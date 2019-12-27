На современной Украине только один бизнес растет и приносит миллионную прибыль – похоронный. В день в стране умирает более тысячи граждан. Города уже столкнулись с проблемой нехватки мест для захоронения, а родственники усопших - с ростом цен на погребение. В ближайшее время будет только хуже – геноцид нации продолжается, смертность растет

Украина занимает 4-е место в мире и 3-е место в Европе по уровню смертности после Лесото, Болгарии и Литвы. Аналитики ООН говорят, что к 2050 году в Украине может остаться 36 миллионов человек, а не 42, как принято полагать. В 2018 году в Украине умерло 588 тысяч человек, в 2019-м эта цифра не будет меньше. Повышение уровня смертности связывают с понижением уровня жизни населения, а также с проблемой старения.

Крупные города уже столкнулись с проблемой — хоронить украинцев негде. Кладбища закрываются из-за отсутствия свободных мест. Отдельные участки дельцы держат для «блатных» или же именитых покойников, другие свободные места или же заброшенные, старые могилы продают для подзахоронения за большие деньги. Из-за отсутствия свободных мест украинские кладбища превращаются в многоэтажные подземные усыпальни, приносящие миллионную прибыль похоронной мафии.

Золотая кладбищенская земля

В Днепре разразился скандал. Директор местного коммунального предприятия, занимающаяся похоронным бизнесом, заявила, что ее увольняют якобы за коррупционную деятельность и на ее место назначают другого. В этом решении начальства она увидела заговор и рейдерский захват и уходить без боя не собирается. К тому же она уже восстанавливалась на этой должности через суд, когда ее первый раз уволили за злоупотребления. Джулиани нашел в Украине доказательства коррупции © REUTERS, Courtesy of Andriy Derkach | REUTERS, Courtesy of Andriy Derkach | Перейти в фотобанк

Понять ее можно: терять место, приносящее прибыль, она не хочет. Не секрет, что, чтобы стать директором кладбища, кандидату необходимо занести сумму с пятью нолями «кому надо». Но эти затраты очень быстро окупаются: тут же открывается своя служба ритуальных услуг, с полицией и медиками заключается договор, те за сходную плату сообщают о каждом новом покойнике, и служба берет родных усопшего в оборот. Убитые горем родственники, как правило, не считают денег, не требуют чеки и покупают что им скажут в ритуальных службах, вплоть до места на закрытом кладбище или на престижном участке. Все идет через директора. Место на кладбище, подзахоронение к могилам родственников — это все дополнительные суммы. Ни один памятник без ведома директора не поставят.

Неудивительно, что самая дорогая в Украине земля, которую продают нелегально, находится именно на закрытых столичных кладбищах. Цены стартуют от 7 до 50 тысяч долларов за место. За сутки в Киеве умирает 90-100 человек. С местами на кладбище уже давно проблемы.

Берковецкое кладбище, которое насчитывает около 700 тысяч могил, с 80-х годов считается закрытым. Здесь разрешены только подзахоронения в родственные могилы. Но в прошлом году на центральной аллее вырос торговый киоск, в старой части кладбища стали появляться новые могилы и расчищаться места под захоронения. Кусок земли в полтора метра стоит здесь от 7 до 10 тысяч долларов. Сейчас там можно захоронить где-то 40 человек. Около 400 тысяч долларов — чистая прибыль директора кладбища. И это не учитывая того, сколько могил уже продано и за какую сумму.

На закрытом Лесном кладбище в столице есть свободные места, якобы предназначенные «льготникам», к примеру, участникам боевых действий, инвалидам, но их продают за 5-15 тысяч долларов. Притом что официально похоронить человека на закрытом кладбище стоит от 8 до 18 тысяч гривен.

В интернете за участки на закрытых кладбищах Киева просят от 5 до 50 тысяч долларов. Дороже всего обходится место на центральных Байковом и Зверинецком кладбищах. Продавец уверяет, что документы готовы, с администрацией кладбищ все согласовано.

«Это могилы моих родственников умерших пятьдесят и сорок лет назад. Я получил разрешение на подзахоронение, но мне не нужно. Хочу продать», — рассказывает некто Владимир, уверяя, что все по закону и проблем не будет.

Директор кладбища в одном из городов-спутников Киева признался, что, так как кладбище не резиновое и постепенно доходит до отведенных ему границ, он предлагает для захоронения места в старой части кладбища. «Много, очень много есть заброшенных могил, где похоронены люди еще с довоенных времен. Если могила никому не нужна, она простаивает, так можно же там похоронить других. И стоит недорого — 2-5 тысяч долларов, и спрос есть», — признался кладбищенский воротила.

В Киеве похоронить человека без проблем можно на единственном открытом кладбище «Северное». Оно находится под Броварами, в 25 км от Киева. За могилу надо заплатить 1000-2000 гривен. Но и оно недолговечно, там сегодня насчитывается более 600 тысяч могил.

Деньги на гробах

Есть и еще одна статья доходов директоров кладбищ — ритуальные услуги. Средняя стоимость церемонии захоронения в столице — 30 тысяч гривен (1200 долларов). Бюджетные похороны в Украине обойдутся в 6000-8000 гривен (250-350 долларов). Платные услуги включают работу похоронной бригады, копку могилы, транспорт, обитый тканью деревянный гроб, комплект для погребения, венок, могильный крест.

Стоимость копки могилы зависит от времени года — летом дешевле. Вынос гроба до места назначения в регионах составляет порядка 400 гривен, в столице в два раза дороже. За пребывание тела в морге в провинции возьмут 400 гривен. В больших областных городах эта цена может составлять около 1000 гривен. Омовение, макияж, переодевание и укладывание в гроб в регионах составляет 450 гривен в среднем. В Киеве — до 2 тысяч гривен. Катафалк в селах и маленьких городах обойдется примерно в 700 гривен. Цена на похоронный автомобиль в крупных мегаполисах стартует от 1500 гривен. Плюс к этому надо добавить веночки, платочки, свечки и прочую атрибутику, которая обойдется примерно в 500-1000 гривен. Поминки — неотъемлемая часть славянского похоронного ритуала — стоят минимум 150 гривен с одного лица без алкоголя, который при желании родственники покупают отдельно.

Как правило, на Украине организацией процесса похорон занимаются родственники директора кладбища. Бизнес построен так, чтобы деньги от ритуальных услуг не вышли за пределы семейного бюджета. Получается эдакий семейный бизнес — одни родственники копают могилы, другие продают атрибутику, третьи организовывают похороны.

Альтернативой затратным похоронам и поискам места на кладбище оказывается кремация. Но она проводится только в трех специальных зданиях для сжигания тел в Киеве, Харькове и Одессе. Самая дорогая кремация в столице. Минимальная стоимость такой процедуры составляет 4000 гривен. В эту цену входят гроб, похоронный комплект, похоронная бригада, урна для праха, захоронение на кладбище, документальное оформление, аренда зала для прощания и т.д. Коррупция и деградация. О чем свидетельствует переписка замминистра инфраструктуры с Джокером © Facebook, Aleksandra Klitina | Перейти в фотобанк

Воспользоваться услугами любого из трех крематориев могут жители всей страны. Однако гражданам, проживающим в отдаленных регионах, придется заплатить практически в два раза дороже. В копеечку выльется перевозка тела до ближайшего крематория.

Удар по ритуальной мафии

Кабмин Украины взялся решить проблему дефицита мест на кладбищах и тем самым ударить по кладбищенской мафии. На законодательном уровне решено ввести понятие «подхоронение» — захоронение умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении «кладбищенского периода» (20 лет с момента последнего захоронения) и с согласия владельца (держателя) такой могилы. Если такой не будет обнаружен, достаточно будет заручиться поддержкой местных властей. Сейчас практикуется подхоронение к родственнику, причем только в том случае, если руководству кладбища предоставят доказательства их родства.

Проект закона №8248, который правительство подало в Раду, должен стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации, а также вводит понятие «биозахоронение» — захоронение тела с использованием биоразлагаемых в течение пяти лет материалов, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. Лишь «информационная табличка». Хоронить по такой технологии предлагают не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. При условии, что местные власти дадут добро на выделение под эти нужды отдельных участков.

Законопроект предусматривает и борьбу с монополией в сфере ритуальных услуг и сохранение конфиденциальности данных об усопшем. Работникам правоохранительных органов, органов регистрации актов гражданского состояния, учреждений здравоохранения запрещается сообщать поставщикам услуг захоронения адреса и телефоны родственников покойного. Сейчас это практикуется повсеместно, и частные ритуальные компании получают информацию и адреса родственников за считанные минуты после смерти. Законопроект предлагает за разглашение информации и личных данных привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, на кладбищах собираются запретить размещение поставщиков ритуальных услуг, кроме продажи ритуальной продукции.

Если инициативы правительства поддержит Рада, закон вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации. Однако депутаты не торопятся, и в ближайшее время кладбищенский бизнес будет только процветать.