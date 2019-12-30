Приближается Новый год. У всех разные планы на этот праздник. Кто-то будет встречать его дома, кто-то - на работе. Издание Украина.ру собрало информацию о том, как Новый год будут встречать те, кто наблюдает за звездами

Звезды — одна из беспроигрышных тем для журналистов. Многие любят истории о звездах: где они отдыхают, как живут и какие у них беды и радости. Но есть люди, для которых наблюдение за звездами — профессиональная обязанность. И речь здесь не о папарацци, а о тех, кто наблюдает за самыми настоящими звездами в небе — астрономах.

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — писал философ и, пускай и кратковременно, наш соотечественник Иммануил Кант в «Критике практического разума».

Полуостров надежды: Субъективные итоги года в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Издание Украина.ру решило узнать, как же могут встречать новый год астрономы-любители.

Астрономы Крыма

Любители походов по горному Крыму наверняка знакомы с белыми куполами Крымской астрофизической обсерватории. Она расположена в двух местах: поселке Симеиз на берегу моря и поселке Научный близ Бахчисарая. Научный хорошо виден от древнего пещерного города Чуфут-Кале.

Осенью эта обсерватория прославилась на весь мир. Ее сотрудник — инженер Геннадий Борисов — обнаружил первую межзвездную комету. Причем сделал это Борисов на телескопе собственной конструкции и в свободное от работы время.

«С 2013 года я уже открыл 7 комет. Я продолжал свои поисковые задачи. Искал восьмую, естественно. Вышел наблюдать 30 августа. Отнаблюдал. И под утро уже, когда обрабатывал снимки, увидел движущийся диффузный объект. Сразу понял, что это комета», — описывал он свое научное открытие Борисов в интервью «Фонтанке».

Астроном проверил по мировой база денных Центра малых планет, новый это объект или старый. И оказалось, что объект новый. Борисов подготовил рапорт с точными координатами в Центр малых планет, а там его приняли и разместили на международной странице. Астрономы из других стран, получившие эту информацию, начали наблюдать объект и стало ясно, что он реален.

В итоге 11 сентября вышел циркуляр Центра малых планет, в котором указывалось, что новому небесному телу присвоено имя C/2019 Q4 (Borisov). Астрономы получили новый объект для наблюдения, а журналисты устремились в поселок близ Бахчисарая, где и проживает 57-летний Борисов. Среди журналистов были и астрономы-любители.

Сейчас, когда ажиотаж вокруг этой истории потихоньку сходит на нет, Научный по-прежнему популярен у туристов и любителей астрономии. Последние смогут встретить там Новый год. По крайней мере, такие туры уже сейчас предлагаются желающим посмотреть на звездное небо. При этом они включают в себя лекции о мире космоса и астрономии, мастер-классы по астрофотографии, открытиям и исследованию небесных тел и их наблюдениям.

Те, кто не хочет тратить деньги на отдельный тур, могут найти информацию об экскурсиях на сайте обсерватории и выделить время в своем крымском новогоднем путешествии для наблюдения за звездами и за тем, как работают те, кто эти звезды наблюдает.

Да и окрестности Научного прекрасны зимой — тут и пещерные города Чуфут-Кале и Тепе-Кермен (последний расположен на отдельно стоящей горе на плато), и Бахчисарай, и стоянка пещерных людей Таш-Аир.

Нужно всего лишь старое советское…

Некоторые заголовки в интернете начинаются словами «Это точно поможет. Нужен всего лишь старый советский…», а дальше доверчивый пользователь кликает на заголовок, а там попадает на рекламный или фишинговый сайт. Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Однако в 2019 году эти заголовки в некотором роде были правдивыми. Тогда в Нижний Архыз на Специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук доставили зеркало 1979 года. Точнее, вернули зеркало, которое было установлено на Большом телескопе азимутальном (БТА).

Этот телескоп запустили в 1975 году. Однако его история начинается за 15 лет до этого, когда Совет министров СССР принял Постановление о создании телескопа-рефлектора, имеющего зеркалом диаметром 6 метров.

Для такого телескопа нужно большое зеркало. И к его созданию приступили Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, Лыткаринский завод оптического стекла, Ленинградское оптико-механическое объединение и ряд других предприятий. Задача это непростая. Первая заготовка зеркала, которая была отлита в 1964 году, медленно охлаждалась в течение двух лет. В целом для придания заготовки формы и ее шлифовки понадобилось около 19 тыс. каратов алмазов в виде порошка. Масса заготовки составила 42 тонны. До сих пор это самое массивное зеркало на планете. Точную обработку зеркала производили специалисты Ленинградского оптико-механического объединения. В июне 1974 года зеркало начало свой путь из Московской области на Северный Кавказ.

Однако, несмотря на весь титанический труд и все предосторожности, первое зеркало не удовлетворило требованиям ученых. И в 1979 году на телескоп поставили запасное зеркало. Оно прослужило до 2018 года.

Тогда его сменили на первое зеркало, которое в 2007 году отправили на Лыткаринский завод для обработки. На заводе с зеркала сняли слой стекла толщиной около 8 мм и заново переполировали. Но установленное в феврале 2018 года старое-новое зеркало не оправдало надежд ученых.

«Остаются неисправимые крупномасштабные дефекты — астигматизм, сферическая аберрация и «четырехлистник», плюс дефекты формообразования — концентрические окружности глубиной до половины длины волны, которые вообще никак, кроме как переполировкой, не исправить», — рассказывал в комментарии изданию N+1 научный сотрудник обсерватории Эдуард Емельянов.

В итоге решили вернуть то зеркало, которое было установлено в 1979 году. Оно и прибыло в Нижний Архыз в 2019-м.

Эту обсерваторию можно посетить с экскурсией. Правда, как отмечается на официальном сайте САО, обсерватория не работает 31 декабря и 1 января. При этом в обсерватории возможны и ночные групповые экскурсии. В общем, любителям звездного неба есть где приложить свои усилия. Новогодняя шпаргалка впадающим в детство © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Тем же, кто хочет посмотреть что-то кроме звездного неба, можно посоветовать вспомнить о том, что на территории Нижне-Архызского городища находилась древняя аланская столица Маас. Сейчас от нее осталось три христианских храма Х века. Кроме того, раскопано несколько языческих святилищ. Да и в целом виды вокруг прекрасные. И тут уж земля конкурирует по красоте с небом.

В общем, для тех, кто наблюдает за звездами, варианты отдыха на Новый год есть. Нужно лишь помнить, что в случае самостоятельного посещения обсерваторий нужно заранее позвонить и договориться об экскурсии. Благо, телефоны доступны. Остается лишь пожелать и астрономам-любителям, и астрономам-профессионалам ясного звездного неба над головой.