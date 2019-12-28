Уходящий 2019 год был отмечен не только хорошими, но и плохими событиями. Среди последних нельзя забыть и о резонансных преступлениях, встревоживших Украину

Самое страшное политическое преступление года Чучундра и его покровители: Новый оборонный скандал ударит по Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Есть такие преступления, которые могут стоить власти. Притом не тем, кто подозревается в их совершении. Об одном из таких преступлений и рассказали 21 февраля украинские журналисты. Тогда в стране в разгаре была предвыборная кампания. Одним из фаворитов президентской гонки был президент Украины Петр Порошенко. Для того, чтобы мобилизовать свой электорат и перетянуть на свою сторону колеблющихся Порошенко использовал триаду «Армия. Вера. Язык». Кроме того, он постоянно подчеркивал, что Украина находится в состоянии войны, а в таких условиях менять главнокомандующего — не лучшая из затей. Подконтрольные Порошенко СМИ нагнетали военную истерию, и, казалось, это может сыграть на руку президенту.

Однако вечером 25 февраля вышло видео, которое, использовав кумулятивный от пропаганды войны, больно ударило по самому Порошенко. Украинский журналист Денис Бигус и его команда исследовали коррупцию в украинской оборонной промышленности и выяснили, что в ней замешан ближайший партнер и друг Порошенко: Олег Гладковский. К тому времени он занимал пост замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Если верить журналистскому расследованию, сын Гладковского Игорь обогащался на поставке на оборонные заводы контрабандных деталей из России. При этом директоров заводов буквально принуждали к «сотрудничеству». После обнародования расследования по Украине прокатилась волна массовых протестов. Националисты срывали предвыборный тур Порошенко по регионам.

Самое мерзкое преступление года

Конец весны ознаменовался одним из самых мерзких преступлений в истории постмайданной Украины. В истории страны в целом было не так уж много преступлений, после которых возмущенные украинцы выходили митинговать под Министерство внутренних дел. Однако то, что произошло 31 мая, а также то, как на это отреагировали правоохранители, разъярило украинцев.

В тот день в Переяславе-Хмельницком возле одного из домов играли дети. Внезапно один из них — пятилетний Кирилл Тлявов — упал. Перед этим прозвучал хлопок.

«Соседские дети прибежали и говорят: «Он весь в крови». И мой сын младший быстренько туда побежал, но он был уже без сознания», — рассказывала бабушка мальчика.

Очевидцы сообщали о звуке выстрела. Когда местность прочесали, вблизи обнаружили пивные банки, по которым кто-то стрелял. Тут-то и вспомнили о том, что зимой здесь тоже слышали выстрелы. Тогда грешили на местных полицейских. О чем молчит Аваков. Ответит ли министр МВД за пьяную выходку своих подчиненных? © Yulia Babych | Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Мальчик не пришел в сознание и 3 июня скончался. Правоохранители поначалу заявили, что Кирилл просто поскользнулся и упал, ударившись об асфальтобетонное покрытие и камень, а позже утверждали, что местный полицейский просто пристреливал ружье и случайно выстрелил в сторону двора, где гулял ребенок, но в конце концов пришли к другому выводу. Прокуратура Киевской области составила подозрение, в котором утверждалось, что сотрудники патрульной полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько во время отдыха в тот день выпивали. Они решили пострелять из огнестрельного оружия по пустым пивным банкам и другим предметам. Одна из выпущенных ими пуль и попала в мальчика. Полицейских взяли под арест. Позже оказалось, что когда они стреляли, рядом было еще два — гражданских — человека. 5 ноября стало известно о том, что в деле об убийстве Кирилла четырем лицам огласили сообщение о подозрении. При этом лишь одному из них — объявили убийство, совершенное по неосторожности.

Самое красноречивое убийство

В мирных планах по урегулированию ситуацию в Донбассе недостатка нет. Есть они даже у отдельных народных депутатов, например — Вадима Новинского. Однако многие из планов, предусматривающих возвращение Донбасса в состав Украины и упоминающие амнистию, не учитывают двух важных факторов: наличия у украинских националистов оружия и их непримиримость. Красноречивым примером этого является убийство, произошедшее 16 сентября в Мариуполе. Тогда на пороге собственной квартиры семью выстрелами в упор был застрелен бывший ополченец Роман Джумаев, который в рядах «Пятнашки» участвовал в боях за донецкий аэропорт и Дебальцево. Стала известна подлинная причина смерти убитого во львовской тюрьме ополченца © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Его история очень странная: начав воевать в 2014 году, в 2015 Джумаев поехал к матери в Белоруссию. А в 2017 он вернулся в ДНР и в сентябре попытался попасть на подконтрольную Украине часть Донбасса для визита к родственникам. На КПВВ его и задержали. Однако позже Джумаеву, которому инкриминировали создание террористической организации, отпустили под домашний арест. Он занялся бизнесом в Мариуполе и в декабре 2018 года снова был задержан за нападение на украинского полицейского во время демонтажа его торговой точки. После двух месяцев пребывания в СИЗО его снова отпустили под домашний арест. Во время нахождения под вторым домашним арестом бывшего ополченца и застрелили.

В украинских соцсетях это вызвало бурю радости. А вот дончане и луганчане получили красноречивый пример того, что будет с ними при объединении с Украиной и чего стоят украинские гарантии.

Самое циничное убийство

Еще одно преступление произошло в конце 2018 года, однако его подробности стали известны в начале 2019 года. Тогда издание Украина.ру получило документы, свидетельствующие о том, что декабрьская смерть в колонии под Львовом — результат не несчастного случая, но убийства.

Официальная украинская версия событий, обнародованная пресс-службой украинского омбудсмена, гласила: «9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об мусорку, в результате чего наступила смерть. По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай». Во львовской тюрьме до смерти забили пленного российского ополченца © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк

Но 21 декабря в комментарии департамента информации и печати МИД РФ значилось: «По имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома четырех рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина». А в январе 2019 года издание Украина.ру опубликовало судебно-медицинский диагноз, подписанный заведующим Северодвинским межрайонным отделением «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Архангельской области. Документ гласил: в результате вскрытия установлено, что у погибшего были сломаны четыре ребра, произошло кровоизлияние в легких, кишечнике, мозге, почках, также на его теле были зафиксированы множественные гематомы.

Иными словами, жителя Северодвинска Иванова, воевавшего в НМ ЛНР, забили до смерти. Примечательно, что СМИ винили в произошедшем и экс-вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко, которая в последний момент исключила Иванова из списка на обмен. Кроме того, ополченца «прославила» и украинская журналистка Алена Лунькова, снявшая о нем и других пленных сюжет (снимала его она в том числе и в России), а после заявившая, что он — самый жуткий из пленных ополченцев.

«Самое неприятное и жуткое впечатление у меня осталось после беседы с Валерием Ивановым, который сидит в колонии Дрогобыча. Он ни о чем не жалеет. Говорит, если надо, он опять пойдет воевать», — рассказывала она «Фактам».

Похоронили Иванова в родном Северодвинске.

Самое дерзкое покушение и убийство Стреляли и взорвали машину с бизнесменом. Киев пережил «криминальную среду» © Facebook, Поліція Києва

Пожалуй, самым дерзким покушением на убийство можно назвать случай в Киеве, произошедший вечером 6 ноября. Тогда в Святошинском районе Киева неизвестный на мотоцикле подъехал к Mercedes и положил на его крышу взрывчатку. Прозвучал взрыв, который затронул и проезжавшую поблизости маршрутку.

В результате взрыва пострадал находившийся в авто 57-летний бизнесмен и 34-летний водитель. 40-летний полицейский, охранявший бизнесмена, погиб.

«Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины», — заявил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

Святошинским управлением полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

Позже украинские СМИ сообщили, что взорванное авто принадлежит российско-украинскому бизнесмену, директору фармакологической компании Игорю Сало, который фигурировал в новостях об «отжатиях» и рейдерских захватах ряда предприятий, приватизации «Артемсоли», «Центрэнерго» и угольных конфликтах с «Центрэнерго».