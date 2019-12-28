Время мелких новостей. Украинская неделя в фотографиях
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Узкий мостик к миру

20 декабря. Станица Луганская. Мост на КПП между ЛНР и территорией, контролируемой Киевом, проверили машиной "скорой помощи". Прошла! Все-таки, как не говорите, позитивная новость. 

Время мелких новостей. Украинская неделя в фотографиях
© AP, Ukrainian Emergency Situations Ministry Press Service | Перейти в фотобанк

Полыхают пожарища

23 декабря. Старобельск. На этот раз горело здание местной больницы. Пожарные сделали все возможное, чтобы укротить пламя. Молодцы, разумеется. 

Время мелких новостей. Украинская неделя в фотографиях
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таможня берет добро

23 декабря. Украинско-польская граница. На снимке вы видите товары, которые пытались незаконно провести на Украину через пункт пропуска"Краковец — Корчева". Ничего не вышло. Таможня бдит!

Время мелких новостей. Украинская неделя в фотографиях
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Между двумя Рождествами 

24 декабря. Львов. Сделав 25 декабря нерабочим днем, Украина окончательно закрепила рамки продолжительного периода в конце одного года и в начале другого, когда трудиться и не очень хочется, да и получается так себе. Череда религиозных и светских торжеств продлиться вплоть до православного Рождества. А на фото запечатлена католическая месса в Латинском кафедральном соборе Львова.

Время мелких новостей. Украинская неделя в фотографиях
© REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Ёлка города-призрака

25 декабря. Припять. Впервые с 1985 года новогодняя ёлка установлена на главной площади города, историю которого существенно подкорректировала авария на Чернобыльской АЭС. 

Время мелких новостей. Украинская неделя в фотографиях
© AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Свинья неблагодарная

26 декабря. Киевская область. Свинья выбрала пьяный воздух свободы, и сбежала от своего фермера-благодетеля. Правда, не долго она тешилась и наслаждалась независимостью. Была изловлена и отконвоирована в свинарник. Дело запросто может кончится холодцом, вот ведь как бывает. 