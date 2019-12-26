Президент Украины Владимир Зеленский к концу 2019 года остается не только самым популярным в стране политиком, но и одним из двух политиков, которым доверяют украинцы

В четверг, 26 декабря, фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова обнародовали результаты исследования, посвященного итогам 2019 года. Согласно им, лишь два политика в стране имеют баланс рейтинга доверия — им доверяет больше украинцев, чем не доверяет.

Этими людьми стали президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. У первого баланс доверия составил +31%: Зеленскому доверяют 62% украинцев и не доверяют 31%. У второго — +10%. Доверяют Разумкову 48% и не доверяют 38% украинцев.

Самый худший баланс доверия-недоверия имеет предшественник Зеленского на президентском посту — Петр Порошенко. У него —66%. Кроме того, в основном не доверяют люди и политикам со значительным опытом.

И все это можно было бы списать на ненависть к старым властям и любовь к новым лицам в политике, если бы не одно «но»: другие высокопоставленные члены команды Зеленского тоже в лидерах по недоверию украинцев. Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Проклятие Яценюка и Балоги

Каждый украинский премьер-министр обречен на то, чтобы принять на себя ответственность за происходящее в стране. Если все хорошее украинские президенты, как правило, приписывают себе, то за все промашки власти, как правило, отвечает премьер-министр. Тем более он является главой правительства. Кабмин же с 2014 года стабильно не радует украинцев.

Показательным тут является пример Арсения Яценюка. Впрочем, он и сам все это понимал, когда шел в Кабмин. Свое правительство Яценюк назвал «правительством камикадзе». Однако все оказалось гораздо серьезнее. Из-за крайне непопулярных в украинском обществе реформ пострадал не только Яценюк, но и вся его политсила «Народный фронт», рейтинг которой под конец нахождения Яценюка в должности премьера составлял 1%. Именно столько украинцев среди опрошенных в феврале 2016 года были готовы голосовать за партию премьера. В апреле того же года Яценюк подал в отставку.

С Алексеем Гончаруком ситуация похожа. Согласно данным социсследования, у него отрицательный рейтинг доверия-недоверия — 16%.

В отличие от времен Яценюка Украина при этом премьере не переживает резкий экономический спад. Однако, как и Яценюку, правительству Гончарука приходится выступать в защиту непопулярных в обществе реформ. Самой болезненной для массового сознания украинцев является разрешение на продажу земли. И хотя авторами соответствующего законопроекта являются народные депутаты, но в защиту рынка земли выступают члены правительства, что не прибавляет популярности Кабмину. Кроме того, стратегия поведения Гончарука тоже не самая удачная.

«Все просто. Нужно сказать, что если цена [на газ] ниже, нужно, чтобы тариф был ниже. Простая идея. Это можно сделать простым законопроектом: можно переписать, согласовать с регулятором… Все ясно. Отхороводим. Вопрос в том, надо это или не надо», — заявил он на одном из совещаний с президентом Украины.

Такая вальяжность может коробить большинство украинцев, для которых премьер — это в первую очередь солидный управленец, а не молодой парень со смартфоном. Образ Гончарука страшно далек от народа.

Да и в отсутствии кардинальных перемен в обществе к лучшему по традиции винят правительство. Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

Что касается другого непопулярного политика — главы Офиса президента Андрея Богдана, — у которого рейтинг недоверия —33%, то он стал заложником своего имиджа еще в большей степени, чем Гончарук. Его нахальство и бесцеремонность в общении с прессой сослужили Богдану плохую службу. Когда он неудачно разыграл украинские СМИ с заявлением о своей отставке, а после сообщил журналистам, что они себя переоценивают, он стал первым врагом для прессы.

«Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — эту фразу украинские СМИ Богдану простить не смогли.

Они стали пристально следить за главой Офиса президента, и он все чаще стал попадать на первые полосы газет, экраны ТВ и мониторы компьютеров. В конце концов, на пресс-марафоне Зеленского спросили: доколе он будет держать около себя Богдана.

«Нам с вами надо определиться, по какому принципу мы увольняем людей. Опыт, профессионализм… Или то, что он делает в свободное время. Да, это вредит моему имиджу. Но он член нашей команды. Как он отдыхает — это его вопрос, потому что в первую очередь это его имидж. Есть много светлых людей с классным имиджем, они стали губернаторами, но пока я не могу добиться от них результата. Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают законодательство», — ответил украинский президент.

При этом Богдану пеняли за его связи с олигархом Игорем Коломойского. Сегодня Богдан имеет статус «серого кардинала». Чем-то его имидж напоминает имидж бывшего главы Секретариата президента Виктора Балоги, которого считали тем, кто управляет Украиной при президенте Викторе Ющенко — лукавым царедворцем, ни во что не ставящим даже собственного патрона.

Те, кто тянет на себе власть

Дмитрий Разумков. Биографическая справка © Facebook Дмитрия Разумкова

В общем, за промашки «Слуги народа» Разумков не в ответе. Все бремя ответственности несет другой человек — глава фракции президентской политсилы Давид Арахамия. Кстати, у него рейтинг доверия-недоверия тоже хромает. Согласно исследованию Центра Разумкова и фонда «Демократических инициатив», у Арахамии он составляет —33%. Как и у Богдана.

Что касается Зеленского, то тут комментарии излишни. Несмотря на падение рейтинга, он остается самым популярным политиком в стране. Так, согласно обнародованным 23 декабря данным социсследования группы «Рейтинг», 47% назвали Зеленского человеком года. Больше всего его поддерживали на юге страны — там политиком года его назвали 57% опрошенных. На 1% меньше сторонников у Зеленского было на востоке. Но даже на западной Украине, где его в целом не сильно поддерживали на президентских выборах, его признал политиком года 41% опрошенных.

Таким образом, Зеленский, как паровоз, при помощи молодого спикера Разумкова тянет на себе весь позитивный имидж украинской власти. Они единственные из двух политиков, которым доверяют украинцы. И это о многом говорит. В первую очередь это свидетельствует об усталости от старых лиц в политике. Но кроме того, это свидетельствует и о том, что не всем молодым политикам украинцы готовы доверять.