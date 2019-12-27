В Польше Рождество, которое отметили 25 декабря, – праздник семейный. А вот Новый год многие поляки встречают на публике, и Варшава даёт для этого массу возможностей своим жителям и гостям

Праздничные декорации появляются в магазинах и на улицах польских городов ещё в середине ноября, а первый «зимний» праздник в Польше отмечают в ночь с 29 на 30 ноября, в День святого Андрея по григорианскому календарю. Раньше в эту ночь польские девушки, как и в России и на Украине, гадали «на суженого», ныне же «андрейки» — просто повод для шумных вечеринок, причём не только молодёжных. А вот 6 декабря, когда в Польше отмечают День святого Николая, — праздник в первую очередь детский, его в народе называют просто «миколайками». В этот день родители, бабушки и дедушки, дяди и тёти задаривают польскую малышню подарками. Так стартует месяц рождественско-новогодних празднеств, которые заканчиваются 6 января, когда католики отмечают Богоявление, называемое в Польше праздником Трёх Королей (в православной традиции — это три Волхва, которые принесли дары младенцу Иисусу). Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com | imdb.com | Перейти в фотобанк

6 декабря на обе линии варшавского метро вышли праздничные составы, специально декорированные к новогодне-рождественским праздникам. Они будут курсировать ровно месяц, так что шансы проехаться в вагонах со снежинками весьма высоки не только у постоянных жителей столицы Польши.

Świąteczne pociągi na obu liniach #metro! 😍🚇❄ My już jechaliśmy i możemy potwierdzić: JEST SUPER! 😉 Udekorowane składy będą kursować aż do 6 stycznia, zapraszamy na przejażdżki! #JazdaZeŚwiętami #Mikołajki 🎅 @WTP_Warszawa

fot. R. Motyl pic.twitter.com/SwO0wEPSAj — Warszawa (@warszawa) 6 декабря 2018 г.

​На следующий день после «миколаек», 7 декабря, на Замковой площади Варшавы зажглась главная ёлка страны высотой 27 метров. Она стала центральным элементом праздничной иллюминации, которая в двенадцатый раз украсила столицу Польши. 4,5 миллиона светодиодов, из которых составлены 680 километров гирлянд, и 1300 различных декоративных фигур будут все праздники освещать центр Варшавы. Главной осью иллюминации будет так называемый Королевский Тракт: Замковая площадь, улицы Краковское предместье и Новый свет, площадь Трёх Крестов и Аллеи Уяздовские до дворца Бельведер. Согласно рейтингу Deutsche Welle, праздничное освещение Варшавы является лучшим в Европе.

Праздничные декорации и гирлянды транспортировали в Варшаву 60 TIR-ов, а монтировали их несколько дней более 50 рабочих, среди которых было немало украинцев. Кстати, только официально в Мазовецком воеводстве Польши, центром которого является Варшава, работает более 104 тысяч граждан Украины, из которых более 45 тысяч имеют вид на жительство, — в остальных регионах страны эти показатели в несколько раз ниже.

Хотя большинство украинцев в Польше работают руками, как раз в Варшаве многие из них занимают управленческие должности. Один из них — Сергей Хроненко, — который несколько лет работает в представительствах различных международных компаний в Варшаве, женился на гражданке Польши и связывает свою дальнейшую судьбу с этой страной. Я спросил у него, насколько польские рождественские традиции отличаются от принятых на Украине и легко ли было к ним приспособиться, не было ли проблем в этом плане с семьёй жены? «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, В. Алисов | Перейти в фотобанк

«На Украине и в Польше Рождество — это немного разные праздники. Польское Рождество можно скорее сравнить с нашим Новым годом, но в кругу семьи. Поляки также ставят ёлку и дарят подарки — правда, ещё ходят в церковь. А вот ночь с 31 декабря на 1 января здесь уже не такой важный праздник. Его принято проводить с друзьями, — говорит Сергей. — Проблем с родными жены у меня не было, культурно мы очень близкий народ. Лично я теперь праздную Рождество 25 декабря, просто из уважения к окружающим и местным традициям. Но жили бы мы на Украине — однозначно праздновали бы 6 января».

К развернувшейся ныне на родине кампании за перенос празднования Рождества Сергей относится крайне негативно. «Традиции придумали не мы, и не нам их менять. И вообще: религия — это единственное, что не должно пересекаться с политикой, если какие-то люди на Украине хотят праздновать 25-го декабря — это их выбор, и я его вполне уважаю, но не нужно навязывать его каждому. Представьте ситуацию: завтра у Украины возникнет конфликт с Европой — так что, нужно будет переходить на Китайский календарь?» — иронизирует он.

Хотя официально 1 января в Польше выходной день в связи с Новым годом, поляки повсеместно называют этот праздник «Сильвестром», поскольку 31 декабря католики отмечают День святого Сильвестра. Однако «сильвестровый бал» или «сильвестровый концерт» никакой религиозной нагрузки не несет — это вполне привычные для нас новогодние вечеринки и концерты. В этом году, как и несколько предыдущих лет, в Польше состоится новогодняя битва двух главных новогодних концертов страны. Один из них проходит в Варшаве, его проводит и транслирует частный телеканал TVN. Второй концерт организован государственным телевидением на горнолыжном курорте Закопане.

Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Эдита Гурняк и Сильвия Гжещак, также выступят десятки других исполнителей и групп. Примерно в это же время практически во всех театрах Варшавы начнутся новогодние концерты и представления. К примеру, в Национальной опере прозвучат арии польских и зарубежных композиторов, среди которых и Римский-Корсаков, в Национальной филармонии состоится концерт, посвящённый 200-летию со дня рождения «короля оперетты» Жака Оффенбаха, а музыкальный театр «Рома» порадует специальной постановкой мюзикла «Аида», музыку к которому написал Элтон Джон. Специальные «сильвестровые» вечера состоятся также во всех кинотеатрах Варшавы, а о ресторанах и ночных клубах и говорить не стоит — каждый старается предложить клиентам какую-нибудь изюминку.

Варшава, которая одновременно пытается позиционировать себя как «новый Берлин» и «Нью-Йорк Восточной Европы», достигла успеха по обоим направлениям. Пространство вокруг «сталинской» высотки — Дворца культуры и науки рядом с центральным железнодорожным вокзалом — ныне активно застраивается небоскрёбами, верхние этажи которых всё чаще занимают ночные клубы, из окон которых видно почти всю столицу Польши. Первым из них был «The View» на крыше Spektrum Tower (высота 122 метра), более 1000 квадратных метров которого каждую ночь заполнены поляками и туристами со всего мира. Газета The New York Times рекомендовала «The View» как одно из лучших мест для посещения в Варшаве. Кстати, входные билеты на новогоднюю вечеринку в этот клуб ещё есть, а вот все ложи давно зарезервированы, как и большинство столиков в ресторанах на этот вечер.

С наступающим Новым годом и до встречи в Варшаве!