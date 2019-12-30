Из всего перечня уголовных дел, которые НАБУ, СБУ, Прокуратура и ГБР завели на мэра Одессы Геннадия Труханова, дело о декларации является, пожалуй, одновременно самым безобидным и самым опасным. В этой статье пойдет речь о личной жизни одесского мэра, которая из дела личного превратилось в уголовное

Пожалуй, одним из самых сложных вопросов для мужчины-политика является надежный тыл в лице второй половины, на которую он может опереться, а в лучшем случае даже переписать свое имущество. В условия украинской правовой реальности чиновники, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, например, мэры городов, обязаны декларировать не только свое имущество, но и имущество своих жен, в том числе гражданских. Именно на этом, по версии НАБУ, и попался Геннадий Труханов.

Жена офицера

Геннадий Леонидович Труханов, в прошлом офицер Советской Армии, состоял в официальном браке с Татьяной Колтуновой с 1985 по 1997 год. От брака родились двое детей. С 1997 года Геннадий Леонидович так и не женился, пребывая в холостяках, однако одна из двух дочерей Труханова появилась на свет уже после развода. Сложно сказать, что именно привлекло внимание НАБУ к фигуре экс-жены одесского мэра — второй ребенок, появившийся после брака, или оперативное сопровождение личной жизни Труханова, но проведенные в жилище Колтуновой обыски дали интересные для НАБУ результаты. В ходе обыска на ул. Генуэзской обнаружили личные вещи Геннадия Труханова, если верить сухому языку протокола, — «одежду, обувь, документы и электронные носители информации». Помимо белья мэра НАБУ нашло у Колтуновой рабочий кабинет Труханова, оборудованный в одной из комнат, и две карточки банка "Пивденный", выданные на имя Gennadiy Trukhanov, сроком действия до 05.18. Помимо квартиры не менее интересные находки были сделаны и в эллинге Татьяны Колтуновой. В сейфе эллинга был найден пистолет, зарегистрированный на имя Геннадия Труханова, и 300 тысяч долларов, которые якобы принадлежат матери мэра Одессы. С небес на землю: ГБР и НАБУ приземлили мэра Одессы Труханова по "делу аэропортов" © commons.wikimedia.org, Ciuffolotto

Развод семье не помеха

Такие находки дали детективам НАБУ все основания полагать, что Труханов проживает одной семьей с бывшей супругой, несмотря на развод, а, значит, должен был включить в электронную декларацию имущество Татьяны Колтуновой, чего он не сделал. В итоге 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). По версии САП, мэр Труханов не задекларировал квартиру, два парковочных места, эллинг, дачу, коммерческую недвижимость, две машины, доли в юридических лицах, а также банковские вклады и проценты по ним. По данным экономической экспертизы, в декларациях за 2015-2016 годы незадекларированное состояние Труханова составило 52,2 млн гривен, все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова Татьяне Колтуновой. В октябре дело передали в Высший антикоррупционный суд.

Туда-сюда

Сам Труханов после объявления ему подозрения всё отрицал и заявил, что дело создано для оказания давления на него и членов его семьи. После передачи дела в суд стало ясно, что Геннадий Леонидович всерьез опасается за его рассмотрение, по-видимому настолько, что на день судебного заседания, назначенного на 22 ноября, взял больничный, якобы из-за травмы в спортзале. К рассмотрению дела по существу удалось приступить только в середине декабря, причем слушания начались с допроса Труханова. Естественно, Труханов все обвинения отрицал, он утверждает, что с бывшей женой совместно, одной семьей после развода не жил, а лишь навещал свою дочь время от времени. Этими обстоятельствами Труханов объяснил наличие в квартире и на даче Колтуновой своих вещей. На вопрос прокурора, что делал пистолет Труханова и деньги его матери у бывшей жены, Геннадий Леонидович заявил, что из-за ремонта и перевозки вещей туда-сюда ему пришлось хранить свой пистолет в сейфе бывшей супруги. А деньги его мамы хранились у Колтуновой, потому что она доверяет экс-жене Труханова больше, чем собственному сыну.

До трех лет, без кресла

История, в которую по собственному недосмотру вляпался Труханов, на первый взгляд кажется не столь опасной, как прошлые уголовные дела. Санкция ст. 366-1 не предусматривает серьезного наказания — штраф, общественные работы, лишение свободы на срок до двух лет не идут ни в какое сравнение с потенциальным десятилетним сроком, который можно было получить, например, по делу завода «Краян». Однако запрет занимать определенные должности на срок до трех лет, который прописан в ст. 366-1, как мера дополнительного наказания, может потопить будущую политическую карьеру Геннадия Труханова. Дело завод «Краян». Мэру Одессы Труханову вручили обвинительный акт © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича

Несмотря на то что сама суть предъявленных обвинений лежит в плоскости скорее семейного и гражданского права, нежели антикоррупционной составляющей уголовного кодекса, бороться с предъявленными обвинениями в суде Труханову будет весьма непросто. Порядок определения совместного проживания, установления факта брачных отношений определен еще при советской системе правосудия и, помимо показаний свидетелей, базируется на документальных и вещественных доказательствах, подтверждающих совместный быт супругов. Указанные в пленумах Верховного суда такие условия определения факта брачных отношений, как связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей, зачастую становились решающими при вынесении приговора. Основываясь на такой правовой позиции и уже имеющихся в деле доказательствах, судья может дать однозначное заключение, что на момент проведения следственных действий Труханов и Колтунова жили одной семьей. А вот вопрос, было ли это в 2015-2016 годах, вменяемый НАБУ период уклонения от декларирования имущества, лежит уже в другой плоскости независимости украинского правосудия. С учетом того, что после прихода к власти Зеленского Труханову объявили войну, в свободе суда следует сомневаться. Битва за Одессу. Кто победит в войне между Зеленским и Трухановым, назначенной на 2020 год? © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Драматичность этой ситуации обусловлена еще и тем, что любой обвинительный приговор для Труханова, даже самый мягкий, будет фатальным для него как мэра. Закон «О местном самоуправлении» в силу требований ст. 42, 79 предусматривает автоматическую отставку с занимаемой должности в случае вступления в силу обвинительного приговора суда.

Впрочем, Геннадий Леонидович выходил сухим из воды и не из таких ситуаций — чего только стоят слова его поддержки крымскому референдуму 2014 года, записанные на камеру. В то время обычному гражданину за это полагался большой срок по тяжелой статье. А Труханов избежал не только наказания, но даже общественного осуждения и гнева киевской власти. Возможно, и сейчас мэр Труханов останется мэром Одессы, лишившись или самостоятельности в принятии некоторых решений, или приведя в городской совет доминирующую фракцию «Слуги народа», в любом случае ответ на этот вопрос станет известен в ближайшее время.