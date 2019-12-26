В четверг, 26 декабря, адвокат Владислав Добош опубликовал расшифровку телефонного разговора с участием некой «Т.» и своей подзащитной Юлии Кузьменко, которая проходит подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета

Именно расшифровку этого телефонного разговора впервые обнародовали следователи на брифинге 12 декабря с участием главы МВД Арсена Авакова, но в сокращении. В беседе Кузьменко обсуждала социально-экономическую ситуацию в стране и то, как можно эту ситуацию взорвать.

Скриншоты расшифровки Добош опубликовал на своей странице в Facebook.

Собеседницы обсуждали, в каком сложном положении сегодня оказалось волонтерское движение Украины.

«Даже в 14-м (2014 год. — Ред.) у нас уже хоть волонтерское движение было, сейчас волонтерское движение в ж..е сидит, и это тоже потому, что у людей уже денег нет. Я это по себе даже чувствую. Народ (волонтеры. — Ред.) просто у разбитого корыта сидит», — размышляла в разговоре Кузьменко.

Ее поддержала «Т» (так она фигурирует в расшифровке): «Нам чем хуже сегодня, тем лучше. Растёт коммуналка ох…но, пусть растёт еще сильнее. Пусть растёт до неба, растёт хлебушек».

Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета © скриншот Факти ICTV | скриншот Факти ICTV | Перейти в фотобанк

Еще цитата: «Нам нельзя замораживать, нам нужно его раздуть» (речь о конфликте на Донбассе).

После этого женщины плавно перешли к теме организации провокаций не только в Киеве, но и по всей стране, обсуждали выбор сакральной жертвы. Остановились на кандидатуре скандальной Маруси Зверобой. «Т» рассказала, что собирались лично нанять титушек, чтобы Зверобой вместе с подругой-волонтером избили, и выдать это нападение за провокацию и угрозу волонтёрскому националистическому движению Украины.

Таким обазом, «активистки» хотели раздуть скандал.

Сложно понять, с какой целью адвокат Юлии Кузьменко опубликовал расшифровку этого провокационного разговора. Защитники-волонтеры тут же в комментариях написали, что разговор не является доказательством причастности Кузьменко к убийству Павла Шеремета. Никого из комментаторов не смутило, что женщины откровенно обсуждали методы подрыва ситуации в стране.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар написала целый пост на эту тему.

«Полная стенограмма разговора Юлии Кузьменко и выводы:

1) следствие «подогнало» отдельные фрагменты под свою версию о «террористической организации»

2) неопровержимых доказательств причастности Кузьменко к убийству Павла Шеремета у следствия нет. Поэтому её «разрабатывают» в изоляторе.

Но главное — эта стенограмма даёт основания уже для совсем другой версии. Версия — власть пытается убрать ветеранов, которые недовольны существующим положением вещей на фронте и в стране в целом и обсуждают возможность сопротивления?

Зверобой пришла на допрос в ГБР в футболке с фото подозреваемых по делу Шеремета © Facebook, Маруся Звіробій

Это лишь версия. Но если следствие не продемонстрирует реальных доказательств причастности Кузьминки и Риффа, эта версия станет основной. Версия о репрессиях власти в отношении защитников страны… И эту «войну» против своих же защитников власть не выиграет».

Таким образом, линия защиты обвиняемых в убийстве Шеремета начала разгонять в информационном поле версию о дискредитации ветеранского, волонтерского движения в Украине. Версия эта должна всколыхнуть общественность, которую хотят поднять в защиту «неприкасаемых».

Подобная технология срабатывала на Украине не раз. Как будет сейчас — важный тест для новой власти. Пока же Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко на 60 дней — до 8 февраля 2020 года, без права внесения залога.