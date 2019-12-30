В уходящем году было много культурных событий. Впрочем, как и в любом другом, — все-таки за 365 дней люди, увлеченные своим талантом, много чего могут натворить. Оглядываясь назад, хочется отметить некоторых из них, субъективно, конечно, но выделяющихся среди коллег

Для простоты оглядывания следует взять сектора культуры и искусств, как говорил один поэт, весомо, грубо, зримо: музыка, кино, искусство, литература, перформанс. Причем перформанс будет включать в себя театр, танцы, цирк и прочие телодвижения (что бы это ни значило).

Итак, музыка. Для среднего слушателя до- и постСНГшного пространства долгие годы в этом жанре превалировала эстрада. В доисторическую эпоху Алла Пугачева соревновалась с Софией Ротару. На склоне дружбы народов — Тимоти с Потапом. Филип Киркоров и Борис Моиссев всегда соревновались сами с собой — артисты такого пошиба не имеют аналогов. Михаил Михайлович Поплавский, конечно, тип заметный, но ортодоксально традиционен в своих консерватизмах. Отсюда предсказуемость рейтингов каждого уходящего года, в которых всегда были одни и те же исполнители в разных сочетаниях.

Другая история началась у дважды постмайданной Украины. Некоторые артисты (вернее, артистки) почти навсегда уехали в Белокаменную. Другие начали петь на украинском, хотя раньше были не замечены. И вообще на эстраде (что бы под этим ни подразумевать) стало возможным на пару недель стать «намба ван» даже с одной-двумя песнями. Примерами могут служить Alyona Alyona и Jerry Heil.

Поэтому стоит обратить внимание на более возвышенный жанр музыки — классический. Для столицы это еще более актуально потому, что в Киеве располагаются несколько достойных оркестров, охватывающих своим репертуаром широчайший композиционный спектр. И на фоне этого выбора надо отметить безусловную заслугу арт-директора Kyiv Symphony Orchestra Любы Морозовой, так мощно продвинувшей коллектив в афишу обязательных к посещению музыкальных событий, что надо признать: дирижеру этого коллектива Luigi Gaggero очень повезло. Несмотря на финансовые трудности, оркестр играет не массово востребованные произведения, но работает на воспитание высокого вкуса — и Любе, и Луиджи, и оркестру надо пожелать новых интересных программ. И как можно более широкого зрителя. «Сделал всех красиво»: Звёзды шоу-бизнеса России активно поздравляют Зеленского, политики – сдержанно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кино потребует такого же непростого выбора — снято несколько совершенно разных по стилю картин, среди которых есть и фестивальные фавориты, и лидеры бокс-офисов: «Домой» Наримана Алиева, антиутопия Валентина Васяновича «Атлантида», «Захар Беркут» Ахтема Сейтаблаева и Джона Винна, мюзикл Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня», историческая драма «Круты 1918» Алексея Шапарева и прочие разной степени и способа идеологизированности киноопусы. Однако выбор автора — «Скажене весілля-2» («Бешеная свадьба-2»). Кажется, что Юрий Горбунов переломил тренд патриотичности, вернув в кинематографическое поле здоровую самоиронию. И вообще лидерство в кассовых сборах говорит о том, что к мнению масс надо прислушаться. В данном случае еще и присмотреться.

От области визуального искусства, часто для удобства произношения называемого артом, надо отойти подальше, потому что другой поэт говорил: «Большое видится на расстояньи». И тогда поток выставок традиционных жанров живописи, графики и скульптуры, а также всякого рода экспериментальные проекты новоявленных кураторов не смогут затмить главного: перезагрузку пространства М17. Давно известное всем строение на бывшей улице Горького (а сейчас Антоновича) пережило в этом году настоящую реинкарнацию. Во многом благодаря новому директору Светлане Шпитковской, которая перечислила на своей фб-странице достижения минувшего года: выставку «Авангард: в поисках четвертого измерения» с кураторами Оксаной Баршинова, Еленой Боримский, форум «Новая Генерация: художник и его поколение» с куратором Татьяной Филевской, выставочный проект и дискуссионную платформу «Реформируя пространство» с куратором Екатериной Рай, проект международной коллаборации «Большой Круг» с куратором Сергеем Поповым и консультационной поддержкой Тиберия Сильваши, фестиваль искусства и виртуальной реальности "Frontier" с куратором Екатериной Рай, отчетный проект Украинского Культурного Фонда".

Каждое из этих событий было долгим, насыщенным и интересным, что в совокупности позволяет отметить успех и институции, и лично госпожи Шпитковской.

Литература, пожалуй, самый сложный для оценивания жанр. Это для оценки фильмов достаточно дня-двух. Здесь же — целый мир, без вдумчивого погружения в который невозможно составить свое личное субъективное мнение о каждом авторе и его произведении. Поэтому надо попросить «помощь зала» и просто дать ссылку на список достойных внимания из вышедших в 2019-м книг по версии ПЕН-клуба.

В этом неподъемном для чтения в новогодние каникулы списке надо дополнительно отметить несколько позиций собственно о культуре: эссеистику «65 украинских шедевров. Признанные и неявные» Дианы Клочко и мемуары Ольги Петровой «Мистецький Киев 1990-х: Реконструкция», а также все книги об Украине в разделе «Художественные издания» — там и «Храмовая архитектура армян на территории Украины» Марии Арсенян, и «Архипенко в западноукраинском художественном дискурсе» Василя Габора, и многое другое не менее интересное. Что из вышеперечисленного поставить на первое место — решать читателю.

В перформативном жанре приходится учитывать политические реалии. С телодвижениями на площадях и в залах суда, небезосновательно связываемых с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, даже рядом не стоят традиционные потуги фигляров и лицедеев подмостков страны. Постановки потасовок с участием всякого рода наднациональных дружин могли бы претендовать на "Оскар" в номинации «массовые сцены без участия цифровых технологий». Цифры, безусловно, в этих постановках присутствуют, но не такие уж и большие и преимущественно наличные. А вот эффект создают такой, что дымовая завеса уличной демократии скрывает от зрителя многое. В том числе успехи постановщиков культурных событий. Поэтому надо воздержаться от определения последнего культурного героя перформанса в уходящем году. Ибо шоу маст гоу он, и Новый год еще покажет.