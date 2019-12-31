Под пулями в Донбассе и посреди Черного моря. Необычное празднование Нового года Корниловым, Гаспаряном, Вассерманом и другими экспертами сайта Украина.ру

В кругу семьи, в дороге, за работой и под пулями – в ночь с 31 декабря на 1 января весь мир, несмотря ни на что, ненадолго замирает, чтобы ощутить немного праздника. Журналисты сайта Украина.ру попросили экспертов, чьи мнения в течение всего года появлялись на страницах издания, рассказать, как они отпраздновали свой самый запоминающийся Новый год

Владимир Корнилов, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня»:

— Самое запоминающееся празднование Нового года у меня было в ночь на 1 января 1987 года. И было это в Подмосковье, в Кубинке, где я служил в учебке. Помню, морозы были тогда рекордные, температура опускалась ночью ниже минус сорока. И, само собой, в новогоднюю ночь мы, новобранцы, стояли в карауле.

Как сейчас помню, поставили меня на вышку над складом горюче-смазочных материалов. В такую погоду стояли по полчаса, в тулупах, в шинелях, перемотанные, перекутанные, еле двигались.

И ровно в 12 часов я слышу, как в военном городке бьют часы, «ура» кричат, поздравляют всех с Новым годом, и тут кто-то в городке запустил сигнальную ракету в честь праздника. И вот я стою в этом тулупе над складом ГСМ и смотрю, как эта пылающая ракета падает прямо на этот самый склад. А я в таком облачении даже шевельнуться особо не могу и понимаю, что бежать, куда-то прыгать бесполезно — пока спущусь с этой вышки, ракета 10 раз долетит.

Окончилось все благополучно — всего в паре метров от склада ракета потухла. Но запомнилось мне это на всю жизнь.

Один раз позволил себе встречать Новый год в заграничной поездке в Дубай в далекие 1990-е, но зарекся после этого. Ведь это действительно семейный праздник, и поскольку нету снега, елок, праздника и веселья, то праздновать его смысла нет никакого. Каждый Новый год у нас в семье стандартный, собираются родные, салат оливье, винегрет с селедкой.

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов Сергей Сивохо, например, который теперь по другую сторону баррикады оказался.

Садились в поезд со всеми недоеденными салатами, деликатесами, и из Донецка ехали в Ялту. Раньше, в конце 1990-х, это было просто замечательное место. Никого не было, пустой город был в полном нашем распоряжении. И там, значит, до 7 января отмечали. Но потом вдруг про это место проведали многие, и оказалось в скором времени, что приезжаем в Ялту на Новый год, а она забита, как летом.

В итоге стало модным туда ездить, и как-то потерялся лоск, эксклюзивность нашей поездки, и традиция эта сошла на нет.

Дмитрий Марунич, специалист по вопросам энергетики:

— Можно выделить 2005-2006 год, потому что он связан с моей профессиональной деятельностью, я работал в «Нафтогазе». Тогда началась первая «газовая война» и впервые произошло прерывание транзита. Когда я утром 1 января проснулся около 8 часов утра, то увидел на своем телефоне с выключенным звуком порядка 30 пропущенных звонков от представителей СМИ и не только.

Тогда начался грандиозный скандал между Украиной и Россией, между «Газпромом» и «Нафтогазом». Тогдашний президент Виктор Ющенко и руководитель «Нафтогаза» Алексей Ивченко в присутствии менее значимых субъектов развернули в «Укртрансгазе» целый оперативный штаб. В общем, пришлось 1 января работой заниматься, что нехарактерно, наверное, для этого дня.

Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Но получилось, что и мы, подчиненные, вынуждены были сидеть, переживать за судьбы родины и за судьбу транзита, а руководство говорило, что все хорошо.

Татьяна Монтян, адвокат и блогер:

— У меня было очень много запомнившихся праздников, честно говоря. Но самый интересный был, когда я была в гостях, люди уехали покупать продукты и все такое, попали в аварию и застряли. И я в чужом доме под телевизор встречала этот Новый год, мобильных телефонов тогда не было, я не знала, куда люди делись, что вообще произошло.

На самом деле я отнеслась к этому философски: значит, судьба такая, наверное, весь оставшийся год проведу в одиночестве, но примета не сработала. Все было нормально, прекрасно, был очень удачный год. Но так получилось, эти люди появились аж второго числа после больницы, машину привезли на эвакуаторе. В общем, весело всем, кроме них.

Армен Гаспарян, публицист и радиоведущий:

— Самый запоминающийся Новый год, связанный с Украиной — это 2009-й, когда переговоры по газу были в Москве и я в эти дни работал в прямом эфире. Я полагаю, что подобных сексуальных извращений Юлии Владимировны Тимошенко не желал больше никто и никогда из ее электората. Новогодний Севастополь: город русских Дедов Морозов © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Потому что ты сидишь целыми днями и ждешь, пока эта бодяга закончится. А когда она заканчивается, то ты просто самый счастливый человек.

Если говорить серьезно, то это с 2013 на 2014 год. В России экспертное сообщество пило в том числе за то, чтобы у Украины мозги на место встали. Не помогло. Я подозреваю, что мы выпили мало. Надо было больше. Тогда мог бы быть результат лучше.

Но мы готовы искупить эту вину сейчас, с 2019 по 2020-й. Взять, так сказать, встречное социалистическое обязательство. Тем более, Владимир Зеленский же нас в Киев пригласил. Хотя он уже не Киев, а Куев.

Рамиль Замдыханов, донецкий тележурналист:

— Не буду оригинален, это 2014-2015 год. Когда началась война, я жену с детьми направил в более безопасное место, и мы не виделись четыре месяца. И когда 25 декабря они вернулись в Донецк, через пять дней мы встретили Новый год.

Ведь я отправлял свою дочку, когда ей было 7 месяцев, а вернулась она в возрасте чуть больше года. То есть, год она была совсем еще младенцем, который лежал и никого не узнавал, а когда вернулась, то это уже более-менее человек.

Помню, как мы пошли покупать подарки, насколько это возможно в воюющем городе. А над Донецком тогда еще была жуткая канонада, и под Дебальцево шли бои, и «Грады», и тяжелая артиллерия. Это не сравнить с сегодняшним днем.

И это не то что днем они стреляют, а вечером не стреляют — постоянно гремит. И вот под залп этих орудий все родители ходят, ищут подарки, деньги. На рынках и в магазинах было много народной милиции (когда их еще называли «ополченцами»).

И вот люди в форме, девушки, на них висят автоматы Калашникова, на некоторых даже огромные, длинные пулеметы с коллиматорным прицелом. То есть все серьезно. И эти воюющие люди ходят и покупают подарки детям.

Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Свет был, вода была, хлеб был, никаких особенных трудностей мы не испытывали. Это уже потом, когда сразу после нового года началась операция под Дебальцево (а мы жили на юго-западной окраине города), нам пришлось уехать в более безопасное место.

Новый год мы встретили в своей квартире, а в полночь началась стрельба. Тогда еще было множество вооруженных людей в городе, стреляли из автоматов, из ракетниц, у кого что было. Вот такой фейерверк получился.

Конечно, это радость, что мы все вместе находились за новогодним столом, что все вместе собрались. Приходилось в чем-то даже с нуля знакомиться. Мы думали, что в 2015 году все это образуется, загадывали, чтобы наступил мир, но это не сбылось. Надеемся, что сейчас сбудется.

Андрей Золотарев, политолог:

— Самый запоминающийся Новый год был в Североморске, где я проходил срочную службу, в кочегарке. Это был 1986 год. Запомнилось, потому что сменщик — тот, кого менял, — он уже так отметил, что, в общем, в празднование Нового года пришлось спасать котел от взрыва. То есть тот парень хорошо встретил, ушел спать, а я как ужаленный мотался.

Другой запомнившийся случай — это лихие 90-е. Я застрял в Будапеште и встречал [Новый год] с рюкзаком под головой на вокзале Келети. Удалось даже как-то. Ну, шампанского не было, но давали горячий глинтвейн — в Будапеште их зимний напиток. И я знаю только несколько слов: «кесенен» (венгр. Köszönöm) — «спасибо», но как-то встретили.

Анатолий Вассерман, политконсультант и аналитик:

— Это был Новый год с 1967 на 1968-й. Я был в круизе по Черному морю для школьников, детей сотрудников Черноморского морского пароходства, на судне под названием, если не ошибаюсь, «Латвия».

Новогодняя шпаргалка впадающим в детство © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Леониде Кравчуке. Это была крупнейшая в мире судоходная компания.

И вот они организовали круиз, и я, как сын сотрудника института, тоже в него попал.

Запомнилась одна история. Мы тогда были школьниками, но уже в том возрасте, когда пить разрешалось. И вот непосредственно в ходе новогоднего бала я, после нескольких бокалов шампанского, подошел к начальнику круиза, а мы его все боялись, потому что он обладал правом снять с круиза любого и отправить обратно в Одессу прямым путем. Так вот, я подошел к нему и поинтересовался — это я качаюсь или судно? Он посмотрел на меня и ответил: «Оба».