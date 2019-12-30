Для простоты оглядывания следует взять сектора культуры и искусств, как говорил один поэт, весомо, грубо, зримо: музыка, кино, искусство, литература, перформанс. Причем перформанс будет включать в себя театр, танцы, цирк и прочие телодвижения (что бы это ни значило).
Итак, музыка. Для среднего слушателя до- и постСНГшного пространства долгие годы в этом жанре превалировала эстрада. В доисторическую эпоху Алла Пугачева соревновалась с Софией Ротару. На склоне дружбы народов — Тимоти с Потапом. Филип Киркоров и Борис Моиссев всегда соревновались сами с собой — артисты такого пошиба не имеют аналогов. Михаил Михайлович Поплавский, конечно, тип заметный, но ортодоксально традиционен в своих консерватизмах. Отсюда предсказуемость рейтингов каждого уходящего года, в которых всегда были одни и те же исполнители в разных сочетаниях.
Другая история началась у дважды постмайданной Украины. Некоторые артисты (вернее, артистки) почти навсегда уехали в Белокаменную. Другие начали петь на украинском, хотя раньше были не замечены. И вообще на эстраде (что бы под этим ни подразумевать) стало возможным на пару недель стать «намба ван» даже с одной-двумя песнями. Примерами могут служить Alyona Alyona и Jerry Heil.
Поэтому стоит обратить внимание на более возвышенный жанр музыки — классический. Для столицы это еще более актуально потому, что в Киеве располагаются несколько достойных оркестров, охватывающих своим репертуаром широчайший композиционный спектр. И на фоне этого выбора надо отметить безусловную заслугу арт-директора Kyiv Symphony Orchestra Любы Морозовой, так мощно продвинувшей коллектив в афишу обязательных к посещению музыкальных событий, что надо признать: дирижеру этого коллектива Luigi Gaggero очень повезло. Несмотря на финансовые трудности, оркестр играет не массово востребованные произведения, но работает на воспитание высокого вкуса — и Любе, и Луиджи, и оркестру надо пожелать новых интересных программ. И как можно более широкого зрителя.
Кино потребует такого же непростого выбора — снято несколько совершенно разных по стилю картин, среди которых есть и фестивальные фавориты, и лидеры бокс-офисов: «Домой» Наримана Алиева, антиутопия Валентина Васяновича «Атлантида», «Захар Беркут» Ахтема Сейтаблаева и Джона Винна, мюзикл Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня», историческая драма «Круты 1918» Алексея Шапарева и прочие разной степени и способа идеологизированности киноопусы. Однако выбор автора — «Скажене весілля-2» («Бешеная свадьба-2»). Кажется, что Юрий Горбунов переломил тренд патриотичности, вернув в кинематографическое поле здоровую самоиронию. И вообще лидерство в кассовых сборах говорит о том, что к мнению масс надо прислушаться. В данном случае еще и присмотреться.
От области визуального искусства, часто для удобства произношения называемого артом, надо отойти подальше, потому что другой поэт говорил: «Большое видится на расстояньи». И тогда поток выставок традиционных жанров живописи, графики и скульптуры, а также всякого рода экспериментальные проекты новоявленных кураторов не смогут затмить главного: перезагрузку пространства М17. Давно известное всем строение на бывшей улице Горького (а сейчас Антоновича) пережило в этом году настоящую реинкарнацию. Во многом благодаря новому директору Светлане Шпитковской, которая перечислила на своей фб-странице достижения минувшего года: выставку «Авангард: в поисках четвертого измерения» с кураторами Оксаной Баршинова, Еленой Боримский, форум «Новая Генерация: художник и его поколение» с куратором Татьяной Филевской, выставочный проект и дискуссионную платформу «Реформируя пространство» с куратором Екатериной Рай, проект международной коллаборации «Большой Круг» с куратором Сергеем Поповым и консультационной поддержкой Тиберия Сильваши, фестиваль искусства и виртуальной реальности "Frontier" с куратором Екатериной Рай, отчетный проект Украинского Культурного Фонда".
Каждое из этих событий было долгим, насыщенным и интересным, что в совокупности позволяет отметить успех и институции, и лично госпожи Шпитковской.
Литература, пожалуй, самый сложный для оценивания жанр. Это для оценки фильмов достаточно дня-двух. Здесь же — целый мир, без вдумчивого погружения в который невозможно составить свое личное субъективное мнение о каждом авторе и его произведении. Поэтому надо попросить «помощь зала» и просто дать ссылку на список достойных внимания из вышедших в 2019-м книг по версии ПЕН-клуба.
В этом неподъемном для чтения в новогодние каникулы списке надо дополнительно отметить несколько позиций собственно о культуре: эссеистику «65 украинских шедевров. Признанные и неявные» Дианы Клочко и мемуары Ольги Петровой «Мистецький Киев 1990-х: Реконструкция», а также все книги об Украине в разделе «Художественные издания» — там и «Храмовая архитектура армян на территории Украины» Марии Арсенян, и «Архипенко в западноукраинском художественном дискурсе» Василя Габора, и многое другое не менее интересное. Что из вышеперечисленного поставить на первое место — решать читателю.
В перформативном жанре приходится учитывать политические реалии. С телодвижениями на площадях и в залах суда, небезосновательно связываемых с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, даже рядом не стоят традиционные потуги фигляров и лицедеев подмостков страны. Постановки потасовок с участием всякого рода наднациональных дружин могли бы претендовать на "Оскар" в номинации «массовые сцены без участия цифровых технологий». Цифры, безусловно, в этих постановках присутствуют, но не такие уж и большие и преимущественно наличные. А вот эффект создают такой, что дымовая завеса уличной демократии скрывает от зрителя многое. В том числе успехи постановщиков культурных событий. Поэтому надо воздержаться от определения последнего культурного героя перформанса в уходящем году. Ибо шоу маст гоу он, и Новый год еще покажет.