Гуляя по яркому, предпраздничному Севастополю, невольно вспоминается Крым накануне 2015 года. Находящийся на голодном энергопайке полуостров, который через подрывы опор ЛЭП тогда обесточили украинские националисты, был затемнён и даже трагичен в своей мрачной собранности

Свет давали по графику, часа на три. Случалось возвращаться на автомобиле с АЗС по темному, ночному городу (ночью очереди на заправках меньше), и вдруг свет в окнах одновременно вспыхивает — дали электричество. Вне зависимости от времени суток в квартирах массово запускаются стиральные машины, водонагреватели, в домах с электроплитами начинается готовка горячей пищи. Все нужно успеть за считаные часы: заряжаются батареи телефонов, кипит работа за компьютерными мониторами, галдит телевизор… И вдруг все резко обрывается — время исчерпано, электричество пошло в другой район.

В иных городах положение было ещё хуже, нежели в Севастополе (где были задействованы энергетические мощности военной базы и корабельные силовые установки). Мертвую чёрную Ялту, казалось, можно проехать в темноте по тамошней объездной дороге и не заметить. Был город — и нет, растворился в вечернем тумане. Отключены лифты, обесточены светофоры, исчезло уличное освещение. И всюду по Крыму слышен треск больших и малых электрогенераторов… Полуостров надежды: Субъективные итоги года в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Но даже в те дни праздник был. Пусть менее яркий, чем обычно, но, возможно, и более запоминающийся. Что уж говорить про Новый год-2020, когда улицы Севастополя щедро залиты светом. После пуска в этом году мощной Балаклавской ТЭС об экономии как-то и говорить неловко.

Традиционно на площади Нахимова переливается двадцатиметровая главная ёлка города-героя. Ёлка необычная, мультимедийная: из разноцветных лампочек на новогоднем дереве можно составить практически любой рисунок. На улицах много инсталляций, например, волшебная карета у памятника Екатерине Великой. Кажется, императрица сейчас сядет в светящийся экипаж и поедет по улицам основанного ею Севастополя.

Разумеется, с каждой афиши, витрины, рекламного объявления веет традиционным набором предпраздничных мероприятий с неизменным Дедом Морозом, которого здесь никто не пытается дискриминировать как чужеземного представителя «Русского мира»; Севастополь — это и есть «Русский мир», и гордится этим. Хотя настоящий русский снег вряд ли побалует севастопольцев на Новый год — климат все-таки не сибирский. Да и для местного транспорта снег настоящая катастрофа, а хотелось бы отпраздновать без лишних волнений. Севастополь в России: пять лет выхода из украинской бесхозяйственности © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Как обычно, на долгие выходные в праздничные дни в Крым снова возвращаются туристы — надышаться морским воздухом, немного отогреться от зимы, насладиться местным вином. Кроме уже традиционного для полуострова авиатранспорта, буквально накануне Нового года в город возвращаются первые за несколько лет поезда (железнодорожное сообщение Украина прервала ещё раньше подачи электричества). А значит, количество отдыхающих ещё увеличится, чему местные жители только рады. К слову сказать, в Севастополе уже появились вполне достойные заведения, с хорошим уровнем сервиса и кулинарии. Желательно их разведать заранее через интернет, а не заходить в первые встреченные кафе на набережной. Вообще, чем дальше от набережной, тем предсказуемо дешевле.

Не пугайтесь большого количества заборов и заграждений в центре города: в Севастополе идёт тотальный ремонт. Реконструируется Большая Морская, ремонтируется Матросский бульвар и площадь Ушакова, началось строительство музейно-театрального комплекса на мысе Хрустальный. Новому губернатору Михаилу Развожаеву надо готовиться к предстоящим в 2020 году выборам, следовательно, уже к лету город станет ещё краше. И грядущие преобразования тоже элемент оптимистических ожиданий жителей. Охота за Крымом. По следам одной «концепции» © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

Новый год в Севастополе — это не столичная пышность или сибирская снежность. Скорее это добрая мечтательность и романтика новогоднего бокала шампанского на берегу моря; это гордость за город и за Отечество (звучит как тост); это вера в то, что самые тёмные времена заканчиваются, ибо сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Светлого и доброго года, друзья!