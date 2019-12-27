В пятницу, 27 декабря, в полдень в Киеве запускают в первый рейс новый дизель-поезд украинского производства на маршруте Kyiv Boryspil Express. Однако на деле новый экспресс - это три вагона, что выглядит особенно бледно на фоне того, что происходит в другой столице - Москве

«Укразализныця» ждет журналистов, чтобы те приняли участие в запуске первого рейса нового дизель-поезда украинского производства на маршруте, связывающем Центральный железнодорожный вокзал в Киеве с международным аэропортом «Борисполь». Два моста — две страны. Чему могут научить примеры Крымского и Шулявского мостов © most.life

Несмотря на то, что событие радостное, его анонсы во многих украинских СМИ поводов для радости не дают. Ведь изначально речь шла о поставке «Укрзализныце» шести дизель-поездов ДПКр-3 от Крюковского вагоностроительного завода. Соответствующий тендер госмонополист провел в 2018 году. Правда, тогда эти дизель-поезда намеревались использовать на Львовской железной дороге. Стоимость каждого поезда составляла около 177 млн грн (около 470 млн руб.). За эти деньги Львовская железная дорога получала шесть составов по три вагона — два головных второго класса и один центральный первого класса, всего на 170 мест. Поступить поезда должны были в «Моторвагонное депо Тернополь».

Однако позже объем заказа урезали до одного дизель-поезда, а саму новинку решили использовать не на западе Украины, а в столице страны — Киеве, на самом скандальном маршруте — между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом «Борисполь».

Маршрут с непростой судьбой

О национальном проекте «Воздушный экспресс» — железной дороге из аэропорта «Борисполь» в Киев впервые о нем заявили во время президентства Виктора Януковича. В 2011 году Украина договорилась с Китаем о привлечении $372 млн. Через два года стало известно, что проектировать и строить «Воздушный экспресс» будет Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов. В июне того года Экспортно-импортный банк Китая открыл финансирование нацпроекта и был выделен первый транш в размере $52 млн.

Однако в 2014 году в Мининфраструктуры сообщили, что ГП «Воздушный экспресс» получило из Китая лишь $14 млн. А в октябре 2015 года Государственная финансовая служба опубликовала результаты проверки, которая показала, что десятки миллионов гривен китайского кредита фактически сгорели или пропали на счетах сомнительных финансовых учреждений. Проблемы с киевским метро. Как киевская подземка иллюстрирует проблемы страны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Именно китайские деньги в ноябре 2019 года обсуждала замминистра инфраструктуры Александра Клитина в переписке, как она думала, с соратником, а на деле — пранкером Джокером.

«Да знаю, я с Владом (министром инфраструктуры Владиславом Криклием — Ред.), и мне сложно между нами. Пока он вникает, но меня очень смущает, что он приблизил к себе Галущака (государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак. — Ред.) — на том вообще клейма негде ставить, еще китайский экспресс разворовывал при Яныке», — доверительно сообщила она пранкеру.

Возвращаясь к экспрессу в «Борисполь», нужно отметить, что его все же достроили. Его запуск несколько раз откладывали, но в конце октября 2018 года на нем проехался сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт «Борисполь». В феврале — проект, в мае — начало работ, в октябре — тестовый пуск подвижного состава. В ноябре — начало работы экспресса», — написал Гройсман в 25 октября.

В ноябре экспресс действительно открыли. Но в последний день — 30 ноября. На открытии присутствовали Гройсман, президент Петр Порошенко и глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«На экспрессе дорога от Центрального железнодорожного вокзала в аэропорт «Борисполь» будет занимать 35 минут. В часы пик поезд будет курсировать каждые 30 минут», — нахваливал Гройсман экспресс.

На експресі дорога від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту «Бориспіль» триватиме 35 хвилин. У години пік потяг курсуватиме кожні 30 хвилин. Придбати квиток також можна на вокзалі в електронному терміналі за допомогою картки. pic.twitter.com/VlucG6CL22 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 30 ноября 2018 г.

​В Киеве тем временем шёл снег.

На следующее утро уже глава «Укрзализныци» не упустил возможность прорекламировать экспресс.

«Снег будет идти весь день. «Укрзализныця» работает в штатном режиме. Есть совета: если собираетесь в аэропорт — то ехать нужно только Boryspil Kyiv Express. Цена от сантиметров снега на дорогах не зависит — фиксированные 80 грн (около 210 руб. — Ред.). Таксисты сегодня просят в пять раз дороже — от 400 грн (около 1 тыс. руб. — Ред.). Начните путешествие не в заторах», — написал Кравцов в Facebook 1 декабря.

За этот совет некоторые путешественники Кравцова и прокляли. В тот день экспресс — польский реечный автобус производства польской компании PESA — сломался и застрял на полпути. Присутствовавшие на маршруте журналисты наблюдали брейгелевских «Охотников на снегу» в современной украинской интерпретации: некоторые из путешественников не выдержали ожидания, спрыгнули с экспресса и побежали, подхватив чемоданы, по заснеженному полю.

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — hromadske (@HromadskeUA) 1 декабря 2018 г.

​В итоге экспресс все же отбуксировали в аэропорт.

Несмотря на поломки, «Укрзализниця» по-прежнему гордится экспрессом.

«Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс в аэропорт Борисполь нужен. За первый год работы он совершил около 10 тыс. рейсов и перевез почти 1 млн пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности данного проекта», — сообщил в начале декабря 2019 года Кравцов.

И все бы ничего, но этот показатель вполовину ниже показателя амбициозного инфраструктурного проекта, который 21 ноября испытали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Миллион за пару дней

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров испытывали заработавшую в тот день в российской столице новинку — Московские центральные диаметры. По одному из них они и проехались через центр Москвы.

В первый же день работу новинки оценили более полумиллиона пассажиров. Именно столько за день перевезли МЦД-1 и МЦД-2. Диаметры связали пригороды с центром Москвы. При этом благодаря интегрированности в городскую транспортную систему они помогли разгрузить ряд станций метро.

За первую неделю работы МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) перевезли более 3,1 миллиона пассажиров. То есть в три раза больше, чем «Бориспольский экспресс» за год своего существования. Спустя месяц с небольшим — 26 декабря заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он рассказал, что с начала работы МЦД-1 и МЦД-2 поезда на них перевезли 15,5 млн пассажиров. При этом до ввода диаметров пассажиропоток на этих направлениях был на 13% меньше.

Введение МЦД было подарком не только для москвичей, но и для российских вагоностроителей. На диаметрах курсируют электропоезда «Иволга» Тверского вагоностроительного завода. Эта модель поезда разработана специально для Московского центрального кольца — еще одного масштабного инфраструктурного проекта, заработавшего в 2016 году.

Изначально составы состояли из шести вагонов, однако позже количество вагонов стали увеличивать. В декабре МЦД-1 досрочно перешел на 11-вагонные поезда. МЦД-2 на такое количество вагонов перешел еще раньше — 25 ноября. Созвездие Гиперлупа © AP, John Locher | AP, John Locher | Перейти в фотобанк

На двух диаметрах в общей сложности расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. При этом на первом этапе пассажиров возят 39 «Иволг» и 99 обычных электричек.

Но на этом останавливаться не намерены. На данный момент планируется организовать еще три маршрута, связывающих в сквозные диаметры шести радиальных направлений Московского железнодорожного узла. Первый из них Ленинградско-Казанский — МЦД-3 планируют открыть в конце 2021 — начале 2022 года.

И это лишь один из амбициозных проектов. О проблемах с киевским метро издание Украина.ру уже писало. Если каждому новому мэру Киева в наследство от предшественника достается обещание запустить метро на Троещину — в крупнейший жилмассив города, где проживает около 370 тыс. человек, воплотив тем самым еще советский проект, то в Москве каждый год открываются новые станции метро. В 2019 году в Москве открылось движение по двум новым участкам метро общей протяженностью 17,9 километра — запустили первые четыре станции Некрасовской линии и четыре станции Сокольнической ветки от «Саларьева» до «Коммунарки». В общей сложности в 2019 году проложили 38 км тоннелей.

В 2019 году в Киеве не открылось ни одной новой станции метро. Ближайшее открытие новых станций запланировано на 2021 год. При этом Киевский метрополитен отметился сбоями, которые выводили из себя киевлян.

А ведь Украина имела существенный потенциал к моменту распада СССР. Однако неумелое руководство, а также череда кризисов — экономических и, в первую очередь, политических привели к столь печальному итогу.