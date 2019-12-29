Газовая сделка с Россией и запуск поезда в Крым - две основные украинские темы, к которым на минувшей неделе проявляла внимание

«Крым наш!» — это позиция, выдержавшая проверку временем

Испанская El Mundo считает, что за пять лет, прошедших с момента смены Крымом своего гражданства, он превратился в полностью российскую провинцию.

По мнению московского корреспондента газеты Хавьера Коласа, «запуск поезда Санкт-Петербург — Симферополь, благословленный лично Владимиром Путиным, окончательно уверил всех, что восклицание «Крым наш!» выкрикнутое кем-то из «зеленых человечков», захватывавших полуостров» — не просто эмоциональный выкрик, а позиция, прошедшая проверку временем.

«Теперь Крым перестал быть похожим на российскую колонию, а стал таким же регионом России, как и остальные ее области», — констатирует журналист, который, тем не менее, продолжает следовать в общей для западных изданий манере подачи материалов о Крыме, принижая, где возможно, размеры позитивных изменений или «забывая» их упомянуть.

«За 43 часа поезд дойдет до пункта назначения», — отмечает репортер, не обращая внимания на то, что на самом деле время в пути от Питера до Симферополя на 10 часов меньше. Но 33 — это как-то нехорошо, слишком быстро. А надо бы показать, что эти русские не только запрягают, но и ездят медленно. Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией

«Местные (крымские — прим. ред.) власти надеются, что запуск железнодорожного сообщения через Керченский мост поспособствует возобновлению потока туристов на полуостров», — пишет корреспондент, который по нечаянности через пару строк публикует цифры, ставящие под сомнение правдивость его слов. Если он говорит, что «в прошлом году Крым посетили 6,8 миллиона гостей», то должен понимать, что термин «возобновление» совершенно некорректен. Возобновление, согласитесь, это значит начать заново какой-то прекратившийся или, по крайней мере сильно ослабнувший процесс. А что в данном случае? А в данном случае зафиксирован результат выше рекорда посещаемости Крыма в «украинские времена» (в 2012 году, по сведениям УНИАН, гостей было 6,134 млн человек). И есть все основания полагать, что итоги следующего года будут еще выше.

У сеньора Коласа плохо с математикой, профессиональной подготовкой или совестью? Впрочем, нет необходимости искать ответ на этот вопрос — на посещаемость Крыма это не повлияет никак.

«По оценкам аналитиков Bloomberg Economics, за последние пять лет санкции сократили на 6% экономику России», завершает материал корреспондент мажорным (как ему кажется) аккордом, не понимая, однако, какой позитив вбрасывает в российское общество. Ведь если европейско-американские санкции сожрали шесть процентов ВВП РФ, но экономика «страны медведей» продолжает, пусть на 2%, но расти, а страны ЕС, под американские санкции не попадавшие, рапортуют об увеличении своих ВВП на 1% и считают, что это круто, то кто ж на фоне этих цифр выглядит лучше?

«Европе — газ, Украине — чек»

Французская La Tribune, сообщает, что «новость о подписании Москвой и Киевом контракта, позволяющего продолжить поставки газа в Европу через Украину» вызывает «противоречивые и радостные чувства одновременно».

Корреспондент СМИ Дидье Жюльен представляет в своей статье Владимира Путина в роли Деда Мороза, раздающего подарки: Европе — газ, Украине — чек на $2,9 миллиарда».

Правда, журналист несколько опасается чрезмерного интереса, проявляемого к российско-украинской сделке Соединенными Штатами, которые «так же сильно, как и Москва хотят продавать Старому Свету свой СПГ». Но, в конце концов, автор успокаивает себя и других, что «ситуация только на руку европейцам: американский СПГ через Польшу будет поступать на Украину и таким образом составит конкуренцию российскому трубопроводному топливу».

Написав это, Жульен решил, что фраза выглядит как-то слабовато. Поэтому тоном, не допускающим возражений, добавляет, что «цены могут понизиться настолько, что Украина подумает, а не отказаться ли от прокачки российского газа вообще и будет реализовывать только газ из Штатов».

Думается, что для французского журналиста будет лучше, если украинское руководство не увидит его глубокомысленных пассажей. Товарищ, похоже, в своем изучении экономики не двинулся дальше названия науки и потому не знаком с таким терминами, как «себестоимость», «формирование цены», «доход», «прибыль». А то бы понял, что первая характеристика у американского СПГ настолько высока, что образует вторую, не позволяющую даже мечтать от третьей и четвертой. И намекать Киеву в таком случае об отказе от прокачки российского газа — то же самое, что предлагать Украине повторить описанный Н.А. Некрасовым сомнительного свойства подвиг мужика, повесившегося на глазах у своего барина, чтобы напугать того.

Если с причинами радости, обуявшей автора, более или менее понятно, то объяснений, что собой представляют «противоречивые чувства» и в чем они выражаются, журналист в итоге так и не представил.

«Победителей не оказалось. Но и проигравших тоже»

По версии польского эксперта Бартоломея Савицкого, давшего интервью радиостанции Polskie Radio, «ни одна из сторон не выиграла от заключенного между Россией и Украиной соглашения, хотя каждая добились максимально возможного в данной ситуации».

Специалист отметил, что несмотря на снижение транспортируемого через территорию Украины российского газа (65 млрд куб м в 2020 г против почти 90 млрд куб м в 2019 г.), «стране гарантирована прокачка, приносящая деньги». Савицкий при этом сокрушается, что «договор заключен не на 10 лет, как хотел Киев, а лишь на пять, и это сильно урезает для Украины время, в течение которого она могла бы себя чувствовать ключевым газовым игроком в Европе».

Но все же, считает специалист, заключение договора наводит на мысль, что не все так плохо для Украины, даже при условии, что она не хочет покупать для себя напрямую российский газ.

«Все может измениться, поскольку уже сейчас есть пять компаний, готовых брать топливо у «Газпрома». Они просто ждут, когда транзитная система будет официально выведена из компетенции «Нафтогаза», — заключает Савицкий.

Эксперт не исключает, что когда мухи «Нафтогаза» будут отделены от котлет транзита, а значит, наиболее одиозные фигуры, стоящие во главе названной конторы потеряют возможность бомбардировать судебные инстанции высосанными из пальца исками против российского поставщика, дышать Украине станет легче. И теплее.

«Зеленский выбросил белый флаг ради денег»

Американский журнал Forbes, анализируя ситуацию с газом, склоняется к мнению, что «раздрай между Россией и Украиной сохраняется», хотя, по словам журналиста Кеннета Рапозы, «при Владимире Зеленском дела пошли немного лучше, чем при Петре Порошенко и теперь, на фоне переговоров по транзиту голубого топлива Москва и Киев производят впечатление более дружественных друг другу сторон».

Дружественных, но не равных, подчеркивает автор, заявляя, что «у «Газпрома», в принципе, руки развязаны и он после 2020 года может в любую минуту отказаться от транзита через Украину, увеличив нагрузку на другие трубы — «Турецкий поток» и «СП2», которые будут висеть над Украиной и ее «Нафтогазом» дамокловым мечом».

«Ежегодный транзит 40 млрд кубов через украинскую ГТС — это для Киева стабильный заработок, — подчеркивает Рапоза, считающий, что ради этих денег «правительство Зеленского выбросило на переговорах белый флаг».

«Хотя президента можно понять, — полагает репортер. — Теперь, когда напряжение немного упало, он может заняться решением вопроса Донбасса».

Может. Но займется ли, и если да, то каким образом — на эти вопросы корреспондент ответов не дает.

«Украина обеспечила себя энергией на пять лет»

«Украина и Россия незадолго до истечения срока действующего контракта на прокачку газа пришли к новому соглашению. Это означает, что Украина теперь обеспечена энергией, как минимум на пять лет», — пишет финская Yle.

После прочтения этих строк корреспондента Эрика Столя, хочется произнести модную в сериалах фразу «может мы чего-то не знаем?» Ведь новым договором не предусмотрены закупки Киевом газа у России для собственных нужд — только транзит топлива в Европу. Впрочем, все это ненадолго, уверен финский корреспондент, подчеркивающий, что Россия стремится диверсифицировать пути поставки газа в Европу и «тем самым не только ослабить Украину, но и увеличить свое влияние на континенте».

В результате запуска новых трубопроводов «объем украинского импорта снизится с 90 до 40 миллиардов кубов», утверждает Столь, вновь настораживая читателя словом «импорт», означающее, как известно, далеко не то же самое, что «транзит». Мы имеем дело с оговоркой по Фрейду или нас действительно ждут какие-то сюрпризы (не обязательно приятные) при прокачке российского голубого топлива в Евросоюз по территории соседей?