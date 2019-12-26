На этой неделе должно быть открыто движение по Шулявскому мосту в Киеве. Новость, которая в былые времена вызвала бы резонанс, прошла незамеченной. И дело не столько в очень насыщенной украинской политической жизни, сколько в запуске железнодорожной части Крымского моста

Мэр Киева Виталий Кличко утром 25 декабря рассказал о напряженной работе на одном из важнейших инфраструктурных объектов украинской столицы — Шулявском путепроводе.

«Друзья! Для того, чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью. Конструкция нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку», — написал Кличко в Facebook.

Он рассказал о проходящих на мосту работах, а также о том, что на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает гарантию в 10 лет.

По словам Кличко, после завершения дорожных работ мост испытают на прочность. На нем установят спецоборудование, которое будет изменять прогибы моста и статистические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, при помощи которых создадут максимально допустимую нагрузку.

«В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту», — рассказал Кличко.

Однако эта новость не стала самой популярной в украинских СМИ. Когда она появилась в Facebook, в Севастополе встречали первый пассажирский поезд, прибывший из Санкт-Петербурга и прошедший по Крымскому мосту.

За два дня до этого железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл президент России Владимир Путин.

То, как строили Крымский мост, и то, как ремонтировали мост Шулявский, весьма нелестно характеризует и положение дел на Украине, и киевскую власть в первую очередь.

Мост как символ

В ноябре 2015 года украинские СМИ рассказали о том, как в столице Китая Пекине за 43 часа разобрали старый Саньюанський мост, а на его месте построили новый.

Для украинцев это было нечто сродни фантастике. Уже тогда Шулявский путепровод вызывал у многих опасение. Он находился в аварийном состоянии, и по-хорошему его давно было пора ремонтировать. Когда украинцы обсуждали китайское видео, в России вовсю кипела работа над строительством моста через Керченский пролив. В октябре 2015 года проект моста был представлен на международном инвестиционном форуме в Сочи, а также был дан старт строительства автомобильного подхода к еще не существующему мосту со стороны Краснодарского края. Осторожно, мостопад! Битва за Днепр и агония инфраструктуры Украины © Стрингер

В ноябре, за несколько дней до появления в украинских СМИ видео из Пекина, проектная документация моста через Керченский пролив получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

В 2016 году началась активная фаза строительства Крымского моста. Тем временем в Киеве все раздумывали, как поступить с Шулявским мостом. При этом некоторые украинские пользователи соцсетей утверждали, что Крымский мост построить невозможно: не те геологические условия, да и вообще, Россия на такое неспособна.

Когда через два года, 15 мая 2018 года, президент России открывал на грузовике автомобильное движение через Крымский мост, украинские критики притихли.

16 мая автомобильная часть моста была полностью открыта. И в Крым хлынули туристы и гости из других регионов России. А сами крымчане смогли, наконец, по кратчайшему пути добраться в соседний Краснодарский край.

Тем временем состояние Шулявского моста стало вызывать все больше опасения у киевлян. По нему подчас ограничивали движение, латали его, но в целом ремонтировать не спешили. Так продолжалось до марта 2019 года, когда мост окончательно решили закрыть на ремонт.

Конечно, масштабы Крымского и Шулявского мостов несравнимы. Но в обеих странах — России и Украине — эти проекты стали проектами государственной важности. При этом на Украине с ремонтом, а даже не созданием нового моста, тянули непозволительно долго. Да и сам ремонт занял не так уж и мало времени. То, с чем китайцы управлялись за несколько суток, украинцы растянули на девять месяцев. И результат может не оправдать ожидания.

Роковые мосты

Украине не везет с мостами. Пока в Севастополе встречают уже второй состав из России, на этот раз из Москвы, украинские политики если и вспоминают о мостах, то для того, чтобы унизить своих конкурентов.

«За моей спиной символ современного Киева. Недостроенный Подольско-Воскресенский мост. Стоит уже много лет», — говорит народный депутат Александр Ткаченко в первом видео своего блога на YouTube, которое вышло 24 декабря. Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией

Титры подсказывают: мост строится вот уже 26 лет. Ткаченко называют основным претендентом на пост столичного градоначальника. Таким образом, он пытается заработать политический капитал и нанести урон своему противнику — действующему мэру Киева Виталию Кличко. Что характерно: часть видео Ткаченко записывал на Пешеходном мосту в Киеве. В августе этот мост не на шутку напугал местных рыбаков: одна из его частей рухнула в Днепр.

Кличко вообще не везет с мостами. В мае 2019 года он вместе со своим братом Владимиром открыл пешеходный мост с Владимирской горки до Арки Дружбы народов. Чтобы продемострировать его прочность, братья попрыгали на прозрачной части моста. Та выдержала. Однако позже стекла на ней прошли трещинами. Их заменили, но трещины снова появились — уже на новых стеклах. В конечном итоге выяснилось, что пост построен с нарушениями. 22 июля против строителей «моста Кличко» — так новинку прозвали киевляне — в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство. Через два дня глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабинет министров уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Самого Кличко в рамках дела по мосту на допрос уже вызывали в Государственное бюро расследований. И если раньше открытие пешеходно-велосипедного моста должно было затушевать неудачи с Шулявским мостом, то теперь, напротив, успешный ввод в эксплуатацию Шулявского путепровода может заставить многих киевлян позабыть о позоре с «мостом Кличко».

Впрочем, Кличко не единственный мэр, кому мосты добавляют головную боль. В 2019 году состояние моста через Днепр стало причиной пари между новым президентом Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым. Последний пари выиграл и сумел отремонтировать мост за отведенный ему срок. Впрочем, Зеленский, хотя Филатова и не уволил, своего поражения не признал.

«Мы живём в Украине. Ну, такая ситуация в стране. Дайте мне, пожалуйста, некоторое время на справедливое решение», — заявил Зеленский 14 сентября, когда общался с Филатовым. Кот Мостик встретил первый поезд на Крымском мосту – видео ©

К такой реплике его вынудили претензии к качеству работ, которые заявили в присутствии президента и мэра Днепра эксперты, которых привез с собой Зеленский.

«Мост сдали, но есть серьезные вопросы. Несущие конструкции — их состояние неизвестно. Опасность в том, что железобетонные конструкции прогонных строений мостов укреплены предварительно напряженной арматурой, которая склонна к коррозийному растрескиванию. Это как гитарная струна — в любой момент может треснуть. В каком состоянии слой, который защищает эту арматуру, к сожалению, неизвестно. По нашим данным, предварительный ремонтный слой был полностью демонтирован. Это плохо», — отметил один из них — ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Николай Савицкий.

Противники Филатова утверждают: мост через Днепр отремонтировали косметически. Сам же Филатов заявляет: с задачей справился, хотя она была поистине титанической, — все-таки СССР, во времена которого и строился мост, нельзя сравнивать с современной Украиной, возможности которой гораздо меньше.

Пока в России завершают амбициозные инфраструктурные проекты и берутся за новые, на Украине не могут нормально справиться с ремонтом советского наследия. И для тех, кто знаком с тем потенциалом, который Украина получила в наследство от УССР, это довольно грустные новости.