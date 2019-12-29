Первый за два года обмен пленными в Донбассе прошел в воскресенье, 29 декабря, в результате которого домой вернулось в общей сложности 200 человек. Он стал возможен после проведения Нормандского саммита 18 декабря, по итогам которого главы государств призвали обеспечить обмен пленными «всех на всех» до конца года

С чего все началось

Джангиров предположил, что будет, если Зеленский и Путин о чем-то договорятся © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Более того, на встрече в Минске от 18 декабря контактная группа не смогла согласовать обмен, для согласования всех условий обмена пришлось проводить видеоконференцию контактной группы 23 декабря. Эти переговоры увенчались успехом, и датой проведения стало 29 декабря.

Известный адвокат Татьяна Монтян вообще выражала сомнения в том, что процедура может состояться, поскольку с ее точки зрения, в команде президента Украины Владимира Зеленского нет людей, способных грамотно провести юридическую очистку задержанных.

Непосредственно перед обменом еще появилась еще одна трудность, когда радикально настроенная общественность и экс-президент Петр Порошенко всячески выражало протест против освобождения пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на Майдане 2014, и даже пыталось блокировать СИЗО, где они содержались.

Чтобы дать им возможность участвовать в обмене, суду пришлось освободить их из-под стражи. При этом Генпрокуратура Украины сообщила, что суд над бывшими «беркутовцами» будет продолжен.

Как все прошло

В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка начался обмен пленными. В рамках первого этапа пленными обменялись ЛНР и Киев. Луганск таким образом получил 63 человека, и передал украинской стороне 25 лиц. Еще девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

По словам представителя ЛНР Ольги Кобцевой, среди переданных Киевом людей, стали добровольцы из РФ, жители других городов Украины и граждане и другого государства. Как стало известно потом, этим гражданином «другого государства» оказался бразилец Рафаэль Лусварги, воевавший на стороне республик.

В свою очередь Донецк передал Киеву 60 человек, получив взамен 51. Что касается «отказников», то как заявляла ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова, около 20 человек решили остаться на подконтрольной Киеву территории.

Переговорный процесс идет вперед, этого мы не видели все 5 лет при Порошенко - Бизяев об обмене © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

Отказы от обмена могут быть связаны в том числе и с желанием людей доказать свою невиновность, так как они опасаются дальнейшего преследования в случае возвращения на территорию, где содержались под стражей.

В ходе обмена люди, которых передавали на подконтрольную Киеву территорию, благодарили президента Зеленского за помощь в возвращении. Переданные Донецку люди участники обмена в свою очередь рассказали, что подвергались избиениям и унижениям, им отказывали в медицинской помощи.

Не только Донбасс

Помимо уже упомянутых беркутовцев, следует отметить освобождение еще нескольких человек, которые удерживались Киевом по обвинениям, напрямую не связанным с донбасским конфликтом.

В частности, одним из них стала экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, обвиненная СБУ в ряде «действий, которые сами по себе не составляют общественной опасности, но по совокупности определённых признаков могут быть похожими на действия, направленные на подготовку террористического акта или диверсии».

Кроме того, на свободу вышел 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов, приговоренный к 12 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже и госизмене, у которого во время заключения наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.

Наконец, дома окажется севастополец Степан Резуник, задержанный украинскими силовиками в на пропускном пункте «Каланчак» в Херсонской области по подозрению в участии в крымском народном ополчении.

Реакция сторон

Реакция тех или иных сторон конфликта на состоявшийся обмен стала вполне ожидаемой. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал обмен пленными очередной победой Донбасса.

Представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов оценил его как шаг к дальнейшей имплементации Минских соглашений, выразив надежду, что Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции.

Баширов предположил, когда восставший Донбасс проведет еще один референдум © Владимир Трефилов Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными, а в ОБСЕ призвали продолжать усилия для решения конфликта в Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в свою очередь назвал приоритетом работу над формулой обмена удерживаемыми лицами «всех-на-всех» и заявил о намерении поднимать этот вопрос на следующих раундах переговоров в «нормандском саммите»

При этом радикально-патриотическое сообщество Украины в лице осужденного за терроризм и вышедшего по обмену с Москвой режиссера Олега Сенцова сочла несправедливым, что Киев отдаст настоящих убийц в обмен на якобы невиновных.

Оппозиционный депутат Верховной Рады и известный юрист Ренат Кузьмин обратил внимание, что обменяв беркутовцев Зеленский фактически признал, что конфликт в Донбассе начался именно с государственного переворота 2014 года.

Что дальше?

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков призвал не считать происходящее «установлением мира на земле», отметив при этом, что у Киева сейчас появилась возможность сменить «язык вражды» на «язык мира».

Политолог Руслан Бизяев в комментарии изданию Украина.ру отметил, что если раньше в вопросе урегулирования были хаотичные движения, которые не приводили к системному результату, то теперь процесс хоть медленно и криво, но стал двигаться вперед.

Политтехнолог Марат Баширов акцентировал внимание на том, что если в первом обмене, участвовала еще и Российская Федерация (передавались лица, которые находились на ее территории), то теперь процесс полностью переместился на границы между республиками и Украиной.

«Это новое обстоятельство. Фактически первое признание дееспособности республик Киевом. Это кажется не очень принципиальным с точки зрения «нормандского формата», но, как мы знаем, многие пункты Минских соглашений подразумевают прямой контакт. И вот это контакт на границе между Украиной и республиками, ранее они контактировали только в Минске», — сказал он в комментарии изданию Украина.ру

Отметим, что это движение гуманитарного характера должно стать регулярным, потому что это не последние пленные с обеих сторон. Тем более, что это самое меньшее что вообще можно сделать для урегулирования конфликта.