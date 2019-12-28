Время мелких новостей. Украинская неделя в фотографиях

Год движется, точнее, стремительно ползет, к своему логическому завершению. И это ощущается, в том числе, и по новостной ленте. Глобальные процессы на время притихли, сенсации схлынули, наступил благостный, хотя и скучноватый период мелкотемья. Но кое-что все же происходит, в чем вы можете убедиться, пролистав подборку снимков сайта Украина.ру

Узкий мостик к миру

20 декабря. Станица Луганская. Мост на КПП между ЛНР и территорией, контролируемой Киевом, проверили машиной "скорой помощи". Прошла! Все-таки, как не говорите, позитивная новость.

Полыхают пожарища

23 декабря. Старобельск. На этот раз горело здание местной больницы. Пожарные сделали все возможное, чтобы укротить пламя. Молодцы, разумеется.

Таможня берет добро

23 декабря. Украинско-польская граница. На снимке вы видите товары, которые пытались незаконно провести на Украину через пункт пропуска"Краковец — Корчева". Ничего не вышло. Таможня бдит!

Между двумя Рождествами

24 декабря. Львов. Сделав 25 декабря нерабочим днем, Украина окончательно закрепила рамки продолжительного периода в конце одного года и в начале другого, когда трудиться и не очень хочется, да и получается так себе. Череда религиозных и светских торжеств продлиться вплоть до православного Рождества. А на фото запечатлена католическая месса в Латинском кафедральном соборе Львова.

Ёлка города-призрака

25 декабря. Припять. Впервые с 1985 года новогодняя ёлка установлена на главной площади города, историю которого существенно подкорректировала авария на Чернобыльской АЭС.

Свинья неблагодарная

26 декабря. Киевская область. Свинья выбрала пьяный воздух свободы, и сбежала от своего фермера-благодетеля. Правда, не долго она тешилась и наслаждалась независимостью. Была изловлена и отконвоирована в свинарник. Дело запросто может кончится холодцом, вот ведь как бывает.