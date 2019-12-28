Среди круглых дат уходящего года значится и одна "космическая", причем, с серьезным харьковским следом. 40 лет тому назад, в 1979 году, в столице Советского Союза была сдана в эксплуатацию необычная гостиница. Сегодня отель "Космос" можно назвать знаменитым и даже легендарным. А к жизни он был вызван приближающейся Олимпиадой-80

У московской гостиницы «Космос» и окружение соответствующее: Аллея космонавтов с памятником Константину Циолковскому, Звёздный бульвар, улица Цандера… Собственно, северо-восток Москвы крепко связан с космической тематикой. Скажем, КБ Сергея Королёва трудилось в Подлипках (ныне город Королёв) — тоже северо-восточное направление. Центр подготовки космонавтов в Звездном городке — и это северо-восток Московской области.

Словом, в том, что оригинальную гостиницу, возведенную рядом со станцией метро ВДНХ, назвали таким громким и гордым именем, есть своя логика. К тому же, буквально через дорогу от отеля "Космос" — обелиск «Покорителям космоса», павильон «Космос» на ВДНХ, музей космонавтики и дом-музей Королева.

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Состязания проводились, в том числе, в Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске. Однако именно в Москве, столице Олимпиады, в соответствии с генпланом развития города было построено и реконструировано около 80 объектов — все для проведения массовых спортивных состязаний, а также для приема атлетов, журналистов и болельщиков.

Одной из ударных строек предстоящих Игр стало возведение грандиозного по тем временам отеля «Космос». Над проектом совместно трудились советские и французские специалисты. С нашей стороны это были сотрудники бюро «Моспроект-1» во главе с архитектором Виктором Андреевым. Строили здание специалисты из Югославии.

Надо сказать, что для уроженца Харькова Виктора Андреева это был не первый "Космос", а второй. Ранее ему довелось поработать над павильоном «Космос» на ВДНХ. Собственно говоря, перепланировка в 1939 году павильона «Механизация» на ВСХВ, с конца 60-х известного как павильон «Космос», стала одной из первых знаковых московских работ талантливого архитектора. В 1930 году он окончил Харьковский государственный художественный институт, после чего принял участие в разработке генерального плана «Большое Запорожье» и проектировании различных зданий и жилых комплексов в Украинской ССР. После 1933 года его карьера продолжилась в Москве.

В 1954 году вместе с другим харьковчанином, Иваном Тарановым, они вновь изменили облик одного из самых примечательных павильонов ВДНХ. Затем Андреев спроектировал советские выставочные павильоны в Китае, гостиницу в Бирме.

Вернувшись в Москву, он поработал над созданием множества зданий. В качестве маститого архитектора, преподавателя МАРХИ его пригласили участвовать в проекте гостиницы «Космос».

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Сейчас отель «Космос» считается одним из ярких примеров зданий эпохи советского модернизма — так условно уже в 2000-х стали называть период в архитектуре, пришедший на смену сталинскому ампиру после хрущевского постановления о «борьбе с излишествами». По задумке авторов, "Космос" должен был стать воплощением самых современных представлений о гостиницах. Например, здесь впервые в СССР стали применять специальные ключ-карты для входа в номер, были использованы трехкамерные стеклопакеты, система отопления получала показания от датчиков на фасаде здания.

Кроме того, здесь впервые устроили зал для игры в боулинг, диковинку по советским меркам.

В 1979 году, на церемонии открытия отеля, в зале конгрессов вместе выступили Алла Пугачева и Джо Дассен. Гостиница запечатлена в музыкальном видео «Олимпиада-80» — на ее фоне эстонский певец Тынис Мяги с хореографическим ансамблем начинает исполнять песню, ставшую одним из символов игр.

После Олимпиады в отеле стали проводиться крупные международные конференции, съезды космонавтов и астронавтов, шахматные чемпионаты, телеконкурсы «Песня года» и «Утренняя звезда».

В день 60-летия Победы, 9 мая 2005 года президент России Владимир Путин и президент Франции Жак Ширак открыли рядом с гостиницей памятник генералу Шарлю де Голлю, лидеру французского Сопротивления.

Слегка неуклюжий, как персонаж Луи де Фюнеса, бронзовый генерал работы Зураба Церетели день и ночь стоит на постаменте на площади своего имени. Он не одинок, хотя и выглядит печальным — перед гостиницей установлена еще и скульптурная композиция «Мир», дар греческих скульпторов Москве — девушка с голубем и оливковой ветвью.

«Ночью гостиница «Космос» кажется к звездам ближе, млечный мигает компас, город становится тише», — пела группа «Ляпис Трубецкой» еще в 1990 —2000-е. Гостиница и сегодня задевает крышей звёзды, и, как прежде, дает пищу для размышлений. В Сети в шутку высказывали, к примеру, предположение: «Гостиница «Космос» такой формы, чтобы Жанна Фриске на машине по ней проехаться могла». Действительно, в фильме Тимура Бекмамбетова по роману Сергея Лукьяненко «Дневной дозор» героиня гоняет по фасаду гостиницы на алом спорткаре, и это очень запоминающаяся сцена. Сергей Лукьяненко: Наши русские вампиры не хуже западных © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Существует городская легенда, что когда-то в офисе турфирмы, находящемся в гостинице «Космос», работала менеджер по фамилии Лось. И якобы при звонках в главный офис турфирмы она неизменно сообщала секретарю: «Говорит Лось из Космоса…»

Почему имя Станислава Садальского, озвучившего пронзительный новогодний мультфильм «Падал прошлогодний снег», не указано в титрах? Сам актер объясняет это так: «В год выхода мультфильма меня с одной иностранкой задержали в ресторане гостиницы «Космос», и на меня прислали донос председателю Гостелерадио товарищу Лапину: Садальский встречается с иностранцами. Меня решили наказать, поэтому и убрали фамилию из титров. Но мне это совсем не обидно, потому что страна и так знает, кто озвучивал этот мультфильм».

Гостиница «Космос» — целый мини-город, здесь есть бассейн, фитнес-центр, конференц-залы, различные кафе и рестораны, сувенирные магазины. В стоимость апартаментов часто включен завтрак. Все постояльцы отеля отмечают великолепный вид из номеров — либо на ВДНХ, либо на храм в Алексеевском, а также удобное расположение недалеко от ВДНХ и центра. Как минус гости отмечают то, что отремонтирована лишь часть номерного фонда отеля и в большинстве номеров сохранилась полностью советская обстановка, которая спустя сорок лет требует замены. Большая часть инженерно-технических систем здания также значительно изношена. Как следствие, если в советские времена заполняемость отеля находилась на высоком уровне, то сейчас, по данным журнала CRE Russia, посвященного коммерческой недвижимости, этот показатель не превышает 50%.

Поэтому можно, например, рассматривать сегодня эту легендарную гостиницу как машину времени. Хотя, наверное, это не всем по душе.