблема. Как я ни старался, не выйти за поля не смог.

Папы и мамы увлеклись раскраской не меньше детей. А после завершения работы можно дополнительно попросить расписать шарики у разбитной художницы рядом с магазинчиком шагах в 20 от мастерской. Это последняя остановка нашего экспресса. Дети живо ходили по рядам и выбирали сувениры, среди которых были игрушки, расписанные настоящими мастерами. Кассир не скучал. В отличие от смотрительницы уголка голландских миниатюрных сел и городков, которая погрузилась в чтение книги. Закуток был витриной, на которую только смотрели. Дороговаты, наверное, эти волшебные населенные пункты за стеклом.

Разошлись мы около пяти часов вечера, как раз ко времени закрытия фабрики. Посетители расходились в хорошем настроении, а по лицам взрослых можно было прочитать, что они подарили праздник детям и сами вернулись в детство примерно на час, забыв обо всех проблемах и падающем уровне жизни в Украине. Но чур меня — сегодня без критики.