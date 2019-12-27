Приглашения понтифику на этот раз могут достичь цели, ведь за прошедшие несколько лет на Украине укрепились как позиции католиков, так и личная популярность главы Римско-Католической церкви (РКЦ) и как духовного лидера, и как благотворителя

«В этом году… мы имели возможность целым епископатом провести встречу со Святейшим отцом (папой Римским Франциском. — Авт.). И мы его официально в очередной раз пригласили приехать в Украину. Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание», — рассказал 25 декабря в интервью украинской редакции Радио «Свобода» Верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) Святослав Шевчук.

По словам главы УГКЦ, во время визита летом этого года в Ватикан были заданы вопросы и в практической плоскости организации такого визита: «Когда на наше рабочее пленарное заседание пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое — это приглашение католических Церквей. Второе — это приглашение со стороны украинской государственной власти. У нас новый президент. Я надеюсь, что он пригласит папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские Церкви не возражали против этого визита». Папа Римский в рождественском послании вспомнил об Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Стоит заметить, что почти пять лет назад из Киева в Рим уже поступало официальное приглашение со стороны президента Украины. «Я несколько дней назад вернулся из Ватикана, где мы встречались с папой Франциском. Позавчера было вручено письмо от президента Порошенко с приглашением, и он нам сказал, что приедет в Украину», — заявил 23 февраля в эфире «5» телеканала глава объединенного межведомственного координационного центра по освобождению военнопленных при СБУ Юрий Тандит.

Однако, как мы знаем, тогда понтифик (так по древнеримской традиции неофициально именуют римского первосвященника) предпочел уклониться от посещения Украины. Почему это произошло, неизвестно. Но предположить можно.

Лишь к началу двадцатых числе февраля 2015-го завершились масштабные бои под Дебальцево. Продолжались возобновившиеся в конце января 2015-го активные боевые действия под Мариуполем, сопровождавшиеся применением тяжелой артиллерии и установок реактивной артиллерии «Град» и «Ураган». В этой ситуации визит папы в Киев был небезопасен, но главное — выглядел бы как поддержка одной из воюющих сторон. Да и позиции самих римо-католиков на Украине были тогда еще под большим вопросом. Папа Римский призвал молиться за позитивные итоги нормандского саммита © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

За прошедшие годы отношение к римо-католицизму и главе РКЦ на Украине изменилось. По данным регулярных опросов Центра Разумкова, если в 2000 году к римо-католикам относили себя 0,5% жителей Украины, то сейчас — 1,6%, хотя еще в прошлом году было 0,8%. Причем, число римо-католиков остается достаточно стабильным на Западе (в 2000-м было 1,3% и сейчас 1,3%), но интенсивно растет в Центре (в 2000-м было 0,8%, сейчас 2,6%), а также, хотя и не так быстро, на Юге и на Востоке (в 2000-м и там, и там было 0,0%, сейчас уже по 0,8%) страны.

В принципе, это понятно. На Западе все-таки живо вековое этнорелигиозное деление, где римо-католики это поляки (завоеватели и паны), а украинцы — либо греко-католики, либо православные, либо протестанты (подданные и холопы), и эти две нации враждуют до сих пор, вследствие чего папам Римским периодически приходится показательно мирить львовских католических (поляков) и униатских (украинцев) иерархов. А вот в Подолье, например (включаемого социологами в Центр), такое деление не столь актуально, римо-католики здесь исторически уже вписаны в местную украинскую идентичность.

Но все же, прирост римо-католиков идет, и явно не за счет рождаемости или внутренней миграции (с Запада страны, конечно, в Киев едут, но больше — на заработки в Польшу). Католицизм представляется более привлекательным, так как он универсален и глобален, тогда как уния замыкает в пределах Галичины, в западноукраинской местечковости.

Интересен и уровень популярности папы Франциска, впервые включенного в опросники Центра Разумкова в этом году и сразу уверенно обошедшего на Украине всех прочих иерархов, как местных, так и зарубежных. Климент, папа Римский – первый святой на Руси Перейти в фотобанк

Доверяет действующему папе Римскому 41,5% украинцев, тогда как митрополиту Киевскому и всея Украины Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию (Думенко) — 38,7%, митрополиту Киевскому и всея Украины Московского патриархата (МП) Онуфрию (Березовскому) - 32,4%, непризнанному патриарху Киевскому и всея Украины-Руси Киевского патриархата (КП) Филарету (Денисенко) - 28,5%, главе УКГЦ Шевчуку — 27,5%. Из зарубежных духовных лидеров: Вселенскому патриарху Варфоломею доверяет 31,0% опрошенных украинцев, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу — 15,8%.

Причем, популярность понтифика велика и в разных регионах, и среди разных групп населения. Конечно, больше всего поддержка папы Франциска на Западе (62,8%), но она велика и в Центре (38,7%), и на Юге (35,3%), и даже на Востоке (29,3%). Ему доверяют не только 74,9% респондентов, относящих себя к УКГЦ (что логично — все униатские Церкви находятся в верховной юрисдикции папы Римского), но также 57,6% респондентов, относящих себя к ПЦУ, 54,4% — к КП, и даже 41,5% — к Московскому патриархату.

Откуда вдруг такие цифры? Во-первых, папа Франциск умело остался в стороне от политического и вооруженного противостояния на Украине, посылая месседжи «я свой» и в сторону яростных борцов за суверенитет страны, и в сторону сторонников мира, и в сторону Москвы (и с Путиным встречался в 2015-м и 2019-м, и с патриархом Кириллом в 2016-м). Во-вторых, стоит напомнить о масштабной благотворительности Ватикана в восточных областях Украины, о которой у нас чаще всего даже не знают.

Летом 2016 года была публично представлена, а в конце декабря 2016 года заработала в полную силу после перечисления первого транша в 6 млн. евро программа «Папа для Украины», реализуемая католическим благотворительным фондом «Каритас». В рамках этой программы к ноябрю 2018 года Ватикан перечислил 16 млн. евро, потраченных на оказание помощи (вещами, продуктами, денежными выплатами по несколько тысяч гривен, бесплатными медицинскими услугами, установкой обогревательного оборудования, финансированием различных местных инициатив и т.д.) 900 тыс. жителям Донецкой, Луганской и Харьковской Украины. Масштаб выделяемой прифронтовым регионам помощи весьма солидный, превышающий даже помощь крупных западных держав.

Все это сопровождалось яркой агитационной кампанией, в центре которой были однотипные баннеры с крупным лицом Франциска и слоганом «Папа для Украины» на разных языках. Безусловно, это не могло не сказаться на имидже и Римской католической церкви (РКЦ), и ее главы. Католики Украины хотят прирастать православными раскольниками. Но Папа Римский против © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Немного упрощая, если раньше в сознании жителей Восточной Украины римо-католики ассоциировались прежде всего со злобными инквизиторами рядом с пылающими кострами для еретиков, то сейчас — с доброжелательным «папой бедняков» из Аргентины на плакате рядом с выдачей гуманитарной помощи. И не очень одобрительно воспринимаемые в самой Европе новости о том, что Франциск омывает ноги беженцам или призывает пускать их на ночлег в католические храмы, на Украине встречают совсем иное отношение, ведь сотни тысяч ее собственных граждан (официальная статистика у ведомств не первый год разная, от 1,0 до 1,8 млн.) были вынуждены бросить дома и жить где придется, а страна заняла в 2015 году четвертое место в мире по числу внутренне перемещенных лиц, пропустив вперед лишь Йемен, Сирию и Ирак!

Да и на Западе миллионы украинских гастарбайтеров ощущают себя не в статусе «белых господ», а скорее ближе к чернорабочим из числа выходцев из третьих стран.

Так что если сейчас папа Франциск приедет, например, в Харьков, в Краматорск или Северодонецк (в этих двух городах с 2014 года находятся областные военно-административные администрации Донецкой и Луганской областей, да и многие переехавшие из этих крупных городов университеты и иные инстанции), то многие из местных жителей его встретят с радостью, как минимум — доброжелательно.